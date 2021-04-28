Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı

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AdDuplex, Windows 10 işletim sistemi sürümlerinin kullanım oranlarına ilişkin son istatistikeleri paylaştı. Araştırma şirketi analiz için Windows 10 çalıştıran 70.000'den fazla bilgisayardan veri topladığını söylüyor.

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Nisan ayı sonu itibariyle en popüler sürüm bilgisayarların %40.6'sına yüklenmiş olan Mayıs 2020 Güncellemesi (2004) olarak öne çıkıyor. Hemen arkasında ise %40.1 kullanım oranıyla Ekim 2020 Güncellemesi (20H2) var.

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Kasım 2019 Güncellemesi (1909) düşüşte

Üçüncülük, şu an %11.1'lik bir paya sahip Kasım 2019 Güncellemesi'nin (1909) elinde. Ancak işletim sisteminin bu sürümü düşüşte ve destek süresi 11 Mayıs 2021'de sona erecek. Microsoft kullanıcıları bu konuyla ilgili uyararak daha yeni bir sürüme geçmelerini öneriyor.

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Mayıs 2019 Güncellemesi (sürüm 1903) %3.3'lük payla popülerlik açısından dördüncü sırada. Beşincilik ve altıncılık ise sırasıyla 1803 (%1.4) ve 1809 (%1) numaralı sürümler tarafından paylaşılıyor.

https://www.neowin.net/news/adduplex-more-than-80-of-users-now-on-the-two-most-recent-windows-10-versions/

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