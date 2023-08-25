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    Anlık Bildirim

    Windows 11’e hemen kapatmayı isteyeceğiniz bir özellik geliyor

    Microsoft, Windows 11 işletim sistemini güncellemelerle geliştirmeye devam ediyor. Ancak Windows 11 yakında büyük olasılıkla nefret edeceğiniz yeni bir görev çubuğu özelliğine sahip olacak.
    Windows 11’e hemen kapatmayı isteyeceğiniz bir özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başlarında Microsoft, Windows 10 ve 11 için en son isteğe bağlı güvenlik dışı güncellemeleri yayınladı. Bu güncellemeler genellikle çeşitli hata düzeltmeleri ve genel kullanıma sunulmadan önce denemek için birkaç yeni özellik içeriyor. Windows 11 için Ağustos KB5029351 (Build 22621.2215) güncellemesi de doğrultuda geliyor ancak beraberinde sevilmeyecek bir özellik de getiriyor.

    Ağustos KB5029351 güncellemesini yüklediğinizde görev çubuğunda Arama kutucuğunun davranışında önemli bir değişiklik olacak. İşletim sistemi artık siz görev çubuğundaki arama kutusuna tıklamadan Windows Arama'yı başlatabilecek. İmleci görev çubuğundaki Arama kutusu üzerine getirmek artık ilgili pencereyi otomatik olarak açacak.

    Neyse ki sürüm notlarında belirtildiği gibi Ayarlar uygulamasında yalnızca birkaç tıklama ile yeni davranışı kapatabilmek mümkün. Bunun için şu adımları takip etmeniz yeterli:

    Üzerine gelindiğinde açılan Windows 11 arama özelliğini kapatma

    1. Win + I tuşlarına basarak veya tercih ettiğiniz başka bir yöntemi kullanarak Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Kişiselleştirme > Görev Çubuğu'na gidin.
    3. Arama bölümünü bulun ve "Üzerine gelindiğinde aramayı aç (mevcut olduğunda)" seçeneğini kapatın.

    Öte yandan bu değişiklik Windows Insider'lar tarafından birkaç ay önce fark edilmiş ve olumsuz tepkiler almıştı. Görünüşe göre Microsoft bu değişiklikten emin. Dolayısıyla bir değişikliğin sonraki Patch Tuesday yamalarında yer alasını bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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