OpenAI sohbet robotundan doğrudan Windows 95 lisans anahtarı isteyen kullanıcı, beklendiği gibi ret cevabını aldı. ChatGPT görevi yerine getiremeyeceğini açıkladı ve araştırmacısına Windows'un desteklenen daha yeni bir sürümünü düşünmesini önerdi. Çalışan bir Windows 95 anahtarı oluşturmak nispeten kolay: Windows 95 OEM ürün anahtarının formatı şekilde gösterildiği gibi ve perakende Windows 95 anahtarları daha da kısa ve basit.
ChatGPT tongaya düştü
Enderman, ChatGPT'nin bir yazılım anahtarı oluşturmayı temel olarak reddetmesini aşmak için formülü kelimelere döktü. İlk denemeler başarısız oldu. Ancak sorgu yapısında yapılan birkaç değişiklik işe yaradı. Test edilen sonuçlardan bazıları, sanal bir makinede yeni bir Windows 95 yüklemesi etkinleştirilmeye çalışıldığında doğrulandı ve tüm lisans anahtarlarının biçimi doğru olmasına rağmen 30 anahtardan yalnızca 1 tanesi çalıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı