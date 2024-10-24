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    Anlık Bildirim

    Windows 11 Fotoğraflar uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor

    Microsoft Fotoğraflar, yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme özelliğine kavuşuyor.  Snapdragon Copilot+ PC'ler için ücretsiz olarak sunulacak. İşte detaylar...
    Windows 11 Fotoğraflar uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için Fotoğraflar uygulamasını yapay zeka destekli yeni özelliklerle güncellemeye devam ediyor. Şimdi de yazılım devi, kalitesiz fotoğraflar için yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme özelliğini test etmeye başladı. Şimdilik Windows 11 24H2 Insider Kanallarında yayınlanan özellik, çok yakında genel kullanıma açılacak. 

    Fotoğraflar uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor

    Microsoft, Windows 11'in Fotoğraflar uygulaması için yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik, bir görüntünün çözünürlüğünü tam sekiz kat kadar artırarak kaliteyi yükseltebiliyor. Dolayısıyla özellikle düşük kaliteli fotoğrafları iyileştirmek, görüntüleri kırpıp çözünürlüğü korumak ve büyük ekranlar için hazırlık yapmak gibi işlemler için kullanışlı ve özelliğe üst sıradaki simgeye tıklayarak ulaşılabilecek.

    Kötü olan şu ki, Microsoft, yeni özelliğin Snapdragon işlemcili Windows 11 Copilot+ bilgisayarlar ile sınırlı olduğunu söylüyor. Yani şimdilik Snapdragon tabanlı dizüstülerle sınırlı olacak. Ancak yakında gelecekte Intel Core 200 ve AMD Ryzen AI 300 işlemcilere genişletilmesi bekleniyor.

    Windows 11 Fotoğraflar uygulaması beklenen özelliğe kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Insider güncellemesi aynı zamanda OCR (Optik Karakter Tanıma) desteğini de Fotoğraflar uygulamasına getiriyor. Görüntülerdeki metinleri tanıyıp kullanıcıların panoya kopyalanmasına olanak tanıyan bu özellik, şu an için 160'tan fazla dili destekliyor ve metin algılandığında pencerenin altındaki OCR simgesi aracılığıyla devreye giriyor.

    Diğer küçük iyileştirmeler arasında, tek tıklamayla görüntü açma seçeneği, büyük görüntülerin otomatik olarak pencereye sığdırılması ve Image Creator ile Restyle Image özelliklerindeki hata düzeltmeleri yer alıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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