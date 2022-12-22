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    Wi-Fi sinyalleri ile nefes alıp verme şekli tespit edilebiliyor

    Araştırmacılar Wi-Fi sinyallerinin ortam içerisindeki yansımalarını analiz ederek bir kişinin nasıl nefes alıp verdiğini tespit edebiliyor. Sistem hayat kurtarıcı olabilir. 
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    Wi-Fi Tam Boyutta Gör
    Bugün evimizde Wi-Fi teknolojisi artık vazgeçilmez hale geldi. Aile bireylerinin telefonlarının yanında tabletler, bilgisayarlar, akıllı televizyonlar, ampuller gibi sayısız akıllı cihaz Wi-Fi ağına bağlanıyor. Böylece evin içerisinde Wi-Fi sinyalinin ulaşmadığı bir nokta kalmıyor. Araştırmacılar bunu avantaja çevirmek niyetinde.

    Wi-Fi sinyalinden nefes tespiti

    ABD Standart ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) yaptığı çalışmalarda Wi-Fi sinyallerinde yaşanan değişimleri algılayarak kişinin nefes alıp verme durumunu tespit eden bir algoritma geliştirmiş. Böylece kişinin herhangi bir solunum sıkıntısı olup olmadığı anlaşılabiliyor.

    Araştırmacılar ev içerisinde cihazdan cihaza iletilen sinyallerin belirli bir standardı olduğunu ancak birtakım engellere çarptığı zaman davranışlarının değiştiğini fark etmiş. Bunu kullanarak bir tespit algoritması ortaya çıkarmış.

    Algoritma herhangi bir modem veya router üzerinde çalışabiliyor ve veriler cihazın yazılımı üzerinde işleniyor. Sonrasında bir uygulama ile bu verileri çekmek mümkün olacak. Sistem saniyede 10 kere sinyalleri işleyebiliyor. Projede yüzde 99.5 gibi bir başarı elde edilmiş. Normalde bu tür çalışmalar mevcut ancak özel sensörler ve ağ cihazları gerektiriyor. Ayrıca doğruluk oranı da düşük. Bu açıdan NIST önemli bir adım attığını düşünüyor. Projenin son kullanıcıya yönelik hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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