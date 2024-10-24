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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için Fotoğraflar uygulamasını yapay zeka destekli yeni özelliklerle güncellemeye devam ediyor. Şimdi de yazılım devi, kalitesiz fotoğraflar için yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme özelliğini test etmeye başladı. Şimdilik Windows 11 24H2 Insider Kanallarında yayınlanan özellik, çok yakında genel kullanıma açılacak.

Fotoğraflar uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor

Microsoft, Windows 11'in Fotoğraflar uygulaması için yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, bir görüntünün çözünürlüğünü tam sekiz kat kadar artırarak kaliteyi yükseltebiliyor. Dolayısıyla özellikle düşük kaliteli fotoğrafları iyileştirmek, görüntüleri kırpıp çözünürlüğü korumak ve büyük ekranlar için hazırlık yapmak gibi işlemler için kullanışlı ve özelliğe üst sıradaki simgeye tıklayarak ulaşılabilecek.

Kötü olan şu ki, Microsoft, yeni özelliğin Snapdragon işlemcili Windows 11 Copilot+ bilgisayarlar ile sınırlı olduğunu söylüyor. Yani şimdilik Snapdragon tabanlı dizüstülerle sınırlı olacak. Ancak yakında gelecekte Intel Core 200 ve AMD Ryzen AI 300 işlemcilere genişletilmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Insider güncellemesi aynı zamanda OCR (Optik Karakter Tanıma) desteğini de Fotoğraflar uygulamasına getiriyor. Görüntülerdeki metinleri tanıyıp kullanıcıların panoya kopyalanmasına olanak tanıyan bu özellik, şu an için 160'tan fazla dili destekliyor ve metin algılandığında pencerenin altındaki OCR simgesi aracılığıyla devreye giriyor.

Windows 11'e gelecek yeni yapay zeka özellikleri 5 gün önce eklendi

Diğer küçük iyileştirmeler arasında, tek tıklamayla görüntü açma seçeneği, büyük görüntülerin otomatik olarak pencereye sığdırılması ve Image Creator ile Restyle Image özelliklerindeki hata düzeltmeleri yer alıyor.

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Windows 11 Fotoğraflar uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor