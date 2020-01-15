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Yaklaşık iki yıldan bu yana ülkemizde erişime kapalı olan internetin en büyük açık kaynak bilgi kaynağı Wikipedia nihayet geri dönüyor. Anayasa Mahkemesinin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Yasak bitti

29 Nisan 2017 yılında Ankara 1. Sulh Ceza mahkemesi tarafından bazı içerikler nedeniyle erişime kapatılması kararı alınan Wikipedia o günden bu yana Wikizero gibi farklı alan adları ile yasağı delmeye çalışıyordu.

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Konunun Anayasa Mahkemesine taşınmasının ardından verilecek karar merakla beklenmeye başlamıştı. Mahkeme 6 üyenin red oyuna rağmen oy çokluğuyla Wikipedia'nın yeniden erişime açılması kararını verdi. Kararda erişim yasağının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını ve yasak gerektirecek vahim bir içeriğin de olmadığı belirtildi.

Kararın Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesine gönderildiği ifade ediliyor. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na da gönerildi. Kararın kuruma ulaşması ile birlikte Wikipedia platformuna yeniden erişim sağlanacağı ifade ediliyor.

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