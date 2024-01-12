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    3500 dolarlık Apple Vision Pro neler sunacak? İşte ilk içerikler

    Apple, ilk VR/AR başlığı Vision Pro'yu 3500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacak. Peki, Apple Vision Pro  neler sunacak, App Store & TV üzerinden hangi içeriklere erişilebilecek?
    apple vision pro oyunları ve filmleri Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde resmî olarak duyurulurken, içeriklerden de bahsedildi. Vision Pro, başlangıçta Apple TV uygulaması üzerinden 150’den fazla 3 boyutlu film ve dizi içeriği sunacak. Ancak, içerik bununla sınırlı değil.

    Uzamsal oyunlar

    Apple Vision Pro oyunlarına App Store üzerinden erişilebilecek. Apple Arcade platformundaki 250’den fazla oyun dışında cihaz için geliştirilmiş oyunlar (Game Room, What the Golf?, Super Fruit Ninja gibi) oynanabilecek. Apple, bunları Vision Pro’nun özelliklerinden tam olarak faydalanan uzamsal oyun olarak tanımlıyor.

    3D filmler ve özel formatta videolar

    Vision Pro kullanıcıları, Apple Arcade koleksiyonu ve uzamsal oyunlara ek olarak Apple TV uygulaması aracılığıyla 150’den fazla film ve diziye erişebilecek. Apple, sürükleyici deneyim için filmlerin 3 boyutlu olarak güncellendiğini de söyledi. 3 boyutlu olmayan filmler ve diziler, HDR desteğinin yanı sıra her göz için 4K TV çözünürlüğü sunan Vision Pro ile 30 metre uzaklıkta gibi izlenebilecek. Apple, Uzamsal Ses ile çekilen 180 derece 3D 8K video kayıtlarıyla kullanıcıları aksiyonun içine sokmak için tasarlanmış “yeni bir eğlence formatı” olan Apple Immersive Video'yu geliştirdi. Karma gerçeklik başlığı, “Dinozorlarla Karşılaşma” gibi etkileşimli deneyimler sunacak.

    Apple Vision Pro ön siparişleri Amerika’da 19 Ocak’ta başlayacak, 2 Şubat’ta da satışa sunulacak. Vision Pro’nun sınırlı sayıda (60.000 - 80.000 adet) üretildiği ve çok hızlı satacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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