Windows 11'e gelecek yeni yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2 güncellemesi yakın zamanda tüm kullanıcılar için yayınlandı. Türlü hatalarla dolu bir güncelleme olması bir yana, Microsoft, işletim sistemine birkaç yapay zeka özelliği getirmeyi planlıyor.

Microsoft, daha önce Paint'te Cocreator, Fotoğraflar’da Restyle, Live Captions ve Windows Studio Effects'i yayınladı. Bu özellikler Copilot+ PC’lere özeldi ve çalışmak için bir NPU'ya ihtiyaç duyuyordu. Çok tartışma konusu olan Recall da gelecekti ancak Microsoft gizlilik ve güvenlik mekanizmaları iyi olmadığı için bu özelliği kaldırdı. Şimdi, 24H2 sürümünü kullananlar için birkaç yapay zeka özelliği yolda. İşte Windows 11’e gelecek AI özellikleri:

Click to Do

Tam Boyutta Gör Click to Do, ihtiyacınız olduğunda size yardımcı olmak için ekranın üst kısmında kalan bir asistan gibi. Verileri yerel olarak işliyor ve ekrandaki içeriği analiz edecek. Örneğin; bir resmi açtığınızda, özellik te açıksa ekranın üst kısmında çıkacak ve seçim alanına sağ tıklayarak görseli Bing’de arama, kaydetme, paylaşma, birlikte açma, Fotoğraflar ile arka planı bulanıklaştırma ve nesneleri silme gibi seçeneklere erişeceksiniz. Metin seçiliyken Click to Do’yu açarsanız özetleme ve ifade etme şeklini değiştirme gibi seçenekler de göreceksiniz ancak bu test aşamasında. Yapay zeka destekli Click to Do özelliği Kasım ayında gelecek.

Fotoğraflarda süper çözünürlük

Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2, Fotoğraflar uygulamasına süper çözünürlük özelliğini getiriyor. Microsoft, bir görseli orijinal çözünürlüğünün 8 katına kadar upscale edebileceğinizi iddia ediyor. Tek bir kaydırıcıyla upscale efektini kontrol edebileceksiniz. Süper çözünürlük görüntüyü yükseltmek için yerel yapay zeka modellerini kullanacak.

Paint’te üretken yapay zekayla tamamlama ve silme

Tam Boyutta Gör Fotoğraflar uygulamasından kaldırılan nesne silme özelliğiyle birlikte doldurma (resmin geri kalanını tamamlama da denenebilir) Paint’e geliyor. Silme özelliğiyle bir alanı seçip onu kaldırabileceksiniz. Benzer şekilde, doldurma özelliği görselere öğeler eklemenize yardımcı olacak. Bu silme ve doldurma eylemi anında gerçekleşecek, uzun süre beklemeyeceksiniz.

Yapay zekayla geliştirilmiş arama

Tam Boyutta Gör Dosyanın tam adını veya uzantısını hatırlayamıyor olsanız bile artık Dosya Gezgini ve Windows Arama içinde kolayca bulabileceksiniz. Bunun için bulmak istediğiniz görsele ilişkin anahtar kelimeleri arama bölümüne yazmanız yeterli olacak. Windows 11’in yapay zekası dosyalarınızı gösterecek. Dosya adı rakamlardan oluşuyor olsa bile bu özellik çalışacak. Microsoft, geliştirilmiş arama özelliğini öncelikle Dosya Gezgini’ne ekleyecek. Sonra Windows Arama ve Ayarlar’a entegre edecek.

Recall

Tam Boyutta Gör Microsoft, gelen geri bildirimler ışığında kullanıcı gizliliğini daha az ihlal eden Recall’un geliştirilmiş bir sürümünü sunacak. Anlık görüntüler artık hassas bilgileri kaydetmeyecek. Uygulamaları hariç tutacak şekilde yapılandırabileceksiniz ve kaydedilen tüm veriler PC’nizde kalacak. Ayrıca Recall isteğe bağlı bir özellik olarak gelecek. Windows 11 kurulumu yaparken Recall özelliğini kullanmamayı seçebileceksiniz. Microsoft, verileri şifreleyen ve koruyan yeni güvenlik mekanizmaları da getirdiğini söylüyor.

Windows 11 24H2 sürümüne eklenecek yeni yapay zeka özellikleri NPU gerektirdiğinde en iyi Copilot+ PC’lerde çalışacak.

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Windows 11'e gelecek yeni yapay zeka özellikleri