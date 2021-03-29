Windows 10'un en son sürümünün kullanım oranı %30'a ulaştı

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AdDuplex, Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarıyla ilgili yeni istatistikler paylaştı. Şirket, analiz için Windows 10 çalıştıran 80.000'den fazla bilgisayarı mercek altına aldı.

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Yayınlanan veriler Windows 10'un son büyük güncellemesi olan 20H2'nin dağıtımının hızlandığını gösteriyor. Ekim 2020 Güncellemesi, Mart ayı sonu itibarıyla bilgisayarların %29.9'una yüklenmiş durumda. Yani en popüler ikinci sürüm.

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Mayıs 2020 Güncellemesi zirvede

Mayıs 2020 Güncellemesi, Windows 10'un en çok kullanılan sürümü olmaya devam ediyor. Windows 10 cihazların %42.1'inde yüklü olan sürüm 2004'ün payında ufak bir artış da söz konusu.

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Kasım 2019 Güncellemesi ile kullanıma sunulan sürüm 1909, sistemlerin %18.4'ünde çalışıyor. Yani popülerlik açısından üçüncü sırada. Hemen arkasından ise %4.6 payla Mayıs 2019 Güncellemesi, yani sürüm 1903 geliyor.

https://www.neowin.net/news/adduplex-almost-30-of-windows-10-pcs-are-now-on-version-20h2

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