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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 için Microsoft Translator uygulaması kullanımdan kaldırıldı

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 için Translator uygulamasını sonlandırdı. 9 Nisan'dan itibaren Windows 10 kullanıcıları uygulamayı Microsoft Store'dan indiremeyecekler.
    09 Nisan 2021, 18:30 (4 gün)
    2,7b
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    7
    Windows
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Windows 10 için Microsoft Translator uygulaması kullanımdan kaldırıldı
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    Windows 10 işletim sistemi için Microsoft Translator uygulamasının sonunun yaklaştığı biliniyordu. 9 Nisan itibarıyla kullanıcılar artık bu uygulamayı Microsoft Store'dan indiremeyecekler, ancak uygulama, önceden yüklenmiş cihazlarda çalışmaya devam edecek.

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    Microsoft, 2015 yılında güncellenmiş bir Translatoru ygulaması yayınladı. O zamandan beri, yazılım ürünü destekleniyor ve güncellendi. Artık desteğin sona erdirilmesine ve uygulamanın Microsoft Store'dan kaldırılmasına karar verildi, çünkü kullanıcıların çeviri işlevine erişmek için başka yolları mevcut. O da herhangi bir internet tarayıcısından erişilebilen çevrimiçi çeviri hizmetleri.

    Windows 10 için Microsoft Translator uygulaması kullanımdan kaldırıldı
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    Mobil versiyonlara odaklanılacak

    Microsoft Translator'ın web sürümünün yanı sıra Android ve iOS uygulamalarının desteklenmeye ve indirilmeye devam edeceğini belirtmek gerek. Dahası Microsoft, kullanıcıları mobil tercümanı iş başında denemeye teşvik ediyor. Uygulama, kullanıcının konuşmasını çevrimiçi olarak çevirme yeteneği de dahil olmak üzere birçok yararlı özelliğe sahip.

    Windows 10 için Microsoft Translator sürümüne gelince, önceden yüklenmiş bilgisayarlarda çalışmaya devam edecek, ancak artık yeni güncellemeleri almayacak. Geliştiricilerin uygulamayı, mobil platformlar için geliştirmeye odaklanmaya karar verdikleri belirtildi.



    https://www.windowslatest.com/2021/04/08/microsoft-translator-app-for-windows-10-is-going-away/
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    haberi görene kadar uygulamanın varlığından haberim yoktu.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    slowfood (Slow Food) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi biz uygulamayı ilk defa duyuyoruz, ya donanımhaberin 9 Nisan kaldırılma haberini 9 Nisan saat 18:30 da geçmesi normal mi?
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    drjacob (... ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    uygulamayı ilk defa duyuyorum
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    iOS'ta kullanıyorum. Safari'deki sayfaları da çeviriyor.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Varlığını çoğu kişinin bilmediği bu uygulamanın sonucunda bilmeme ayıbı bizim değil microsoft'un kendisinindir, saygılar.
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    A Asehan (Asehan Korkut) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk defa duyuyorum, bing çeviri dense anlarım da bu ne yani
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    haberi görene kadar uygulamanın varlığından haberim yoktu.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 4 gün ( Mesaj Silindi ) khrmndgn
    Tam olarak bunu demeye gelmiştim.
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