Kullanıcılar Windows 10’dan Windows 11’e geçmiyor: Benimsenme oranı çok düşük

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Microsoft'un piyasaya sürmesinden bu yana bir yıldan fazla bir süre geçen Windows 11, halen daha PC kullanıcıları arasında benimsenmiş değil. Dolayısıyla Windows 11, Windows 10 sürümünün üzerinde de bir hakimiyet kurmaktan çok uzak. Çeşitli anketler, Windows 11 için farklı benimsenme oranlarını gösterse de genel olarak bakıldığında çoğu kullanıcının Windows 10'dan yükseltme yapmadığı görülüyor.

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Windows 11 pazar payı sadece yüzde 15

Statcounter tarafından gerçekleştirilen Ekim 2022 ayına ait olan yeni bir rapor da yukarıdakileri doğruluyor. Windows 11’in Eylül ayından bu yana sadece yüzde 2 büyüyerek yüzde 15,44 paya ulaştığı bildiriliyor. Windows 10 kullanımı ise aynı dönemde yüzde 1’den daha az düştü. Microsoft'un artık desteklemediği Windows 7, masaüstü bilgisayarların yüzde 9,62'sinde çalışmaya devam ederken, Windows 8 ve 8.1 birlikte yüzde 3,14 pazar payına sahip. Bilgisayarların yalnızca yüzde 0,39'unda yirmi yıllık efsane Windows XP kurulu.

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Windows 11 sistem gereksinimleri geçişi zorlaştırıyor

Ek olarak belirtmek gerekiyor ki farklı anket ve araştırmalarda Windows 11’in kullanım payı daha yüksek çıkabiliyor. Ancak buradaki tutarsızlık muhtemelen uygulanan farklı metodolojilerden kaynaklanıyor. Örneğin, Ekim 2022 Steam verilerine göre Windows 11 neredeyse yüzde 25 paya sahip. Windows 10 ise yüzde 68,94. Steam'in metodolojisi 30 milyon “oyun” odaklı kullanıcıyı kapsıyor. Statcounter ise 1,5 milyon web sitesindeki 5 milyar sayfa görüntülemesine dayanıyor.

Aktarılanlara göre Windows 11'in yavaş benimsenmesinin önde gelen nedeni, büyük olasılıkla yüksek CPU gereksinimi. Yalnızca en az Intel 8. nesil veya AMD Zen 2 işlemciye sahip sistemler Windows 11’e otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Bir başka araştırmacı firma Landsweper, cihazların yarısının bu gereklilikleri karşıladığını iddia ediyor.

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Windows 11’e geçiş yavaş ve benimsenme oranı çok düşük