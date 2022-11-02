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    Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması Avrupa tarafından mercek altında

    Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alma teklifi ilk olarak Birleşik Krallık tarafından detaylı inceleme altına alınmıştı. Şimdi ise Avrupa Birliği soruşturmaya dahil oluyor.
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    Microsoft'un Activision satın alımı AB tarafından inceleniyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Call of Duty ve Overwatch'ın arkasındaki Activision Blizzard’ı satın almak için sunduğu 69 milyar dolarlık teklif, yasal incelemeler altında. Birleşik Krallık tarafından irdelenen anlaşma şimdi de Avrupa Birliği’ne taşınmış durumda. Sonuç olarak Birleşik Krallık veAB'nin soruşturması daha derin incelemelerle birlikte ikinci aşamaya geçmiş durumda.

    Reuters ve Politico’nun aktardığına göre Microsoft, Avrupa Komisyonu düzenleyicilerine Activision Blizzard'ı satın alımıyla ilgili taviz vermeye niyetli değil ancak şirketin komisyonla birlikte çalışmaya devam edecek. Microsoft, Birleşik Krallık veya AB yetkililerine herhangi bir resmi çözüm sunmamış olsa da, yakın zamanda Sony'nin anlaşmaya karşı çıkmasının başlıca nedenini yatıştırmak için Call of Duty serisinin PlayStation’da kalacağını açıklamıştı.

    Sony'nin tek endişesi Call of Duty değil

    Sony, yalnızca Microsoft'un Call of Duty serisini PlayStation'dan almasından endişe duymuyor. Sony’nin bir diğer çekindiği durum, Call of Duty serisinin Xbox Game Pass ve Xbox Cloud Gaming’e gelmesi ve Microsoft’un bu alanda baskın hale gelmesi. Avrupa’nın incelemeleri bir yana dursun, Brezilyalı düzenleyici kuruluşlar halihazırda satın alımı onaylamış durumda.

    Microsoft'un Activision satın alımı AB tarafından inceleniyor Tam Boyutta Gör
    Ek olarak Microsoft, Activision Blizzard'ı esasında PC ve mobil oyunlar için satın almak istediğini açıklamıştı. Önceki raporlar Activision Blizzard gelirinin önemli bir bölümünün mobil sektörden geldiğini gösteriyor.

    Microsoft'un sorun yaşayabileceği bir diğer düzenleyici ise ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC). FTC’nin soruşturması erken aşamada devam ediyor ve kararın Kasım ayı sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Satın almayı kabul eden ilk ülke Suudi Arabistan oldu, ancak Microsoft'un Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'den de onay alması gerekiyor.

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