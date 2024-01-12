3500 dolarlık Apple Vision Pro neler sunacak? İşte ilk içerikler

Uzamsal oyunlar
Apple Vision Pro oyunlarına App Store üzerinden erişilebilecek. Apple Arcade platformundaki 250’den fazla oyun dışında cihaz için geliştirilmiş oyunlar (Game Room, What the Golf?, Super Fruit Ninja gibi) oynanabilecek. Apple, bunları Vision Pro’nun özelliklerinden tam olarak faydalanan uzamsal oyun olarak tanımlıyor.
3D filmler ve özel formatta videolar
Vision Pro kullanıcıları, Apple Arcade koleksiyonu ve uzamsal oyunlara ek olarak Apple TV uygulaması aracılığıyla 150’den fazla film ve diziye erişebilecek. Apple, sürükleyici deneyim için filmlerin 3 boyutlu olarak güncellendiğini de söyledi. 3 boyutlu olmayan filmler ve diziler, HDR desteğinin yanı sıra her göz için 4K TV çözünürlüğü sunan Vision Pro ile 30 metre uzaklıkta gibi izlenebilecek. Apple, Uzamsal Ses ile çekilen 180 derece 3D 8K video kayıtlarıyla kullanıcıları aksiyonun içine sokmak için tasarlanmış “yeni bir eğlence formatı” olan Apple Immersive Video'yu geliştirdi. Karma gerçeklik başlığı, “Dinozorlarla Karşılaşma” gibi etkileşimli deneyimler sunacak.
Apple Vision Pro ön siparişleri Amerika’da 19 Ocak’ta başlayacak, 2 Şubat’ta da satışa sunulacak. Vision Pro’nun sınırlı sayıda (60.000 - 80.000 adet) üretildiği ve çok hızlı satacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.