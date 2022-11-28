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    Anlık Bildirim

    Windows 11'in görev çubuğuna işlevsel yeni bir özellik geliyor

    Microsoft, Windows 11 işletim sistemini geliştirmeye ve yeni özellikler ile zenginleştirmeye devam ediyor. Firma son olarak görev çubuğuna bir VPN durum göstergesi eklemiş durumda.
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    Windows 11 görev çubuğunda VPN durumunu gösterecek Tam Boyutta Gör
    Windows 11, yakın bir zamanda görev çubuğunun bildirim alanı olan sistem tepsisi bölümünde VPN’e bağlı olup olmadığınızı gösteren yeni bir özellik alacak. Bu sayede sisteminizdeki VPN’in etkin olduğunu ve bağlantınızın güvenli olduğunu bir bakışta görmeniz sağlanacak.

    VPN kullanımı giderek artıyor. Hem şirketler hem de çalışan ve standart kullanıcılar verilerini giderek daha çok gizlemek istiyor. Bu bağlamda Çevrimiçi verileriniz ticari mal olarak ele alındığından, birçok kullanıcı web'de gezinirken, film akışı yaparken veya dosya indirirken kimliklerini gizlemek için VPN hizmetlerini kullanmaya başlamış durumda. Benzer şekilde şirketler de kurum içinde VPN kullanımını yaygınlaştırıyor.

    Windows 11 durum çubuğuna VPN durum göstergesi geliyor

    Bu bağlamda VPN bağlantısının devam edip etmediğini anlık olarak takip etmek giderek daha önemli bir hal alıyor. Microsoft’da Windows 11’e bu takibi kolaylaştıracak bir özelliği getiriyor. Şimdilik VPN durum göstergesi Windows 11 'Dev' build 25247 için geçerli. Bu sürümde bir VPN ağına bağlandığınızda sistem tepsisindeki Ağ simgesinin üstünde küçük bir kalkan simgesi gösteriliyor.

    Windows 11 görev çubuğunda VPN durumunu gösterecek
    Ne yazık ki, yalnızca yerleşik Windows 11 istemcisi kullanılarak yapılandırılan VPN'lere bağlanırken çalıştığı ve WiFi ile çalışmadığı için yeni özellikte bazı sınırlamalar var. Yeni özellik şimdilik hızlı ayardan veya Ayarlar'daki Ağ ve Internet > VPN sayfasından bir VPN'e bağlanırsanız işe yarıyor gibi görünüyor.

    Ancak bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve test aşamasının daha başlarında olduğunu belirtelim. Öte yandan Microsoft bu ve benzeri özellikleri sürekli olarak Windows Insider programında deniyor ve bazıları hiçbir zaman hayata geçirilmeyebiliyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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