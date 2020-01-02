Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi

    2019 yılında Galaxy A serisine birçok yeni model ekleyen Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, bu seriyi 2020 yılında da 9 modelle genişletmeyi planladığı ortaya çıktı.
    2 hf.
    2,9b
    1
    20
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon üreticisi Samsung, 2019 yılında Galaxy A serisine birçok yeni model eklemişti. Gelen haberler şirketin bu planında yavaşlama olmayacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor"

    Galaxy A serisi genişliyor

    Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, Samsung neredeyse bir düzine Galaxy A modelini Güney Kore'de tescil ettirmiş durumda. Yayınlanan tescil belgelerinde Galaxy A serisine ait toplam 9 yeni model yer alıyor. Bu modeller de şu şekilde listelenmiş:

    • Galaxy A12
    • Galaxy A22
    • Galaxy A32
    • Galaxy A42
    • Galaxy A52
    • Galaxy A62
    • Galaxy A72
    • Galaxy A82
    • Galaxy A92

    Şu anda, yeni tescil ettirilen bu Galaxy A serisi akıllı telefonlarla ilgili herhangi bir ayrıntı ise ortaya çıkmış değil.


    Bu modellerin bazılarının geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A modellerinim yükseltilmiş sürümü olacağı belirtilirken, önümüzdeki haftalarda akıllı telefonlarla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a_2020_series_trademarked-news-40810.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    xense 2 hf. en beğenilen
    bravo samsung aynı anda 3000 model çıkararak tüm müşterilerin beynini yakacak bu gidişle. arkadaş A3-5-7-8-9-12-15-18-21-24 C5-J4-S10-S10 Plus - Note10-note10plus ve daha adını sayamadığım yüzlercesi. bu kafayla nasıl kar ediyorlar anlamak mümkün değil.
    bravo samsung aynı anda 3000 model çıkararak tüm müşterilerin beynini yakacak bu gidişle. arkadaş A3-5-7-8-9-12-15-18-21-24 C5-J4-S10-S10 Plus - Note10-note10pl...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 2 hf.
    Burda boş yapmaktansa gidin anasayfa da kaç tane zaomi haberi var onları sayın .günde 3 model çıkarıyorlar .alacak olduğunuz 1 adet telefon kimin kaç tane model çıkarttığı sizi niye ilgilendiriyor
    Burda boş yapmaktansa gidin anasayfa da kaç tane zaomi haberi var onları sayın .günde 3 model çıkarıyorlar .alacak olduğunuz 1 adet telefon kimin kaç tane model...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ozansirinn 2 hf.
    Hala kullanılıyor a3 a5 A7 2015 modelleri tek sorun pil başka sorunları yok kamera ozamana göre bu zamana yetersiz ama yeni bu güne göre çıkarsa güzel olabilir ama orta seviye çıkmıştı ozaman şimdi nasıl olur bakacağız
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sakiri 2 hf.
    Delikanli gibi model isimlendirmesi yapin.

    Birakin A S J N ayaklarini.

    100 eurodan baslayip 2500 euro kadar her para birimine göre model çikarmaktan baska bisey degil yaptiklari.

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Arkadaş sanki değer markalar 30tane yeni model çıkarmıyorlar, senesi dolan her telefon yenilenir, birde samsung u eleştiriyorlar, madem samsung yanlış yapıyor, bu yüzden mi samsung satış rakamların da tüm rakiplerinden açık ara önde satış yapıyor, yıllardır tüm markalar sadece Samsung un yaptığı satışların yarısını yapmayı başarabiliyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    astegon 2 hf.
    S serisi de Note serisi de buna uyacak.

    S11 yerine S20 gelecek sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Red_devil33 2 hf.
    Samsung bunu yapabiliyor çünki telefonun her parçasını kendi üretiyor ....
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    Zamanında nokia da bir sürü model çıkardı. Hepside çatır çatır satılıyordu. Her malın alıcısı var.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fireroll 2 hf. DH Misafiri
    Evet nokianın sonu hazin oldu ondan sonra.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    interwap 2 hf.
    Seneyede şu modellerin haberini bekliyoruz. Ama sürpriz olsun.

