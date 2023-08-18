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    Windows 11 güncellemesi SSD sorununu çözdü ancak Defender'ı bozdu

    Windows 11 kullanıcıları SSD yavaşlaması sorununu çözen Ağustos 2023 güncellemesinden sonra Microsoft Defender yazılımının bozulduğunu bildiriyor. Yama bir hatayı giderirken yeni bir soruna neden oldu
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    Windows 11 güncellemesi SSD sorununu çözdü ancak Defender'ı bozdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yayınladığı Ağustos 2023 toplu güncellemesi SSD sürücülerde yavaşlamaya neden olan hatayı giderdi ancak bu kez işletim sistemindeki yerleşik antivirüs yazılımını bozdu. Kullanıcılar Microsoft Defender'da sorun olduğunu bildiriyor.

    SSD'lerdeki hızlanma yamayı yükledikten sonra fark edildi. Yazılım devi sürücülerin yavaşlamasıyla ilgili kullanıcılardan çok sayıda şikayet almasına rağmen güncellemenin resmi açıklamasında bu durumun ele alındığına dair herhangi bir açıklamaya yer vermedi.

    Windows 11 güncellemesi SSD sorununu çözdü ancak Defender'ı bozdu Tam Boyutta Gör

    Yeni güncelleme yeni sorunlar

    Bazı kullanıcıların yamayı yükleyemediği, bazılarında ise güncellemenin sistemin donmasına neden olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak güncellemeden sonra Microsoft Defender çalışmayı durdurdu. Uygulamayı açarken "Microsoft Defender'da oturum açılamıyor" hatası görünüyor.

    Şirket henüz bu sorunları doğrulamadı, ancak bir teknik destek temsilcisi Microsoft'un durumun farkında olduğunu ve antivirüsün bir sonraki güncellemelerden birinde düzeltileceğini söyledi. Yazılım devi henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 14 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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