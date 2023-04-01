Tam Boyutta Gör Enderman takma adlı bir YouTube kullanıcısı, ChatGPT'nin kullanılabilir Windows 95 lisans anahtarları oluşturmasını sağladığı olduğu bir video yayınladı. Görünüşe göre popüler sohbet robotu, son teknoloji ürünü olmasa da işletim sistemlerini hacklemek için kullanılabiliyor.

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OpenAI sohbet robotundan doğrudan Windows 95 lisans anahtarı isteyen kullanıcı, beklendiği gibi ret cevabını aldı. ChatGPT görevi yerine getiremeyeceğini açıkladı ve araştırmacısına Windows'un desteklenen daha yeni bir sürümünü düşünmesini önerdi. Çalışan bir Windows 95 anahtarı oluşturmak nispeten kolay: Windows 95 OEM ürün anahtarının formatı şekilde gösterildiği gibi ve perakende Windows 95 anahtarları daha da kısa ve basit.

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ChatGPT tongaya düştü

Enderman, ChatGPT'nin bir yazılım anahtarı oluşturmayı temel olarak reddetmesini aşmak için formülü kelimelere döktü. İlk denemeler başarısız oldu. Ancak sorgu yapısında yapılan birkaç değişiklik işe yaradı. Test edilen sonuçlardan bazıları, sanal bir makinede yeni bir Windows 95 yüklemesi etkinleştirilmeye çalışıldığında doğrulandı ve tüm lisans anahtarlarının biçimi doğru olmasına rağmen 30 anahtardan yalnızca 1 tanesi çalıştı.

Tam Boyutta Gör Enderman, ChatGPT'nin her denemede başarılı bir şekilde geçerli Windows 95 anahtarları üretmesini engelleyen tek sorunun, basamakların toplamını sayamaması ve bölünebilirliği bilmemesi olduğunu belirtiyor. 30'da 1 olasılıkla geçerli birden fazla Windows 95 anahtarını "başarıyla" ürettikten sonra Enderman yapay zekaya teşekkür ederek "Bu ücretsiz Windows 95 anahtarları için teşekkürler!" diye yazdı. ChatGPT önce masum olduğunu iddia etti ve "sadece bir Windows 95 kurulumunu etkinleştirdiği" gerçeğiyle yüzleştiğinde, "Üzgünüm, ama bu mümkün değil..." diye cevap verdi.

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ChatGPT, çalışan bir Windows lisans anahtarı üretti