    Galaxy A13
    Galaxy A23
    Galaxy A33
    Galaxy A43
    Galaxy A53
    Galaxy A63
    Galaxy A73
    Galaxy A83
    Galaxy A93
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Çağdaş 2 hf.
    Az yap öz yap bu ne sidik yarışı, diğer üreticilere mi artistlik yapıyor nedir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 hf.
    Guncelleme ekibi ve planlamalarini kokten elden gecirmeleri sart aksi halde. KUYRUKTA bekliyor olacaksiniz! Apple a bakiyoruz adamlar es zamanli ve 5 YIL guncelleme veriyor! Hatta bazen 5 yil dan eskimis olanlara ayrica minor guvenlik vs guncellemeleri bile veriyor...


    Bolca yeni modeller cikartmak marifet degil! Derhal bircok model kaldirilmalidir...

    Samsung bu kadar bol model cikarttigina gore anlasilan musteri beklentilerini inatla tutturmak bilmek istemiyor!

    Guncellemeler icin SIRAYA almasalar bolca model cikartmislar gam yemem derdim lakin ne kadar cok model o kadar cok bekleme ve kuyruk!


    Paranizla rezil olacaksiniz bu asikar .

    Zorla guzellik olmaz. Demedi de demeyin :) .
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsayar 2 hf. smart1978
    Derhal bir çok modeli kaldırıyoruz .yerlerine yenilerini çıkarıyoruz .başka isteğiniz varmıydı?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Krone 2 hf.
    Bu kadar fazla model çeşitlilik açısından iyi gibi gelebilir ama bence pek iyi de değil. Keşke Apple'ın cihaz politikasını izlese bütün şirketler. Az ve öz. Şimdi bu ara modelleri alıyorsun aldığından itibaren aşırı bir değer kaybı oluyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2863 kez okundu.
    15 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung galaxy a, tescil ve
    6 etiket daha akıllı telefon marka samsung Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Logitech G635 Oyuncu Kulaklığı İnceleme 2 hf. Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri 2 hf. Nvidia Ampere yarı yarıya düşük enerjide yüzde 50 daha fazla performans sunacak 2 hf. Huawei P40 serisi üç model içerecek: P40, P40 Pro ve P40 Plus 2 hf. Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım 2 hf. OSD'den öneri: "Hurda araçta ÖTV indirimi kalıcı olsun" 2 hf. Samsung Galaxy Buds+ yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı 2 hf. OnePlus'ın "görünmez kamera" tasarımıyla ilgili ilk video yayınlandı 2 hf. Samsung düz veya kavisli olarak kullanılabilen televizyonunu CES 2020'de tanıtabilir 2 hf. Apple ile sorunlarını çözen Qualcomm'un piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı 2 hf. 6nm Kirin 820 yonga seti geliyor 2 hf. PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak 2 hf. Samsung tarafından desteklenen yeni nesil "sanal dokunuş" teknolojisi Vtouch tanıtıldı 2 hf. FCA'nın CES 2020'de sergileyeceği sıra dışı konsept çalışmaları 2 hf. WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı 2 hf. Amazon’da yeni yıl indirimleri başladı 2 hf. CES 2020 fuarında Apple da sahne alacak 2 hf. Şimdi de iPhone 9 Plus sesleri 2 hf. Dikkat çeken boyutlarıyla yeni Dell XPS 13 tanıtıldı 2 hf. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi! 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi Sonraki Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı 2 hf. Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor 2 hf. Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi 2 hf. Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor 2 hf. 2si1 | Bitti mi? 2 hf. TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek 2 hf. MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak 2 hf. Soğuk kış günleri için geliştirilen ısıtmalı eldiven: “Candle” 2 hf. Apple, Imagination'a geri dönüyor 2 hf. Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu 2 hf. Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir 2 hf. Güvenlik odaklı ProtonCalendar mobile geliyor 2 hf. Galaxy Tab A4s detaylanıyor 2 hf. TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor 2 hf. Yeni nesil Intel NUC serisi satışa başlıyor 2 hf. Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı 2 hf. Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti 2 hf. Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı 2 hf. Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi 2 hf. TOGG'dan yerli otomobille ilgili ön sipariş açıklaması Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim