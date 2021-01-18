Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor

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Windows 10 işletim sisteminde, tek satırlık kod kullanılarak NTFS dosya sistemlerinin devre dışı bırakılmasına olanak sağlayan bir güvenlik açığı keşfedildi. Söz konusu hata bilgisayarlarda sabit disk arızalarına yol açıyor.

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Daha da kötüsü "cd c:\:$i30:$bitmap" şeklindeki bu kodun ZIP arşivi, HTML dosyası, klasör ve hatta basit bir Windows kısayolunun içerisine gizlenebilmesi. Kullanıcı bu kodu içeren dosyanın bulunduğu klasörü açtığında, otomatik olarak sabit sürücünün bozulma süreci tetikleniyor.

Tarayıcıda bile çalışıyor

Kodun komut satırı dışında, tarayıcıdaki (Internet Explorer hariç) adres satırına yapıştırılıp çalıştırması bile dosya sistemine zarar veriyor. Hemen arkasından sabit diskte oluşan hatanın onarılması için bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyen bir hata mesajıyla karşılaşıyorsunuz.

Sistemin yeniden başlatılması sürücüdeki bozuk bölümlerin onarılmasını sağlayan Chkdsk aracının devreye girmesini sağlıyor. Fakat sabit diskte Chkdsk aracının bile onaramayacağı türden hataların oluşması mümkün. Böyle bir durumda diske manuel olarak müdahale etmek gerekebilir.

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Microsoft açıklama yaptı

Microsoft güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şirket gelecekte yayınlanacak bir güvenlik yamasıyla bu sorunun giderileceğini söylüyor.

Yama gelene kadar Windows 10 kullanıcılarının tıkladıkları bağlantılara ve bilinmeyen kaynaklardan indirdikleri dosyalara karşı oldukça dikkatli davranmaları gerekiyor.

https://twitter.com/jonasLyk/status/1347900440000811010

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