3500 dolarlık Apple Vision Pro neler sunacak? İşte ilk içerikler

Apple: “AR veya VR uygulamalarına AR veya VR uygulaması demeyin” 2 gün önce eklendi

Uzamsal oyunlar

Apple Vision Pro oyunlarına App Store üzerinden erişilebilecek. Apple Arcade platformundaki 250’den fazla oyun dışında cihaz için geliştirilmiş oyunlar (Game Room, What the Golf?, Super Fruit Ninja gibi) oynanabilecek. Apple, bunları Vision Pro’nun özelliklerinden tam olarak faydalanan uzamsal oyun olarak tanımlıyor.

3D filmler ve özel formatta videolar

Vision Pro kullanıcıları, Apple Arcade koleksiyonu ve uzamsal oyunlara ek olarak Apple TV uygulaması aracılığıyla 150’den fazla film ve diziye erişebilecek. Apple, sürükleyici deneyim için filmlerin 3 boyutlu olarak güncellendiğini de söyledi. 3 boyutlu olmayan filmler ve diziler, HDR desteğinin yanı sıra her göz için 4K TV çözünürlüğü sunan Vision Pro ile 30 metre uzaklıkta gibi izlenebilecek. Apple, Uzamsal Ses ile çekilen 180 derece 3D 8K video kayıtlarıyla kullanıcıları aksiyonun içine sokmak için tasarlanmış “yeni bir eğlence formatı” olan Apple Immersive Video'yu geliştirdi. Karma gerçeklik başlığı, “Dinozorlarla Karşılaşma” gibi etkileşimli deneyimler sunacak.

Apple Vision Pro ön siparişleri Amerika’da 19 Ocak’ta başlayacak, 2 Şubat’ta da satışa sunulacak. Vision Pro’nun sınırlı sayıda (60.000 - 80.000 adet) üretildiği ve çok hızlı satacağı söyleniyor.

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