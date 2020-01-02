Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi

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Akıllı telefon üreticisi Samsung, 2019 yılında Galaxy A serisine birçok yeni model eklemişti. Gelen haberler şirketin bu planında yavaşlama olmayacağını gösteriyor.

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Galaxy A serisi genişliyor

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre, Samsung neredeyse bir düzine Galaxy A modelini Güney Kore'de tescil ettirmiş durumda. Yayınlanan tescil belgelerinde Galaxy A serisine ait toplam 9 yeni model yer alıyor. Bu modeller de şu şekilde listelenmiş:

Galaxy A12

Galaxy A22

Galaxy A32

Galaxy A42

Galaxy A52

Galaxy A62

Galaxy A72

Galaxy A82

Galaxy A92

Şu anda, yeni tescil ettirilen bu Galaxy A serisi akıllı telefonlarla ilgili herhangi bir ayrıntı ise ortaya çıkmış değil.



https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a_2020_series_trademarked-news-40810.php

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Bu modellerin bazılarınınpiyasaya sürülen Galaxy A modellerinimsürümü olacağı belirtilirken, önümüzdeki haftalarda akıllı telefonlarla ilgili daha fazlaortaya çıkması bekleniyor.