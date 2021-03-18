Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Audi içten yanmalı motor geliştirmeyi sonlandırdı

    Alman basınına konuşan Audi'nin CEO'su Markus Duesmann, şirketin geleneksel olarak adlandırılan içten yanmalı motor geliştirmeyi sonlandırdığını açıkladı.
    18 Mart 2021, 14:25 (Güncellendi, 2 gün)
    7,6b
    2
    22
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Audi içten yanmalı motor geliştirmeyi sonlandırdı
    Tam Boyutta Gör

    Audi'nin patronu Markus Duesmann, Automobilwoche'nin Almanca baskısına verdiği demeçte, şirketi yeni içten yanmalı motorlarla ilgili tüm çalışmaları durdurduğunu açıkladı. Bu, mühendislerin mevcut motorların devam eden modernizasyonuna devam etmesine rağmen, yeni nesil benzinli ve dizel motorlar geliştirmeyecekleri anlamına geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, elektrikli otomobiller için pil maliyetini yarıya indirmeyi hedefliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiyor

    Euro 7 standardının daha sıkı emisyon limitleri ile 2025 yılında yürürlüğe girecek olması, şüphesiz otomotiv dünyasını iki farklı gruba ayıracak. Bir yanda hibritlere geçiş nedeniyle menzillerini azaltacak olsalar da içten yanmalı motorlu otomobil üretmeye devam edecek olanlar. Diğer tarafta ise içten yanmalı motorları kalıcı olarak elektrik motorlara terk etmekten başka seçeneği olmayan otomobil üreticileri olacak. Audi, içten yanmalı motorların geliştirilmesinin tamamlandığını resmi olarak duyurarak ikinci gruba katıldığını resmileştirdi.

    Audi, Mercedes'in izinden gidiyor

    Alman markasının CEO'su Markus Düsmann, yeni içten yanmalı motorların geliştirilmesinin artık mümkün olmadığını ve mevcut motorları nihayet aşamalı olarak kaldırılmadan gelecekteki standartlara uyarlamanın daha iyi olacağını söyledi. Bu, Audi'de ikonik TDI, TFSI ve halefleri olan motorların üretiminin beklenmediği ve iki ikonik Audi modelinin, R8 ve TT'nin üretimi tamamlanmak üzere olduğu anlamına geliyor.

    Audi içten yanmalı motor geliştirmeyi sonlandırdı
    Tam Boyutta Gör

    Audi, önümüzdeki 5 yıl içinde pazara 20 elektrikli model getirmeyi planlıyor. Marka, on yılın sonunda A4 ve A6 gibi büyük modelleri tamamen elektrikli araçlara dönüştürme niyetini de duyurdu.

    Bu, Audi'yi en büyük rakiplerinden Mercedes markasının izlemeyi planladığı yola sokuyor. Geçen hafta, Mercedes'in geliştirilmesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Markus Schäfer, şirketin artık içten yanmalı motorlar geliştirmeyeceğini söyledi. Handelsblatt ile yaptığı röportajda Schaefer, "Bu, yatırımın büyük kısmının artık elektrikli araçlara gidebileceği anlamına geliyor." dedi.



    https://www.automobilwoche.de/article/20210316/AGENTURMELDUNGEN/303159940/1276/euro--norm-audi-entwickelt-keine-neuen-verbrenner-mehr
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    Furkooo85 1 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 4 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 6 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Acer hacklendi: Bilgisayar korsanları 50 milyon dolar fidye talep ediyor
    6 sa.
    Xiaomi elektrikli otomobil projesini hızlandırdı: Nisan'da start verilebilir
    8 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ersniaydn (Ersin Aydın) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bi 20 sene sonra Sedan a3 alınabilir Türkiye'de desenize :D
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    O değil de hiç büyük motorlu araba sürmek nasip olmadı. Nasıl bir zevk bilemedik.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) ersniaydn
    2001 model a3 ler şuan 70-90 bin bandında
    25-30 asgari ücrete bedel... gidişatı düşünürsek 20 sene sonra 2021 modeli 50 asgari ücrete alırsın
    2001 model a3 ler şuan 70-90 bin bandında [resim] 25-30 asgari ücrete bedel... gidişatı düşünürsek 20 sene sonra 2021 modeli 50 asgari ücrete alırs...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    B by__metallica (SATX ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim ülkeye gelen motorlar zaten vw tarafından tasarlanan 1.0-2.0 arası motorlar. Audi 2 lt üzeri motorları tasarlıyordu. Bizim gibi ülkeler almaya devam ettiği sürece son stoğa kadar bize satışa devamke...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kayamtky 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uzak bir gelecek olsa da, bir gün gelecek içten yanmalı motorlar müzelik olacak, yalnızca nostalji tutkunlarının koleksiyonun da olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    agelbal 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    bize yine eskiden geliştirilmiş içten yanmalı motorlar kalır :/ hybrid motorlu araçlar bile vergiden dolayı pahalıyken elektrikli bize hayal gibi sanki..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkmoon34 (ercan yardak) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten geliştirmiyorlardı ki.. 30 yıl önce üretilen bir V6 yada V8 ile bugünkü üretlen arasında dağlar kadar farkmı var sanıyorsunuz birebir aynı motor revize görmüş hali..



