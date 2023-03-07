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    Anlık Bildirim

    WhatsApp’a gelen en büyük yenilik: Kullanıcı sözleşmesini reddetme!

    WhatsApp son güncellemesi ile birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıcılara yenilenen sözleşmeler ile ilgili detaylı bilgi sunma ve gerekirse reddetme hakkı verecek. 
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    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    2021 yılında fırtınalar koparan ve WhatsApp kullanıcılarının verilerini kullanma izni veren sözleşmenin zorla imzalatılması olayı halen unutulmuş değil. Meta yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyor.

    WhatsApp kullanıcı sözleşmesi nasıl reddedilir?

    Kullanıcı sözleşmesi olayından sonra başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülke düzenleyici kuruluşu Meta firmasına ceza yağdırmıştı. Meta da kendisine sunulan kurallara uyma sözü vermişti.

    WhatsApp platformunun yayınladığı yeni güncelleme bu sözün gerçekleştirilmesi mahiyetinde. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde kullanıcılara bundan sonra, sözleşmelerdeki maddelerin nasıl değiştiği ve kişisel haklarını nasıl etkileyeceği ayrıntılı tanımlanmak zorunda. Diğer bir yenilik ise kullanıcı sözleşmesinin reddedilmesi.

    Herhangi bir sebepten ötürü yenilenmiş olan sözleşmeler kullanıcının önüne geldiğinde kullanıcı bunu reddedebilecek. Ayrıca kullanıcı yeni sözleşme bildirimini kapatabilecek ve kesinlikle ikinci bir bildirim gönderilmeyecek.

    Bununla birlikte yeni sözleşmeyi reddeden kullanıcıların, bu sözleşmede sunulan yeni özelliklere erişemeyeceği belirtilmiş. Yani mevcut sözleşmenin kapsadığı özellikleri kullanabilecek ancak yeni sözleşmede olanlara erişemeyecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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