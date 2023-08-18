Windows 11 güncellemesi SSD sorununu çözdü ancak Defender'ı bozdu

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yayınladığı Ağustos 2023 toplu güncellemesi SSD sürücülerde yavaşlamaya neden olan hatayı giderdi ancak bu kez işletim sistemindeki yerleşik antivirüs yazılımını bozdu. Kullanıcılar Microsoft Defender'da sorun olduğunu bildiriyor.

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SSD'lerdeki hızlanma yamayı yükledikten sonra fark edildi. Yazılım devi sürücülerin yavaşlamasıyla ilgili kullanıcılardan çok sayıda şikayet almasına rağmen güncellemenin resmi açıklamasında bu durumun ele alındığına dair herhangi bir açıklamaya yer vermedi.

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Yeni güncelleme yeni sorunlar

Bazı kullanıcıların yamayı yükleyemediği, bazılarında ise güncellemenin sistemin donmasına neden olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak güncellemeden sonra Microsoft Defender çalışmayı durdurdu. Uygulamayı açarken "Microsoft Defender'da oturum açılamıyor" hatası görünüyor.

Şirket henüz bu sorunları doğrulamadı, ancak bir teknik destek temsilcisi Microsoft'un durumun farkında olduğunu ve antivirüsün bir sonraki güncellemelerden birinde düzeltileceğini söyledi. Yazılım devi henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

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