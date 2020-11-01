Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi

Tam Boyutta Gör

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 için tasarladığı Telefonunuz uygulamasına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Şirket giderek daha kullanışlı hale gelen uygulamayı güncelledi.

İlginizi Çekebilir

Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi

Ayrıca Bkz. "Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu"

Yeni sürüm ile birlikte Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik ekleniyor. Bunlardan biri fotoğrafları aynı anda hem PC hem de telefondan silme işlevi. Böylelikle galerinizi bilgisayarınızdan düzenlemeniz daha kolay hale gelecek.

Tam Boyutta Gör

Diğer yenilikler

Uygulamaya ayrıca yeni özelliklerle ilgili detayların yer aldığı "Neler Yeni" (What’s New) sayfası eklendi. Bu sayede arabirimin üst kısmına yerleştirilen simgeye dokunarak uygulamaya hangi yeni özelliklerin eklendiğini görebileceksiniz.

Tam Boyutta Gör

Ayarlar bölümüne Telefonunuz uygulamasının işletim sistemiyle birlikte başlatılmasını (arka planda) sağlayan bir seçenek dahil edildi. Tüm bu yenilikler kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Güncelleme önümüzdeki birkaç gün içerisinde herkese ulaşmış olacak.

https://mspoweruser.com/windows-10-your-phone-app-getting-three-new-features

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.