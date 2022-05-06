Qualcomm yeni WiFi 7 yongalarını duyurdu

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WiFi 6 standardı henüz istendiği kadar yaygınlaşmış değil ancak üreticiler şimdiden WiFi 7 yongalarını piyasaya sürmeye başladı. MediaTek’in ardından Qualcomm da ağ ekipmanlarına yönelik olarak WiFi 7 yongalarını hazırladı.

Wi-Fi 7 Networking Pro serisi duyuruldu

Qualcomm daha önce taşınabilir sistemlere yönelik olarak Qualcomm FastConnect 7 serisini duyurmuştu. Wi-Fi 7 Networking Pro serisi ise erişim noktaları, premium ev yönlendiricileri ve gelişmiş ağ örgü sistemlerini hedefliyor.

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Seride farklı segmentlere göre 4 ürün yer alıyor. 4 bant üzerinden 16 akış kanalı olarak 33Gbps veri aktarım hızları sunuluyor. 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz kanallarında daha geniş 320MHz bant frekansı kullanılıyor.

Üreticiler ellerini çabuk tutsa da 802.11be yani WiFi 7 standardının 2024 yılından önce sertifikalandırılması beklenmiyor. Bu bakımdan bu yongaları eşleştirebileceğiniz karşılık gelen cihazları beklemeniz gerekebilir.



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Wi-Fi 7 Networking Pro serisi geliyor