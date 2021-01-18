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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor

    Windows 10 işletim sisteminde oldukça kritik bir güvenlik açığı tespit edildi. Açıktan faydalanan hackerlar tek satır kod kullanılarak sabit diskinize zarar verebilir.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    12

    Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor
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    Windows 10 işletim sisteminde, tek satırlık kod kullanılarak NTFS dosya sistemlerinin devre dışı bırakılmasına olanak sağlayan bir güvenlik açığı keşfedildi. Söz konusu hata bilgisayarlarda sabit disk arızalarına yol açıyor.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü"

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    Daha da kötüsü "cd c:\:$i30:$bitmap" şeklindeki bu kodun ZIP arşivi, HTML dosyası, klasör ve hatta basit bir Windows kısayolunun içerisine gizlenebilmesi. Kullanıcı bu kodu içeren dosyanın bulunduğu klasörü açtığında, otomatik olarak sabit sürücünün bozulma süreci tetikleniyor.

    Tarayıcıda bile çalışıyor

    Kodun komut satırı dışında, tarayıcıdaki (Internet Explorer hariç) adres satırına yapıştırılıp çalıştırması bile dosya sistemine zarar veriyor. Hemen arkasından sabit diskte oluşan hatanın onarılması için bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyen bir hata mesajıyla karşılaşıyorsunuz.

    Sistemin yeniden başlatılması sürücüdeki bozuk bölümlerin onarılmasını sağlayan Chkdsk aracının devreye girmesini sağlıyor. Fakat sabit diskte Chkdsk aracının bile onaramayacağı türden hataların oluşması mümkün. Böyle bir durumda diske manuel olarak müdahale etmek gerekebilir.

    Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor
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    Microsoft açıklama yaptı

    Microsoft güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şirket gelecekte yayınlanacak bir güvenlik yamasıyla bu sorunun giderileceğini söylüyor.

    Yama gelene kadar Windows 10 kullanıcılarının tıkladıkları bağlantılara ve bilinmeyen kaynaklardan indirdikleri dosyalara karşı oldukça dikkatli davranmaları gerekiyor.



    https://twitter.com/jonasLyk/status/1347900440000811010 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    12 saat önce
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    WhyNot? (Koray ) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Videoda adam pc'yi yeniden başlatıyor ama kayıt programı kaydetmeye devam ediyor, Windows'un açılışını bile çekiyor nasıl oluyor bu?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Mr. Send 7 dk. ( Mesaj Silindi ) WhyNot?
    Videoyu izlemedim ama ya sanal makinedir ya da şu tarz capture cardlar ile bu denilen yapılabiliyor. 2. bir bilgisayara kayıt yapıyorsun ilk bilgisayardaki ekrana gelen görüntüyü 2. bilgisayarda kayıt ediyorsun yani. Oyunlarda stream ve kayıt yaparken performans kaybı vs. de olmuyor bu sayede.

    https://forum.donanimhaber.com/razer-ripsaw-hd-goruntu-yakalama-karti-citayi-yukseltiyor--137846353
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    Şeref60 (Şeref Berber) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bi bu eksikti
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Chrome'a yapıştırsak oluyor mu?
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    Mr. Send 44 dk. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Denemesi bedava.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Evet, oluyor. Zamanında Windows 9x'deki CON\CON şakaları gibi yapılabilir. Bir siteye koyacaksın linki, sonra disk hatası seni karşılar.
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    A AndJusticeForAll (Serdar Tepeyurt) 7 dk. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    file:/// ardından kodu yapıştırırsanız olabilir, denemek lazım
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    P pyramidhead52 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Son yıllarda maalesef bütün işletim sistemlerinde bu tür sıkıntılar var. Yazılım geliştiricileri stabiliteye gereken önemi vermiyorlar. Windows, Mac, Android, Linux, iOS hepsi için durum aynı.



    Tabii Windows 10 biraz daha sıkıntılı diğerlerine göre, bunu da kabul etmek lazım.
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    E emre50900 (ç u) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    windows 7 suanlik rahatim windows 10un oturmasina en az iki sene daha var. resmen çin asisi gibi ms deney yapti bizde 10u.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) emre50900
    Allahım 2 sene var diyor 2015 de çıktı zaten
    Yanıtla +3
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    Ardsul 56 dk. ( Mesaj Silindi ) emre50900
    Oturmasına nasıl iki sene daha var? Normal şartlarda şimdiye kadar yeni bir windows sürümü daha çıkmış olması lazımdı. 2015’te çıktı Windows 10.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eksik olmasın. Ya da dur, eksik olsun artık yeter.

    Her hafta yeni bir bug, yeni bir açık, yeni bir Windows 10 rezaleti.


    Dipnot: Bu hata Windows XP'de var, 7'de yok, 8'de yok, 10'un ilk sürümlerinde yok, Windows 10 2018 Update (1809) sürümü ve sonraki sürümlerde var. Zamanında düzelttikleri şeyi tekrar bozmuşlar.
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    Nevfel (T. I. ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunların çoğu açık değil kasten bırakılmış arka kapılar. Cia, mossad kullanabilsin diye böyle arka kapıları bırakıyorlar.



    Hata kaza birisi keşfedince utanmadan yakında çözecez diyorlar.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Aynen onlar da izleyemesin diye sabit diski bozuyolar
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    mkm5838 (Kaan M.) 22 dk. ( Mesaj Silindi ) Nevfel
    Bıraksalar ki bırakmışlardır sen ben değil microsoftun en üst düzey yöneticileri hariç kimse bilmez.
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