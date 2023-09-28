WhatsApp, yapay zeka özellikleriyle güncelleniyor

WhatsApp’a yapay zeka özellikleri geldi
WhatsApp, kısa bir süre önce Meta destekli üç yeni yapay zeka hizmetini tanıttı. Bugünden itibaren, bazı kullanıcılar arkadaşlarıyla ve aileleriyle yaptıkları sohbetlerde bu özellikleri test etmeye başlayacak:
- Yapay zeka çıkartmaları: Artık sohbetinize mükemmel uyum sağlayacak bir düşünceyi veya fikri temsil eden özel bir çıkartma oluşturabilirsiniz.
- Yapay zeka sohbetleri: Meta'nın yapay zekaları sayesinde istediğiniz konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da grup sohbetinizdeki bir tartışmaya son noktayı koymak için soru sorabilir ve hatta Meta'nın yarattığı onlarca karakterden ilginç yanıtlar alarak her birinin farklı bakış açılarını öğrenebilirsiniz.
- Fotogerçekçi Görüntü Üretimi: Yapay zekalar, /imagine istemini yazarak bir fikri, yeri veya kişiyi temsil eden görüntüler oluşturmanıza olanak tanır.
WhatsApp tarafından yapılan açıklamada “arkadaşlarınız ve ailenizle aranızdaki kişisel mesajların tamamen size özel” olduğu vurgulanıyor. Yapay zekalar kendilerine gönderilen mesajları okuyabilecek ancak kişisel mesajlarınız uçtan uca şifrelenmiş olarak güvende kalacak. WhatsApp ayrıca işletmelerin, seçtikleri yapay zeka aracılığıyla insanlara sundukları hizmetlerin kalitesini ve hızını artırmalarına da yardımcı olmak istiyor. Firma halihazırda birkaç firma ile perde arkasında çalışıyor ve detaylar ilerleyen aylarda paylaşılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.