Winamp'ın orijinal 1997 görünümü NFT olarak satılacak

Bir zamanların popüler medya oynatıcısı Winamp'ın 1997 yılındaki görünümü NFT olarak OpenSea aracılığıyla açık artırmaya çıkartılacak. Açık artırma 16-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
'Müziği ve müzisyenleri desteklemek için'
Winamp, 1997 orijinal görünümünü açık artırmaya çıkarmakla birlikte ayrıca 23 Mayıs'ta orijinal görünümden türetilen 20 sanat eserinin toplam 1997 NFT'sini de satışa çıkaracak.
Winamp, 15 Nisan'a kadar gönderilen projelerden seçtikleri 20 eserden 19'unun 100 kopya olarak satılacağını ve birinin 97 kopya olacağını belirtiyor. Tüm eserlerin 0,08 Ethereum'dan (yaklaşık 220 dolar) satılacağı belirtilirken sanatçılar, ilk satıştan elde edilen gelirin %20'sini ve gerçekleşecek sonraki satışlardan elde edilen gelirin %10'unu alacaklar.
Elde edilen tüm gelirlerin hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Winamp Vakfı'na gideceği belirtiliyor. Winamp CEO'su Alexandre Saboundjian, müziği ve müzisyenleri desteklemek için bu girişimi yaptıklarını söylüyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2022/3/16/22981109/winamp-music-player-original-skin-sale-nft-crypto-opensea-auction https://www.winamp.com/winamp-nft-initiative/#:~:text=On%20May%2016th%2C%20the%20Winamp,skin%20(%E2%80%9Cderivatives%E2%80%9D). Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara