WhatsApp, yapay zeka özellikleriyle güncelleniyor

Tam Boyutta Gör Meta, gerçekleştirdiği Connect etkinliği kapsamında yapay zeka merkezli birçok duyuru gerçekleştirdi. Yapay zeka özellikleri, kişilikleri ve sohbet araçları Meta’nın tüm uygulamalarına, ürünlerine ve hizmetlerine artık girmeye başlıyor. Bu uygulamalardan birisi de WhatsApp. Yapılan duyuruda WhatsApp’a üç yeni yapay zeka özelliğinin geleceği açıklandı.

WhatsApp’a yapay zeka özellikleri geldi

WhatsApp, kısa bir süre önce Meta destekli üç yeni yapay zeka hizmetini tanıttı. Bugünden itibaren, bazı kullanıcılar arkadaşlarıyla ve aileleriyle yaptıkları sohbetlerde bu özellikleri test etmeye başlayacak:

Yapay zeka çıkartmaları : Artık sohbetinize mükemmel uyum sağlayacak bir düşünceyi veya fikri temsil eden özel bir çıkartma oluşturabilirsiniz.

: Artık sohbetinize mükemmel uyum sağlayacak bir düşünceyi veya fikri temsil eden özel bir çıkartma oluşturabilirsiniz. Yapay zeka sohbetleri : Meta'nın yapay zekaları sayesinde istediğiniz konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da grup sohbetinizdeki bir tartışmaya son noktayı koymak için soru sorabilir ve hatta Meta'nın yarattığı onlarca karakterden ilginç yanıtlar alarak her birinin farklı bakış açılarını öğrenebilirsiniz.

: Meta'nın yapay zekaları sayesinde istediğiniz konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da grup sohbetinizdeki bir tartışmaya son noktayı koymak için soru sorabilir ve hatta Meta'nın yarattığı onlarca karakterden ilginç yanıtlar alarak her birinin farklı bakış açılarını öğrenebilirsiniz. Fotogerçekçi Görüntü Üretimi: Yapay zekalar, /imagine istemini yazarak bir fikri, yeri veya kişiyi temsil eden görüntüler oluşturmanıza olanak tanır.

Tam Boyutta Gör Bu yapay zeka özellikleri Meta’nın duyurduğu “Meta AI” işlevleriyle bağlantılı. Bu özellikler aynı zamanda Instagram’a ve Facebook Messenger’a da geliyor. Firma, bu özellikleri oluşturmak için Llama 2 dil modelini ve diğer yapay zeka araçlarını kullanıyor. Sizinle sohbet edebilen yapay zeka aracının yanında aynı zamanda 28 yapay zeka kişiliğiyle de durum bazlı sohbetler sağlanabilecek. Bu 28 kişiliğin bazıları ise oldukça ünlü isimlerden oluşuyor: Dwyane Wade, Kendall Jenner, MrBeast, Snoop Dogg, Paris Hilton ve dahası. Mesela Dwyane Wade, Ironman triatloncusu Victor rolünde sizi en iyi haliniz olmaya motive edecek bir yapay zeka kişiliği olacak.

WhatsApp ve Instagram’a 28 ünlü yapay zeka asistanı geliyor 1 sa. önce eklendi

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada “arkadaşlarınız ve ailenizle aranızdaki kişisel mesajların tamamen size özel” olduğu vurgulanıyor. Yapay zekalar kendilerine gönderilen mesajları okuyabilecek ancak kişisel mesajlarınız uçtan uca şifrelenmiş olarak güvende kalacak. WhatsApp ayrıca işletmelerin, seçtikleri yapay zeka aracılığıyla insanlara sundukları hizmetlerin kalitesini ve hızını artırmalarına da yardımcı olmak istiyor. Firma halihazırda birkaç firma ile perde arkasında çalışıyor ve detaylar ilerleyen aylarda paylaşılacak.

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