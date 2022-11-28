Windows 11'in görev çubuğuna işlevsel yeni bir özellik geliyor

VPN kullanımı giderek artıyor. Hem şirketler hem de çalışan ve standart kullanıcılar verilerini giderek daha çok gizlemek istiyor. Bu bağlamda Çevrimiçi verileriniz ticari mal olarak ele alındığından, birçok kullanıcı web'de gezinirken, film akışı yaparken veya dosya indirirken kimliklerini gizlemek için VPN hizmetlerini kullanmaya başlamış durumda. Benzer şekilde şirketler de kurum içinde VPN kullanımını yaygınlaştırıyor.
Windows 11 durum çubuğuna VPN durum göstergesi geliyor
Bu bağlamda VPN bağlantısının devam edip etmediğini anlık olarak takip etmek giderek daha önemli bir hal alıyor. Microsoft’da Windows 11’e bu takibi kolaylaştıracak bir özelliği getiriyor. Şimdilik VPN durum göstergesi Windows 11 'Dev' build 25247 için geçerli. Bu sürümde bir VPN ağına bağlandığınızda sistem tepsisindeki Ağ simgesinin üstünde küçük bir kalkan simgesi gösteriliyor.
Ancak bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve test aşamasının daha başlarında olduğunu belirtelim. Öte yandan Microsoft bu ve benzeri özellikleri sürekli olarak Windows Insider programında deniyor ve bazıları hiçbir zaman hayata geçirilmeyebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam