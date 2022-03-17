Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Winamp'ın orijinal 1997 görünümü NFT olarak satılacak

    Geçmişteki en popüler medya oynatıcılarının başında gelen Winamp'ın 1997 yılındaki görünümü NFT olarak açık artırmaya çıkarılıyor. Gelirler, hayır kurumlarına bağışlanacak. 
    Oy Ver

    Winamp'ın orijinal 1997 görünümü NFT olarak satılacak
    Tam Boyutta Gör

    Bir zamanların popüler medya oynatıcısı Winamp'ın 1997 yılındaki görünümü NFT olarak OpenSea aracılığıyla açık artırmaya çıkartılacak. Açık artırma 16-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    'Müziği ve müzisyenleri desteklemek için'

    Winamp, 1997 orijinal görünümünü açık artırmaya çıkarmakla birlikte ayrıca 23 Mayıs'ta orijinal görünümden türetilen 20 sanat eserinin toplam 1997 NFT'sini de satışa çıkaracak.

    Winamp, 15 Nisan'a kadar gönderilen projelerden seçtikleri 20 eserden 19'unun 100 kopya olarak satılacağını ve birinin 97 kopya olacağını belirtiyor. Tüm eserlerin 0,08 Ethereum'dan (yaklaşık 220 dolar) satılacağı belirtilirken sanatçılar, ilk satıştan elde edilen gelirin %20'sini ve gerçekleşecek sonraki satışlardan elde edilen gelirin %10'unu alacaklar.

    Elde edilen tüm gelirlerin hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Winamp Vakfı'na gideceği belirtiliyor. Winamp CEO'su Alexandre Saboundjian, müziği ve müzisyenleri desteklemek için bu girişimi yaptıklarını söylüyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/3/16/22981109/winamp-music-player-original-skin-sale-nft-crypto-opensea-auction https://www.winamp.com/winamp-nft-initiative/#:~:text=On%20May%2016th%2C%20the%20Winamp,skin%20(%E2%80%9Cderivatives%E2%80%9D).
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız