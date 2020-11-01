Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 için tasarladığı Telefonunuz uygulamasına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Şirket giderek daha kullanışlı hale gelen uygulamayı güncelledi.İlginizi Çekebilir Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi
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Yeni sürüm ile birlikte Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik ekleniyor. Bunlardan biri fotoğrafları aynı anda hem PC hem de telefondan silme işlevi. Böylelikle galerinizi bilgisayarınızdan düzenlemeniz daha kolay hale gelecek.
Diğer yenilikler
Uygulamaya ayrıca yeni özelliklerle ilgili detayların yer aldığı "Neler Yeni" (What’s New) sayfası eklendi. Bu sayede arabirimin üst kısmına yerleştirilen simgeye dokunarak uygulamaya hangi yeni özelliklerin eklendiğini görebileceksiniz.
Ayarlar bölümüne Telefonunuz uygulamasının işletim sistemiyle birlikte başlatılmasını (arka planda) sağlayan bir seçenek dahil edildi. Tüm bu yenilikler kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Güncelleme önümüzdeki birkaç gün içerisinde herkese ulaşmış olacak.
https://mspoweruser.com/windows-10-your-phone-app-getting-three-new-features Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bu tür değişiklikleri oyunların yeni sürümünde neler yeni listesine bile koyulmazken Microsoft'un yazılımlarında bu tür gereksiz şeyleri bile neler yeni listesine koyuyorlar. Her yeni Windows'ta yeni emoji geldi yeni arkaplan geldi haberleri gibi.