    Keza şu anda üretilen düşük hacim 1.4-1.6 motorlar yenimi sanıyorsunuz 90 lılarda üretilen atmosferik motorlara 2000 llilerde bir revize ettiler turbo koydular benzinli motorun sonunda t ibaresi görür olduk dizelde t yi başa koydular.. daha sonra bir revize daha yedi.motorlar çift turbo yada bir tane turbo birde turbo görevi gören tribün koydular .. hacmide iyicene düşürdüler 900cc 1000cc lere..



    Kısaca zaten motor dünyasında çok yeni radikal olmıyan bir geliştirme olmadı .. içden yanmalı yada patlamalı motorun temelde çalışma prensibi hiç bir zaman değişmedi 40 -50 yıl öncede aynıydı şimdide aynı sadece teknolojiye orantılı olarak revize edildi.sensörler takıldı karbüratör gitti ejnektör geldi , beyinler takıldı teknoloji geliştikçe ama motorun temel çalışma.prensibi hiç.değişmedi..



    Motor dünyasında yapılan en büyük gelişme 90 lılarda Mazdanın çıkardığı wankel motordur tamamen çok farklı bir çalışma disiplinine bağlı standart içden yanmalı pistonlu motorlarla hiç bir ilgisi olmayan bir motordur...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K Kitapcanavari16 (irem dere) 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mcrew (kemal kemal) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araçlar geldiğinde oto sanayi de adamlar ne yapacak. Ne motor var ne şanzuman.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TIGERSHARK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araba işine Umduğumuzdan da hızlı bir geçiş olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T tokatli6061 (ismail durmus) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dizeli bugünki haline getiren fiat tı benzinli motorlarda audi ne yaptı pek hatırlamıyorum o yüzden biraz anlamsız geldi bana bu açıklama
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    RS serisine ne koyacaklar merak ettim
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L.Croft (Yusuf O.) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Ahmet DOĞAN
    Rs yine devam eder neden bitsin ki? Herhangi bir elektrik motoru en güçlü içten yanmalı motorlardan daha seri.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    A3 çöpten farksız bir araba. Ama Türkiye'de lüks oluyor galiba. Çünkü Türkiye'de bisiklet kullanıyorum, Birleşik Krallık'ta ikinci el S500 kullanıyordum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Schweinsteigery (Melik Bey) 2 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    S500 kullanan insana tabi a3 çöp gelir . Yorumunuz çok komik
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7618 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    audi, içten yanmalı motor ve
    5 etiket daha benzin dizel motorin elektrik motoru Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,4b
    Twitter Profili99,5b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı317b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Motorola Edge Plus için DeX rakibi özellik geliyor 2 gün Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı 2 gün Lexar maliyete odaklanan yeni SATA SSD modelini duyurdu 2 gün Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi 2 gün iPad Pro yeni nesliyle M1 sınıfı işlemci ve Thunderbolt bağlantısı sunacak 2 gün Van Gogh APU'ları 4 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir 2 gün Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya 2 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 2 gün Kripto paranın caizi olur mu?: Caizcoin 2 gün 2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Warpath, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 2 gün Nvidia CMP 30HX'in fiyatı ortaya çıktı 2 gün Adres değişikliği için e-Devlet'e yeni özellik eklendi 2 gün Mortal Kombat filminin hedefi "şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş filmi" olmak 2 gün Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu 2 gün GeForce Now'ın yurt dışı fiyatları zamlandı: En ucuz üyelik artık Türkiye'de 2 gün PS5'in yeni nesil VR kontrolcüleri tanıtıldı: İlk görseller paylaşıldı 2 gün Skoda'nın yeni crossover modeli Kushaq tanıtıldı 2 gün Görsel efektleri ile Oscar'a aday olan Love and Monsters, 14 Nisan'da Netflix'te 2 gün 2021 Hyundai Staria'nın tasarımını gösteren yeni fotoğraflar geldi 2 gün Antalya'da Five Eyes'ın çekimlerini yapan usta yönetmen Guy Ritchie, Türkiye'de daha fazla film çekmek istediğini söyledi 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Audi içten yanmalı motor geliştirmeyi sonlandırdı Sonraki Çin hükümetinden Oscar törenine boykot: Medyaya 'yayınlamayın' emri verildi 2 gün Tofaş da çip tedarik sorunu nedeniyle üretime iki hafta ara verecek 2 gün Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek 2 gün 23 Mart lansmanı öncesi OnePlus Watch'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı 2 gün Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 2 gün Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda 2 gün realme GT Neo tanıtım tarihi belli oldu 2 gün PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı 2 gün İki farklı Tomb Raider oyunu bu akşama kadar ücretsiz 2 gün Samsung'tan açıklama geldi: Bu yıl Galaxy Note serisi cihaz gelmeyebilir 2 gün Bulmaca oyunu Poly Vita, iOS için yayınlandı 3 gün Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de 3 gün Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi 3 gün Perseverance gezgini Mars'ta 'toz şeytanı' görüntüledi 3 gün Strateji tabanlı hayatta kalma oyunu The Walking Dead: Survivors, mobil cihazlar için duyuruldu 3 gün Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik 3 gün Sonic The Hedgehog 2'nin çekimleri başladı; 8 Nisan 2022'de yayınlanacak 3 gün SOM seyir füzesine Meteksan'ın radar altimetresi ekleniyor 3 gün Android uygulamaları kullanıcıların katılımlarıyla optimize edilecek 3 gün Horizon Zero Dawn dahil 10 farklı PlayStation oyunu ücretsiz olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız