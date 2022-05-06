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    Qualcomm yeni WiFi 7 yongalarını duyurdu

    Wi-Fi 6 standardına göre çok daha yüksek hızlar ve daha enerji verimli bağlantılar sunacak olan Wi-Fi 7 standardı şimdiden ilk ekipmanlarda ve cihazlarda yerini almaya başladı. 
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    Wi-Fi 7
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    WiFi 6 standardı henüz istendiği kadar yaygınlaşmış değil ancak üreticiler şimdiden WiFi 7 yongalarını piyasaya sürmeye başladı. MediaTek’in ardından Qualcomm da ağ ekipmanlarına yönelik olarak WiFi 7 yongalarını hazırladı. 

    Wi-Fi 7 Networking Pro serisi duyuruldu

    Qualcomm daha önce taşınabilir sistemlere yönelik olarak Qualcomm FastConnect 7 serisini duyurmuştu. Wi-Fi 7 Networking Pro serisi ise erişim noktaları, premium ev yönlendiricileri ve gelişmiş ağ örgü sistemlerini hedefliyor. 

    Seride farklı segmentlere göre 4 ürün yer alıyor. 4 bant üzerinden 16 akış kanalı olarak 33Gbps veri aktarım hızları sunuluyor. 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz kanallarında daha geniş 320MHz bant frekansı kullanılıyor. 

    Üreticiler ellerini çabuk tutsa da 802.11be yani WiFi 7 standardının 2024 yılından önce sertifikalandırılması beklenmiyor. Bu bakımdan bu yongaları eşleştirebileceğiniz karşılık gelen cihazları beklemeniz gerekebilir. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 8 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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