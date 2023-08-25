Tam Boyutta Gör Bu haftanın başlarında Microsoft, Windows 10 ve 11 için en son isteğe bağlı güvenlik dışı güncellemeleri yayınladı. Bu güncellemeler genellikle çeşitli hata düzeltmeleri ve genel kullanıma sunulmadan önce denemek için birkaç yeni özellik içeriyor. Windows 11 için Ağustos KB5029351 (Build 22621.2215) güncellemesi de doğrultuda geliyor ancak beraberinde sevilmeyecek bir özellik de getiriyor.

Ağustos KB5029351 güncellemesini yüklediğinizde görev çubuğunda Arama kutucuğunun davranışında önemli bir değişiklik olacak. İşletim sistemi artık siz görev çubuğundaki arama kutusuna tıklamadan Windows Arama'yı başlatabilecek. İmleci görev çubuğundaki Arama kutusu üzerine getirmek artık ilgili pencereyi otomatik olarak açacak.

Son Windows 11 güncellemesi MSI anakartlarda mavi ekran veriyor 19 sa. önce eklendi

Neyse ki sürüm notlarında belirtildiği gibi Ayarlar uygulamasında yalnızca birkaç tıklama ile yeni davranışı kapatabilmek mümkün. Bunun için şu adımları takip etmeniz yeterli:

Üzerine gelindiğinde açılan Windows 11 arama özelliğini kapatma

Win + I tuşlarına basarak veya tercih ettiğiniz başka bir yöntemi kullanarak Ayarlar uygulamasını açın. Kişiselleştirme > Görev Çubuğu'na gidin. Arama bölümünü bulun ve "Üzerine gelindiğinde aramayı aç (mevcut olduğunda)" seçeneğini kapatın.

Öte yandan bu değişiklik Windows Insider'lar tarafından birkaç ay önce fark edilmiş ve olumsuz tepkiler almıştı. Görünüşe göre Microsoft bu değişiklikten emin. Dolayısıyla bir değişikliğin sonraki Patch Tuesday yamalarında yer alasını bekleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11’e hemen kapatmayı isteyeceğiniz bir özellik geliyor