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    iPhone, iPad, Mac ve PC'ler için Windows uygulaması yayınlandı

    Microsoft, işletim sistemine çeşitli cihazlardan erişmek için yeni bir 'Windows Uygulaması' oluşturdu. Windows App, iPhone'lar, iPad'ler, Mac'ler ve PC'ler yayınlanmış durumda.
    iPhone, iPad, Mac ve PC'ler için Windows uygulaması çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, iOS, iPadOS, macOS, Windows ve web tarayıcıları için yeni bir Windows App veya Windows Uygulaması geliştirdi. Windows Uygulamasının önizleme sürümü şu anda Android için mevcut değil. Uygulama temel olarak önceki Windows 365 uygulamasının yerini alıyor. Yeni Windows uygulaması, sizi Windows cihazlarına ve uygulamalarına güvenli bir şekilde bağlayan Azure Sanal Masaüstü, Windows 365, Microsoft Dev Box, Uzak Masaüstü Hizmetleri ve uzak bilgisayarlara açılan ağ geçidi olarak görev alacak.

    Yeni 'Windows Uygulaması' çıktı

    iPhone, iPad, Mac ve PC'ler için Windows uygulaması çıktı Tam Boyutta Gör
    Windows uygulaması masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar gibi farklı platformlarda ve form faktörlerinde birçok farklı cihaz türünde ve bir web tarayıcısı aracılığıyla kullanılabilecek. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarda bir web tarayıcısı kullanırken, herhangi bir yazılım indirmek ve yüklemek gerekmeyecek.

    Şimdilik Microsoft'un iş hesapları yelpazesiyle sınırlı olduğu görülen uygulamanın gelecekte tüketicilere de sunulacağına dair emareler bulunuyor. Bununla birlikte uygulama aracılığıyla birçok özellik sunuluyor: Çoklu monitör desteği, özel ekran çözünürlükleri, dinamik ekran çözünürlükleri ve ölçeklendirme, Web kamerası, ses, depolama aygıtları ve yazıcılar gibi aygıtların yeniden yönlendirilmesi gibi destekler bunlardan bazıları. Microsoft onlarca yıldır bilgisayarlara uzaktan bağlanmak için benzer uygulamalara sahip. Yine de özel bir "Windows Uygulaması" alışılmadık bir durum ve Microsoft'un Windows'u tamamen buluta taşıma konusundaki daha geniş hedeflerinin devam ettiğine işaret ediyor olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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