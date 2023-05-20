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    WhatsApp Web'in emoji paneli, yeniden tasarlanıyor

    Geçtiğimiz günlerde Kanallar isimi yeni özelliği kullanıma sunan WhatsApp, şimdilerde Web sürümünü iyileştirmek için yeni özellikler test ediyor. İşte yeniden tasarlanan sohbet paneli:
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    WhatsApp Web'in emoji paneli, yeniden tasarlanıyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye hızlaa devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket şimdilerde uygulamanın Web sürümü üzerinde yeni özellikler test ediyor.

    WhatsApp Web'in sohbet paneli yeniden tasarlanacak

    WhatsApp Web'in emoji paneli, yeniden tasarlanıyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp Web'in en son ki test güncellemesi, kullanıcılar için iki iyileştirilmiş deneyim getiriyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere sohbet paylaşım sayfası yeniden tasarlanmakta. Böylece eskiden solda bulunan emoji paneli sağa taşınmakta ve eklenti kısmının tasarımı da iyileştirilmekte.

    Bunlara ek olarak WhatsApp, emoji panelini de yeniden tasarlamış görünüyor. Emoji paneli eskiden ekranın tüm alt bölümünü kaplıyordu. Bu güncellemeyle birlikte çıkartma ve GIF sekmeleriyle birlikte emoji paneli ayrı ve daha küçük bir boyutta görüntülecek. WhatsApp Web'in test aşamasında keşfedilen bu özelliklerin ne zaman yayına sunulacağı henüz bilinmesede yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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