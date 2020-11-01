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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi

    Microsoft, Windows 10'daki Telefonunuz uygulamasını daha donanımlı hale getirmeye devam ediyor. Şirket uygulamaya üç yeni özellik ekleyen bir güncelleme yayınladı.
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    Mobil Uygulamalar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi
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    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 için tasarladığı Telefonunuz uygulamasına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Şirket giderek daha kullanışlı hale gelen uygulamayı güncelledi.

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    Yeni sürüm ile birlikte Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik ekleniyor. Bunlardan biri fotoğrafları aynı anda hem PC hem de telefondan silme işlevi. Böylelikle galerinizi bilgisayarınızdan düzenlemeniz daha kolay hale gelecek.

    Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi
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    Diğer yenilikler

    Uygulamaya ayrıca yeni özelliklerle ilgili detayların yer aldığı "Neler Yeni" (What’s New) sayfası eklendi. Bu sayede arabirimin üst kısmına yerleştirilen simgeye dokunarak uygulamaya hangi yeni özelliklerin eklendiğini görebileceksiniz.

    Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi
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    Ayarlar bölümüne Telefonunuz uygulamasının işletim sistemiyle birlikte başlatılmasını (arka planda) sağlayan bir seçenek dahil edildi. Tüm bu yenilikler kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Güncelleme önümüzdeki birkaç gün içerisinde herkese ulaşmış olacak.



    https://mspoweruser.com/windows-10-your-phone-app-getting-three-new-features Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1 saat önce
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    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    arion (Onur Torun) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 yeni özellik diyorsunuz ve sadece 1 tanesini mi açıklıyorsunuz? Diğer 2 özellik güncelleme esnasında kayboldu sanırım. Garip...
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) arion
    Diğer 2'si "Neler yeni" butonu ve 3. özellik de bilgisayar açılınca açılsın ayarı. Klasik MS'in özellik sayacağı şeyleri direkt yazmış sevgili DH.

    Bu tür değişiklikleri oyunların yeni sürümünde neler yeni listesine bile koyulmazken Microsoft'un yazılımlarında bu tür gereksiz şeyleri bile neler yeni listesine koyuyorlar. Her yeni Windows'ta yeni emoji geldi yeni arkaplan geldi haberleri gibi.
    Diğer 2'si "Neler yeni" butonu ve 3. özellik de bilgisayar açılınca açılsın ayarı. Klasik MS'in özellik sayacağı şeyleri direkt yazmış sevgili DH. Bu ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben kullanıyorum. Gerçekten çok kullanışlı bir uygulama. Herkese tavsiye ederim.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Amore 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok zayıf içerikli bir haber olmuş, sadece AndroidOS 'lu cep telefonları için diye belirtseydiniz keşke.
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    Dehşetengiz (Dehşetengiz Bir Şey Göreceksin; Kork ve Kaç !) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hic kullanmadim bakalim nasilmis
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Microsoft bi zahmet Denetim masasını tamamen taşı artık şu Ayarlar bölümüne.

    Ne zormuş şu işler. Whatsapp bile CCS uzmanı FrontEnd'cinin en fazla 1 hafta da yapacağı karanlık tema işini aylar sonra ancak getirebildi.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Ray Kurzweil 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    CSS olmasın o sakın :)
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    Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben kullanıyorum. Gerçekten çok kullanışlı bir uygulama. Herkese tavsiye ederim.
    Yanıtla +9
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sadece androidde destek var galiba.ios cihazlarda izin olacağını sanmıyorum.
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    arion (Onur Torun) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 yeni özellik diyorsunuz ve sadece 1 tanesini mi açıklıyorsunuz? Diğer 2 özellik güncelleme esnasında kayboldu sanırım. Garip...
    1 Yanıt Yanıtla +29
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) arion
    Diğer 2'si "Neler yeni" butonu ve 3. özellik de bilgisayar açılınca açılsın ayarı. Klasik MS'in özellik sayacağı şeyleri direkt yazmış sevgili DH.

    Bu tür değişiklikleri oyunların yeni sürümünde neler yeni listesine bile koyulmazken Microsoft'un yazılımlarında bu tür gereksiz şeyleri bile neler yeni listesine koyuyorlar. Her yeni Windows'ta yeni emoji geldi yeni arkaplan geldi haberleri gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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