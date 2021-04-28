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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı

    AdDuplex, Windows 10 sürümlerinin kullanım oranları ile ilgili son istatistikleri paylaştı. Yayınlanan veriler en son iki sürümün bilgisayarların %80'ini hakimiyeti altına aldığını gösteriyor.
    28 Nisan 2021, 15:35 (12 sa.)
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı
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    AdDuplex, Windows 10 işletim sistemi sürümlerinin kullanım oranlarına ilişkin son istatistikeleri paylaştı. Araştırma şirketi analiz için Windows 10 çalıştıran 70.000'den fazla bilgisayardan veri topladığını söylüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10'un en son sürümünün kullanım oranı %30'a ulaştı

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    Nisan ayı sonu itibariyle en popüler sürüm bilgisayarların %40.6'sına yüklenmiş olan Mayıs 2020 Güncellemesi (2004) olarak öne çıkıyor. Hemen arkasında ise %40.1 kullanım oranıyla Ekim 2020 Güncellemesi (20H2) var.

    Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı
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    Kasım 2019 Güncellemesi (1909) düşüşte

    Üçüncülük, şu an %11.1'lik bir paya sahip Kasım 2019 Güncellemesi'nin (1909) elinde. Ancak işletim sisteminin bu sürümü düşüşte ve destek süresi 11 Mayıs 2021'de sona erecek. Microsoft kullanıcıları bu konuyla ilgili uyararak daha yeni bir sürüme geçmelerini öneriyor.

    Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı
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    Mayıs 2019 Güncellemesi (sürüm 1903) %3.3'lük payla popülerlik açısından dördüncü sırada. Beşincilik ve altıncılık ise sırasıyla 1803 (%1.4) ve 1809 (%1) numaralı sürümler tarafından paylaşılıyor.



    https://www.neowin.net/news/adduplex-more-than-80-of-users-now-on-the-two-most-recent-windows-10-versions/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    einhander (Erdem ) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ben guncelleme geldıkce yukluyom hangi surumu kullandıgıma hıc bakmıyom
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) LazerBülbül
    Hocam artık değiştirmezlerse son hali fena değil bence. İlk iki hane yıl sonrası H1 veya H2.
    Fakat 2020.1, 2020.2, 2021.1 gibi bir adlandırma daha da iyi olurdu.
    Hocam artık değiştirmezlerse son hali fena değil bence. İlk iki hane yıl sonrası H1 veya H2. Fakat 2020.1, 2020.2, 2021.1 gibi bir adlandırma daha da iyi olu...
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    Windows10 11 sa. ( Mesaj Silindi ) Ulan Musk
    kesinlikle katılıyorum.

    21H1 21H2 22H1 gibi önce "YIL-AİT OLDUĞU YARI" gibi çok da zor olmayan bir isimlendirmeye mevcut.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    20H2 sürüm güncellemesinden gerçekten memnun kaldım. İlerisi için Microsoft'tan daha güzel şeyler bekliyorum.
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    E Eeltorm 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    21H2 çıksa da yüklesek.
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    ghostmen323 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    şu 20h2 güncellemesi hiç iyi olmadı gibi görünüyor bundan sonra sun valley de kötü çıkarsa güncelleme yapmam herhalde.
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    einhander (Erdem ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) ghostmen323
    ben tum guncellemelerı yapıyorum fakat olumsuz bır durumla hıc karsılasmadım. sız nasıl bır problem yasadınız.
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    U Ucuzcufiko (Kadikoy Boğasi) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala 1903 deyim her güncellemede bir şey bozuldumu diye haber takip etmek zorunda kalmiyorum
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    einhander (Erdem ) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ben guncelleme geldıkce yukluyom hangi surumu kullandıgıma hıc bakmıyom
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    V venice24 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) einhander
    Kullananların %90 ı sizin dediğiniz gibi bende o şekildeyim
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    N nuksws_99 (dasasd ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) einhander
    valla arkada caktırmadan yukluyo bır seyler
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    LazerBülbül (Lazer Bülbül) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu güncellemeleri macOS gibi isimlendirmek çok mu zor anlamıyorum, 11.2, 11.3 gibi. Yahu 1803 ne, 1909 ne, 20H2 ne? Kendiniz demediniz mi artık W10 stabil duracak ve düzenli güncellemeler üzerinden devam edeceğiz diye? Ee basitleştirsenize şu işi o zaman. Kullanıcının deneyimini zorlaştıracak ne kadar şey varsa geri durmuyor Microsoft, çok şükür.

    Güncelleme dağıtımından bahsetmiyorum bile, kimine bir hafta önce gelir, kimine üç ay sonra gelir...
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) LazerBülbül
    Hocam artık değiştirmezlerse son hali fena değil bence. İlk iki hane yıl sonrası H1 veya H2.
    Fakat 2020.1, 2020.2, 2021.1 gibi bir adlandırma daha da iyi olurdu.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Fortune 4 9 sa. ( Mesaj Silindi ) LazerBülbül
    >
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    K kordexa 8 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) LazerBülbül
    Androide özenip market uygulaması geliştirip rezil rüsva olan salak bir firma işte...

    Oyun geliştşricilerinin salt windowsa odaklanmasının ekmeğini baya yediler ve bugünlere kadar geldiler işte
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