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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10'un en son sürümünün kullanım oranı %30'a ulaştı

    Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarıyla ilgili son istatistikler yayınlandı. Paylaşılan veriler Windows 10'un son büyük güncellemesi olan 20H2'nin yükselişini ortaya koyuyor.
    29 Mart 2021, 18:00 (31 dk.)
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10'un en son sürümünün kullanım oranı %30'a ulaştı
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    AdDuplex, Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarıyla ilgili yeni istatistikler paylaştı. Şirket, analiz için Windows 10 çalıştıran 80.000'den fazla bilgisayarı mercek altına aldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı

    Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan Windows 10 Dosya Gezgini'ne makyaj: İşte yeni simgeler"

    Yayınlanan veriler Windows 10'un son büyük güncellemesi olan 20H2'nin dağıtımının hızlandığını gösteriyor. Ekim 2020 Güncellemesi, Mart ayı sonu itibarıyla bilgisayarların %29.9'una yüklenmiş durumda. Yani en popüler ikinci sürüm.

    Windows 10'un en son sürümünün kullanım oranı %30'a ulaştı
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    Mayıs 2020 Güncellemesi zirvede

    Mayıs 2020 Güncellemesi, Windows 10'un en çok kullanılan sürümü olmaya devam ediyor. Windows 10 cihazların %42.1'inde yüklü olan sürüm 2004'ün payında ufak bir artış da söz konusu.

    Windows 10'un en son sürümünün kullanım oranı %30'a ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    Kasım 2019 Güncellemesi ile kullanıma sunulan sürüm 1909, sistemlerin %18.4'ünde çalışıyor. Yani popülerlik açısından üçüncü sırada. Hemen arkasından ise %4.6 payla Mayıs 2019 Güncellemesi, yani sürüm 1903 geliyor.



    https://www.neowin.net/news/adduplex-almost-30-of-windows-10-pcs-are-now-on-version-20h2
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 6 saat önce

    Aynen

    musty578 23 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 19 sn. ( Mesaj Silindi )
    Zorla yüklüyor zaten. Stabil mi hayır. Hergün ayrı sıkıntı.

    Bir sabah işe bi geliyorum 5 makine internete bağlanmıyor, ertesi sabah geliyorum office’ler uçmuş. Tam bitti diyorum, uyku modları makineleri kitliyor.

    Güncellemesen güvenlik açığı var ayrı sıkıntı.

    Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu arkadaş biri bu milleti bu tekelden kurtarsın artık.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu oranlar eğer zorunlu güncelleştirme olmasaydı bir başarı derdim. Fakat el mecbur, güncelleme otomatik herkesin bilgisayarına iniyor.
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    muaz1984 12 dk. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Güncellemelerden bunalmıştım bende. Görev yöneticisinden update yi devre dışı bıraktım rahatım.
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    Amd64x2 12 dk. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-6/
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    Spider_hip (Doğan Eray) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bana yüklenmiş bile, ne ara yüklenmiş farkında değilim :/
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