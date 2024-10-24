Windows 11 Fotoğraflar uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor

Fotoğraflar uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor
Microsoft, Windows 11'in Fotoğraflar uygulaması için yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, bir görüntünün çözünürlüğünü tam sekiz kat kadar artırarak kaliteyi yükseltebiliyor. Dolayısıyla özellikle düşük kaliteli fotoğrafları iyileştirmek, görüntüleri kırpıp çözünürlüğü korumak ve büyük ekranlar için hazırlık yapmak gibi işlemler için kullanışlı ve özelliğe üst sıradaki simgeye tıklayarak ulaşılabilecek.
Kötü olan şu ki, Microsoft, yeni özelliğin Snapdragon işlemcili Windows 11 Copilot+ bilgisayarlar ile sınırlı olduğunu söylüyor. Yani şimdilik Snapdragon tabanlı dizüstülerle sınırlı olacak. Ancak yakında gelecekte Intel Core 200 ve AMD Ryzen AI 300 işlemcilere genişletilmesi bekleniyor.
Diğer küçük iyileştirmeler arasında, tek tıklamayla görüntü açma seçeneği, büyük görüntülerin otomatik olarak pencereye sığdırılması ve Image Creator ile Restyle Image özelliklerindeki hata düzeltmeleri yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu