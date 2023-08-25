Windows 11’e hemen kapatmayı isteyeceğiniz bir özellik geliyor

Ağustos KB5029351 güncellemesini yüklediğinizde görev çubuğunda Arama kutucuğunun davranışında önemli bir değişiklik olacak. İşletim sistemi artık siz görev çubuğundaki arama kutusuna tıklamadan Windows Arama'yı başlatabilecek. İmleci görev çubuğundaki Arama kutusu üzerine getirmek artık ilgili pencereyi otomatik olarak açacak.
Neyse ki sürüm notlarında belirtildiği gibi Ayarlar uygulamasında yalnızca birkaç tıklama ile yeni davranışı kapatabilmek mümkün. Bunun için şu adımları takip etmeniz yeterli:
Üzerine gelindiğinde açılan Windows 11 arama özelliğini kapatma
- Win + I tuşlarına basarak veya tercih ettiğiniz başka bir yöntemi kullanarak Ayarlar uygulamasını açın.
- Kişiselleştirme > Görev Çubuğu'na gidin.
- Arama bölümünü bulun ve "Üzerine gelindiğinde aramayı aç (mevcut olduğunda)" seçeneğini kapatın.
Öte yandan bu değişiklik Windows Insider'lar tarafından birkaç ay önce fark edilmiş ve olumsuz tepkiler almıştı. Görünüşe göre Microsoft bu değişiklikten emin. Dolayısıyla bir değişikliğin sonraki Patch Tuesday yamalarında yer alasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.