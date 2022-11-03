Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kullanıcılar Windows 10’dan Windows 11’e geçmiyor: Benimsenme oranı çok düşük

    Statcounter'ın en son raporu, dünya üzerindeki her altı bilgisayarın birinden daha azının Windows 11 kullandığını söylüyor. Windows 10, bilgisayarların neredeyse dörtte üçünde kalmaya devam ediyor.
    Oy Ver

    Windows 11’e geçiş yavaş ve benimsenme oranı çok düşük Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un piyasaya sürmesinden bu yana bir yıldan fazla bir süre geçen Windows 11, halen daha PC kullanıcıları arasında benimsenmiş değil. Dolayısıyla Windows 11, Windows 10 sürümünün üzerinde de bir hakimiyet kurmaktan çok uzak. Çeşitli anketler, Windows 11 için farklı benimsenme oranlarını gösterse de genel olarak bakıldığında çoğu kullanıcının Windows 10'dan yükseltme yapmadığı görülüyor.

    Windows 11 pazar payı sadece yüzde 15

    Statcounter tarafından gerçekleştirilen Ekim 2022 ayına ait olan yeni bir rapor da yukarıdakileri doğruluyor. Windows 11’in Eylül ayından bu yana sadece yüzde 2 büyüyerek yüzde 15,44 paya ulaştığı bildiriliyor. Windows 10 kullanımı ise aynı dönemde yüzde 1’den daha az düştü. Microsoft'un artık desteklemediği Windows 7, masaüstü bilgisayarların yüzde 9,62'sinde çalışmaya devam ederken, Windows 8 ve 8.1 birlikte yüzde 3,14 pazar payına sahip. Bilgisayarların yalnızca yüzde 0,39'unda yirmi yıllık efsane Windows XP kurulu.

    Windows 11’e geçiş yavaş ve benimsenme oranı çok düşük Tam Boyutta Gör

    Windows 11 sistem gereksinimleri geçişi zorlaştırıyor

    Ek olarak belirtmek gerekiyor ki farklı anket ve araştırmalarda Windows 11’in kullanım payı daha yüksek çıkabiliyor. Ancak buradaki tutarsızlık muhtemelen uygulanan farklı metodolojilerden kaynaklanıyor. Örneğin, Ekim 2022 Steam verilerine göre Windows 11 neredeyse yüzde 25 paya sahip. Windows 10 ise yüzde 68,94. Steam'in metodolojisi 30 milyon “oyun” odaklı kullanıcıyı kapsıyor. Statcounter ise 1,5 milyon web sitesindeki 5 milyar sayfa görüntülemesine dayanıyor.

    Aktarılanlara göre Windows 11'in yavaş benimsenmesinin önde gelen nedeni, büyük olasılıkla yüksek CPU gereksinimi. Yalnızca en az Intel 8. nesil veya AMD Zen 2 işlemciye sahip sistemler Windows 11’e otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Bir başka araştırmacı firma Landsweper, cihazların yarısının bu gereklilikleri karşıladığını iddia ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    V4LKyR +163 Mylevi +125 Elma +120 Ziromen +110 CWaRRioR +110 Soul741 +94 serhat1971 +77 Bloodin +77 ahmet1905_47 +72 CleanCoders +64
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    41 Kişi Okuyor (16 Üye, 25 Misafir) 19 Masaüstü 22 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    654 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 11, windows 10 ve
    3 etiket daha microsoft Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,8b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız