WhatsApp Web'in emoji paneli, yeniden tasarlanıyor

WhatsApp Web'in sohbet paneli yeniden tasarlanacak
Bunlara ek olarak WhatsApp, emoji panelini de yeniden tasarlamış görünüyor. Emoji paneli eskiden ekranın tüm alt bölümünü kaplıyordu. Bu güncellemeyle birlikte çıkartma ve GIF sekmeleriyle birlikte emoji paneli ayrı ve daha küçük bir boyutta görüntülecek. WhatsApp Web'in test aşamasında keşfedilen bu özelliklerin ne zaman yayına sunulacağı henüz bilinmesede yakın bir zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.