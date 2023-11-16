iPhone, iPad, Mac ve PC'ler için Windows uygulaması yayınlandı

Tam Boyutta Gör Microsoft, iOS, iPadOS, macOS, Windows ve web tarayıcıları için yeni bir Windows App veya Windows Uygulaması geliştirdi. Windows Uygulamasının önizleme sürümü şu anda Android için mevcut değil. Uygulama temel olarak önceki Windows 365 uygulamasının yerini alıyor. Yeni Windows uygulaması, sizi Windows cihazlarına ve uygulamalarına güvenli bir şekilde bağlayan Azure Sanal Masaüstü, Windows 365, Microsoft Dev Box, Uzak Masaüstü Hizmetleri ve uzak bilgisayarlara açılan ağ geçidi olarak görev alacak.

Yeni 'Windows Uygulaması' çıktı

Tam Boyutta Gör Windows uygulaması masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar gibi farklı platformlarda ve form faktörlerinde birçok farklı cihaz türünde ve bir web tarayıcısı aracılığıyla kullanılabilecek. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarda bir web tarayıcısı kullanırken, herhangi bir yazılım indirmek ve yüklemek gerekmeyecek.

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Şimdilik Microsoft'un iş hesapları yelpazesiyle sınırlı olduğu görülen uygulamanın gelecekte tüketicilere de sunulacağına dair emareler bulunuyor. Bununla birlikte uygulama aracılığıyla birçok özellik sunuluyor: Çoklu monitör desteği, özel ekran çözünürlükleri, dinamik ekran çözünürlükleri ve ölçeklendirme, Web kamerası, ses, depolama aygıtları ve yazıcılar gibi aygıtların yeniden yönlendirilmesi gibi destekler bunlardan bazıları. Microsoft onlarca yıldır bilgisayarlara uzaktan bağlanmak için benzer uygulamalara sahip. Yine de özel bir "Windows Uygulaması" alışılmadık bir durum ve Microsoft'un Windows'u tamamen buluta taşıma konusundaki daha geniş hedeflerinin devam ettiğine işaret ediyor olabilir.

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