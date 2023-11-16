iPhone, iPad, Mac ve PC'ler için Windows uygulaması yayınlandı

Şimdilik Microsoft'un iş hesapları yelpazesiyle sınırlı olduğu görülen uygulamanın gelecekte tüketicilere de sunulacağına dair emareler bulunuyor. Bununla birlikte uygulama aracılığıyla birçok özellik sunuluyor: Çoklu monitör desteği, özel ekran çözünürlükleri, dinamik ekran çözünürlükleri ve ölçeklendirme, Web kamerası, ses, depolama aygıtları ve yazıcılar gibi aygıtların yeniden yönlendirilmesi gibi destekler bunlardan bazıları. Microsoft onlarca yıldır bilgisayarlara uzaktan bağlanmak için benzer uygulamalara sahip. Yine de özel bir "Windows Uygulaması" alışılmadık bir durum ve Microsoft'un Windows'u tamamen buluta taşıma konusundaki daha geniş hedeflerinin devam ettiğine işaret ediyor olabilir.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.