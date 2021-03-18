Audi içten yanmalı motor geliştirmeyi sonlandırdı

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Audi'nin patronu Markus Duesmann, Automobilwoche'nin Almanca baskısına verdiği demeçte, şirketi yeni içten yanmalı motorlarla ilgili tüm çalışmaları durdurduğunu açıkladı. Bu, mühendislerin mevcut motorların devam eden modernizasyonuna devam etmesine rağmen, yeni nesil benzinli ve dizel motorlar geliştirmeyecekleri anlamına geliyor.

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Euro 7 standardının daha sıkı emisyon limitleri ile 2025 yılında yürürlüğe girecek olması, şüphesiz otomotiv dünyasını iki farklı gruba ayıracak. Bir yanda hibritlere geçiş nedeniyle menzillerini azaltacak olsalar da içten yanmalı motorlu otomobil üretmeye devam edecek olanlar. Diğer tarafta ise içten yanmalı motorları kalıcı olarak elektrik motorlara terk etmekten başka seçeneği olmayan otomobil üreticileri olacak. Audi, içten yanmalı motorların geliştirilmesinin tamamlandığını resmi olarak duyurarak ikinci gruba katıldığını resmileştirdi.

Audi, Mercedes'in izinden gidiyor

Alman markasının CEO'su Markus Düsmann, yeni içten yanmalı motorların geliştirilmesinin artık mümkün olmadığını ve mevcut motorları nihayet aşamalı olarak kaldırılmadan gelecekteki standartlara uyarlamanın daha iyi olacağını söyledi. Bu, Audi'de ikonik TDI, TFSI ve halefleri olan motorların üretiminin beklenmediği ve iki ikonik Audi modelinin, R8 ve TT'nin üretimi tamamlanmak üzere olduğu anlamına geliyor.

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Audi, önümüzdeki 5 yıl içinde pazara 20 elektrikli model getirmeyi planlıyor. Marka, on yılın sonunda A4 ve A6 gibi büyük modelleri tamamen elektrikli araçlara dönüştürme niyetini de duyurdu.

Bu, Audi'yi en büyük rakiplerinden Mercedes markasının izlemeyi planladığı yola sokuyor. Geçen hafta, Mercedes'in geliştirilmesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Markus Schäfer, şirketin artık içten yanmalı motorlar geliştirmeyeceğini söyledi. Handelsblatt ile yaptığı röportajda Schaefer, "Bu, yatırımın büyük kısmının artık elektrikli araçlara gidebileceği anlamına geliyor." dedi.

https://www.automobilwoche.de/article/20210316/AGENTURMELDUNGEN/303159940/1276/euro--norm-audi-entwickelt-keine-neuen-verbrenner-mehr

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