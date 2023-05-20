WhatsApp Web'in emoji paneli, yeniden tasarlanıyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye hızlaa devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket şimdilerde uygulamanın Web sürümü üzerinde yeni özellikler test ediyor.

YouTube Music, yakında şarkının cover olduğunu belirtecek 2 sa. önce eklendi

WhatsApp Web'in sohbet paneli yeniden tasarlanacak

Tam Boyutta Gör WhatsApp Web'in en son ki test güncellemesi, kullanıcılar için iki iyileştirilmiş deneyim getiriyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere sohbet paylaşım sayfası yeniden tasarlanmakta. Böylece eskiden solda bulunan emoji paneli sağa taşınmakta ve eklenti kısmının tasarımı da iyileştirilmekte.

Bunlara ek olarak WhatsApp, emoji panelini de yeniden tasarlamış görünüyor. Emoji paneli eskiden ekranın tüm alt bölümünü kaplıyordu. Bu güncellemeyle birlikte çıkartma ve GIF sekmeleriyle birlikte emoji paneli ayrı ve daha küçük bir boyutta görüntülecek. WhatsApp Web'in test aşamasında keşfedilen bu özelliklerin ne zaman yayına sunulacağı henüz bilinmesede yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.