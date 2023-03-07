WhatsApp’a gelen en büyük yenilik: Kullanıcı sözleşmesini reddetme!

WhatsApp kullanıcı sözleşmesi nasıl reddedilir?
Kullanıcı sözleşmesi olayından sonra başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülke düzenleyici kuruluşu Meta firmasına ceza yağdırmıştı. Meta da kendisine sunulan kurallara uyma sözü vermişti.
WhatsApp platformunun yayınladığı yeni güncelleme bu sözün gerçekleştirilmesi mahiyetinde. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde kullanıcılara bundan sonra, sözleşmelerdeki maddelerin nasıl değiştiği ve kişisel haklarını nasıl etkileyeceği ayrıntılı tanımlanmak zorunda. Diğer bir yenilik ise kullanıcı sözleşmesinin reddedilmesi.
Herhangi bir sebepten ötürü yenilenmiş olan sözleşmeler kullanıcının önüne geldiğinde kullanıcı bunu reddedebilecek. Ayrıca kullanıcı yeni sözleşme bildirimini kapatabilecek ve kesinlikle ikinci bir bildirim gönderilmeyecek.
Bununla birlikte yeni sözleşmeyi reddeden kullanıcıların, bu sözleşmede sunulan yeni özelliklere erişemeyeceği belirtilmiş. Yani mevcut sözleşmenin kapsadığı özellikleri kullanabilecek ancak yeni sözleşmede olanlara erişemeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez