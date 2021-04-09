Windows 10 için Microsoft Translator uygulaması kullanımdan kaldırıldı

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Windows 10 işletim sistemi için Microsoft Translator uygulamasının sonunun yaklaştığı biliniyordu. 9 Nisan itibarıyla kullanıcılar artık bu uygulamayı Microsoft Store'dan indiremeyecekler, ancak uygulama, önceden yüklenmiş cihazlarda çalışmaya devam edecek.

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Microsoft, 2015 yılında güncellenmiş bir Translatoru ygulaması yayınladı. O zamandan beri, yazılım ürünü destekleniyor ve güncellendi. Artık desteğin sona erdirilmesine ve uygulamanın Microsoft Store'dan kaldırılmasına karar verildi, çünkü kullanıcıların çeviri işlevine erişmek için başka yolları mevcut. O da herhangi bir internet tarayıcısından erişilebilen çevrimiçi çeviri hizmetleri.

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Mobil versiyonlara odaklanılacak

Microsoft Translator'ın web sürümünün yanı sıra Android ve iOS uygulamalarının desteklenmeye ve indirilmeye devam edeceğini belirtmek gerek. Dahası Microsoft, kullanıcıları mobil tercümanı iş başında denemeye teşvik ediyor. Uygulama, kullanıcının konuşmasını çevrimiçi olarak çevirme yeteneği de dahil olmak üzere birçok yararlı özelliğe sahip.

Windows 10 için Microsoft Translator sürümüne gelince, önceden yüklenmiş bilgisayarlarda çalışmaya devam edecek, ancak artık yeni güncellemeleri almayacak. Geliştiricilerin uygulamayı, mobil platformlar için geliştirmeye odaklanmaya karar verdikleri belirtildi.

https://www.windowslatest.com/2021/04/08/microsoft-translator-app-for-windows-10-is-going-away/

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