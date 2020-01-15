Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wikipedia nihayet geri dönüyor

    Sakıncalı içerikler bulunduğu gerekçesiyle ülkemizde erişime kapatılan Wikipedia platformu nihayet Anayasa Mahkemesinin oy çokluğu ile aldığı karar neticesinde tekrar açılıyor.
    1 hf.
    3,6b
    1
    57
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Wikipedia nihayet geri dönüyor
    Tam Boyutta Gör

    Yaklaşık iki yıldan bu yana ülkemizde erişime kapalı olan internetin en büyük açık kaynak bilgi kaynağı Wikipedia nihayet geri dönüyor. Anayasa Mahkemesinin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Alphabet de 1 trilyon dolarlık firmalar arasına katıldı

    Yasak bitti

    29 Nisan 2017 yılında Ankara 1. Sulh Ceza mahkemesi tarafından bazı içerikler nedeniyle erişime kapatılması kararı alınan Wikipedia o günden bu yana Wikizero gibi farklı alan adları ile yasağı delmeye çalışıyordu.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı"

    Konunun Anayasa Mahkemesine taşınmasının ardından verilecek karar merakla beklenmeye başlamıştı. Mahkeme 6 üyenin red oyuna rağmen oy çokluğuyla Wikipedia'nın yeniden erişime açılması kararını verdi. Kararda erişim yasağının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını ve yasak gerektirecek vahim bir içeriğin de olmadığı belirtildi.

    Kararın Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesine gönderildiği ifade ediliyor. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na da gönerildi. Kararın kuruma ulaşması ile birlikte Wikipedia platformuna yeniden erişim sağlanacağı ifade ediliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    veteriner69 1 hf. en beğenilen
    Türkiye'yi kötülüyor diye kapandı. Bizden başka herkes görmeye devam etti. Saçmalıktı, çok geç de olsa geri dönmesi iyi oldu.
    Tüm internet, örneğin Amerika'yı kötüleyen sitelerle dolu, hangi medeni ülke böyle siteleri yasaklıyor?
    Türkiye'yi kötülüyor diye kapandı. Bizden başka herkes görmeye devam etti. Saçmalıktı, çok geç de olsa geri dönmesi iyi oldu. Tüm internet, örneğin Amerika'...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +61
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ultimateFB 1 hf.
    Engelleyeceksen tiktoku engelle, askerin polisin telefonundan çektiği üniformalı saçma sapan dans videolarını kaldırttır. Mesleğin onuruna ve şanına yakışmayan içerikleri tiktoka yükleyen personelden o üniformayı çıkarttır.
    Engelleyeceksen tiktoku engelle, askerin polisin telefonundan çektiği üniformalı saçma sapan dans videolarını kaldırttır. Mesleğin onuruna ve şanına yakışmayan ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +60
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nick bırakmamışsınız lan 1 hf. yeni yorumcu
    geriye kalan 245 bin site ne olacak?

    bir insan imgur.com'u yasaklayacak kadar nasıl kapalı görüşlü olabilir ya?
    1 Yanıt Yanıtla +38
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    eaglepaw_1903 6 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kingsansar 18 sa. yeni yorumcu
    Başına 00 eklemekten yorulmuştuk vpn ler ile de girilebiliyordu ayrıca mantıksız bir karar oldugu en başından belliydi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    flegga34 6 gün
    Umarım arama sonuçlarında bundan sonra en üstte yer alırlar. Girmeye girmeye unuttuk siteyi. Eskiden direkt en üstte çıkar aradığımızı bulurduk hemen
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Lene 6 gün
    Evet açılmış. Hayırlı olsun bakalım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mehmet Can ÖZBEY 6 gün
    Tüm Ülkeye Hayırlı Uğurlu Olsun.Wikipedia Erişime Açıldı !



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Led Zeppelin 6 gün
    22.30 da açılacak dediler hâlâ kapalı güzel ve özgür ülkemde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Manchester is Red 1 hf.
    Bende girmiyor bağlantınız sıfırlandı diyor neden acaba?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Seraphim_ 1 hf. yeni yorumcu
    Sırada cinsel içerikli siteler var cinsel insanların 7/24 cinsellik izleme hakları ellerinden daha fazla alınmamalı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    El Prezidente 1 hf.
    meydanlarusu geri sandığa kaldırayım bari.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Manchester is Red 1 hf.
    Umarım PayPal da geri döner.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3580 kez okundu.
    36 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Wikipedia, wikipedia türkiye ve
    3 etiket daha Web Siteleri Internet Ekrem71
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır! 1 hf. iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor 1 hf. Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2 1 hf. Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı 1 hf. Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde 1 hf. Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var 1 hf. Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot 1 hf. Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı 1 hf. NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı 1 hf. Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak 1 hf. Çerçevesiz televizyon | Samsung'un yeni amiral gemisi 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir 1 hf. Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi 1 hf. Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım 1 hf. Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor 1 hf. Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu 1 hf. Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir 1 hf. AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor 1 hf. Rush RM88 BEARCAT Makrolu RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 1 hf. Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Wikipedia nihayet geri dönüyor Sonraki Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu 1 hf. Xiaomi, yedi kameralı akıllı telefon patenti aldı 1 hf. iPhone 8 tasarımıyla gelmesi beklenen iPhone SE 2'nin ekranı daha büyük olabilir 1 hf. Intel neden 10 çekirdekli işlemcisini CES 2020’de tanıtmadı? 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip, 15W şarjı destekleyecek 1 hf. Instagram DM’leri sonunda web üzerinden de kullanılabiliyor 1 hf. Google uygulamalarına sahip Huawei P30 Lite New Edition tanıtıldı 1 hf. Epic Games mağazası 100 milyon kullanıcıyı geçti 1 hf. Galaxy S20 duvar kağıtları karşınızda 1 hf. Tesla Cybertruck'ın "kırılan camı" tişörte dönüştü 1 hf. Bilgisayar satışları yıllar sonra ilk kez yükseldi 1 hf. Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor 1 hf. Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda 1 hf. Visa'dan 5.3 milyar dolarlık satın alım 1 hf. ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak 1 hf. Bakterisidal etkili manyetik nano partiküller geliştirildi 1 hf. Samsung'un en iyi monitörü | 49" boyutundaki Odyssey G9 ön inceleme 1 hf. Bu SSD parmakizi ile çalışıyor | Samsung T7 Touch ön inceleme 1 hf. 360Hz Monitör, 65" G-Sync Ekran | Nvidia Stand Turu 1 hf. Nissan çok iddialı | Heyecan veren otomobil Ariya Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim