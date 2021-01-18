Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor

Windows 10 işletim sisteminde, tek satırlık kod kullanılarak NTFS dosya sistemlerinin devre dışı bırakılmasına olanak sağlayan bir güvenlik açığı keşfedildi. Söz konusu hata bilgisayarlarda sabit disk arızalarına yol açıyor.
Ayrıca Bkz. "Windows 10X internete sızdırıldı: İşte yeni işletim sisteminin arayüzü"İlginizi Çekebilir Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu
Daha da kötüsü "cd c:\:$i30:$bitmap" şeklindeki bu kodun ZIP arşivi, HTML dosyası, klasör ve hatta basit bir Windows kısayolunun içerisine gizlenebilmesi. Kullanıcı bu kodu içeren dosyanın bulunduğu klasörü açtığında, otomatik olarak sabit sürücünün bozulma süreci tetikleniyor.
Tarayıcıda bile çalışıyor
Kodun komut satırı dışında, tarayıcıdaki (Internet Explorer hariç) adres satırına yapıştırılıp çalıştırması bile dosya sistemine zarar veriyor. Hemen arkasından sabit diskte oluşan hatanın onarılması için bilgisayarı yeniden başlatmanızı isteyen bir hata mesajıyla karşılaşıyorsunuz.
Sistemin yeniden başlatılması sürücüdeki bozuk bölümlerin onarılmasını sağlayan Chkdsk aracının devreye girmesini sağlıyor. Fakat sabit diskte Chkdsk aracının bile onaramayacağı türden hataların oluşması mümkün. Böyle bir durumda diske manuel olarak müdahale etmek gerekebilir.
Microsoft açıklama yaptı
Microsoft güvenlik açığının ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şirket gelecekte yayınlanacak bir güvenlik yamasıyla bu sorunun giderileceğini söylüyor.
Yama gelene kadar Windows 10 kullanıcılarının tıkladıkları bağlantılara ve bilinmeyen kaynaklardan indirdikleri dosyalara karşı oldukça dikkatli davranmaları gerekiyor.
https://twitter.com/jonasLyk/status/1347900440000811010 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş
https://forum.donanimhaber.com/razer-ripsaw-hd-goruntu-yakalama-karti-citayi-yukseltiyor--137846353
Tabii Windows 10 biraz daha sıkıntılı diğerlerine göre, bunu da kabul etmek lazım.
Her hafta yeni bir bug, yeni bir açık, yeni bir Windows 10 rezaleti.
Dipnot: Bu hata Windows XP'de var, 7'de yok, 8'de yok, 10'un ilk sürümlerinde yok, Windows 10 2018 Update (1809) sürümü ve sonraki sürümlerde var. Zamanında düzelttikleri şeyi tekrar bozmuşlar.
Hata kaza birisi keşfedince utanmadan yakında çözecez diyorlar.