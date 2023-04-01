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    ChatGPT, çalışan bir Windows lisans anahtarı üretti

    Enderman adlı Youtuber, ChatGPT'yi kandırarak kullanılabilir bir Windows 95 etkinleştirme anahtarı oluşturduğu bir video yayınladı.                              
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    ChatGPT, çalışan bir Windows lisans anahtarı üretti Tam Boyutta Gör
    Enderman takma adlı bir YouTube kullanıcısı, ChatGPT'nin kullanılabilir Windows 95 lisans anahtarları oluşturmasını sağladığı olduğu bir video yayınladı. Görünüşe göre popüler sohbet robotu, son teknoloji ürünü olmasa da işletim sistemlerini hacklemek için kullanılabiliyor.

    OpenAI sohbet robotundan doğrudan Windows 95 lisans anahtarı isteyen kullanıcı, beklendiği gibi ret cevabını aldı. ChatGPT görevi yerine getiremeyeceğini açıkladı ve araştırmacısına Windows'un desteklenen daha yeni bir sürümünü düşünmesini önerdi. Çalışan bir Windows 95 anahtarı oluşturmak nispeten kolay: Windows 95 OEM ürün anahtarının formatı şekilde gösterildiği gibi ve perakende Windows 95 anahtarları daha da kısa ve basit.

    ChatGPT, çalışan bir Windows lisans anahtarı üretti Tam Boyutta Gör

    ChatGPT tongaya düştü

    Enderman, ChatGPT'nin bir yazılım anahtarı oluşturmayı temel olarak reddetmesini aşmak için formülü kelimelere döktü. İlk denemeler başarısız oldu. Ancak sorgu yapısında yapılan birkaç değişiklik işe yaradı. Test edilen sonuçlardan bazıları, sanal bir makinede yeni bir Windows 95 yüklemesi etkinleştirilmeye çalışıldığında doğrulandı ve tüm lisans anahtarlarının biçimi doğru olmasına rağmen 30 anahtardan yalnızca 1 tanesi çalıştı.

    ChatGPT, çalışan bir Windows lisans anahtarı üretti Tam Boyutta Gör
    Enderman, ChatGPT'nin her denemede başarılı bir şekilde geçerli Windows 95 anahtarları üretmesini engelleyen tek sorunun, basamakların toplamını sayamaması ve bölünebilirliği bilmemesi olduğunu belirtiyor. 30'da 1 olasılıkla geçerli birden fazla Windows 95 anahtarını "başarıyla" ürettikten sonra Enderman yapay zekaya teşekkür ederek "Bu ücretsiz Windows 95 anahtarları için teşekkürler!" diye yazdı. ChatGPT önce masum olduğunu iddia etti ve "sadece bir Windows 95 kurulumunu etkinleştirdiği" gerçeğiyle yüzleştiğinde, "Üzgünüm, ama bu mümkün değil..." diye cevap verdi.

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    S
    SERKANAqA 20 saat önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 2 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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