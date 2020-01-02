Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi

Akıllı telefon üreticisi Samsung, 2019 yılında Galaxy A serisine birçok yeni model eklemişti. Gelen haberler şirketin bu planında yavaşlama olmayacağını gösteriyor.
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Galaxy A serisi genişliyor
Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, Samsung neredeyse bir düzine Galaxy A modelini Güney Kore'de tescil ettirmiş durumda. Yayınlanan tescil belgelerinde Galaxy A serisine ait toplam 9 yeni model yer alıyor. Bu modeller de şu şekilde listelenmiş:
- Galaxy A12
- Galaxy A22
- Galaxy A32
- Galaxy A42
- Galaxy A52
- Galaxy A62
- Galaxy A72
- Galaxy A82
- Galaxy A92
Şu anda, yeni tescil ettirilen bu Galaxy A serisi akıllı telefonlarla ilgili herhangi bir ayrıntı ise ortaya çıkmış değil.
Bu modellerin bazılarının geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A modellerinim yükseltilmiş sürümü olacağı belirtilirken, önümüzdeki haftalarda akıllı telefonlarla ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a_2020_series_trademarked-news-40810.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birakin A S J N ayaklarini.
100 eurodan baslayip 2500 euro kadar her para birimine göre model çikarmaktan baska bisey degil yaptiklari.
S11 yerine S20 gelecek sanırım.
Galaxy A13
Galaxy A23
Galaxy A33
Galaxy A43
Galaxy A53
Galaxy A63
Galaxy A73
Galaxy A83
Galaxy A93
Bolca yeni modeller cikartmak marifet degil! Derhal bircok model kaldirilmalidir...
Samsung bu kadar bol model cikarttigina gore anlasilan musteri beklentilerini inatla tutturmak bilmek istemiyor!
Guncellemeler icin SIRAYA almasalar bolca model cikartmislar gam yemem derdim lakin ne kadar cok model o kadar cok bekleme ve kuyruk!
Paranizla rezil olacaksiniz bu asikar .
Zorla guzellik olmaz. Demedi de demeyin :) .
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