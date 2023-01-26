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    Microsoft, Windows 11 Dosya Gezgini tasarımında köklü değişikliklere gidiyor

    Microsoft'un, OneDrive ve Microsoft 365'i derinlemesine entegre edecek büyük bir Windows 11 Dosya Gezgini güncellemesi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Dosya Gezgini tasarımsal olarak değişecek.
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    Windows 11 için kapsamlı Dosya Gezgini güncellemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 11'deki Dosya Gezgini'nde kullanıcı arayüzünü ve özelliklerini geliştirecek büyük bir güncelleme üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Windows Central, yeni Dosya Gezgini’nde Microsoft 365 ile OneDrive'ın derinlemesine entegre edileceğini ve tasarımın modernleştirileceğini raporladı.

    Dosya Gezgini büyük değişiklikler geçirecek

    Windows 11 için kapsamlı Dosya Gezgini güncellemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Elde edilen dahili örneklerde Dosya Gezgini’nde yeni bir arama kutusu ve yeni ana sayfa düğmesi dikkat çekiyor. Revize edilmiş kullanıcı arayüzü tasarımının yanı sıra başlık tasarımları da değiştirilmiş. Öte yandan Dosya Gezgini'nin ana sayfası toplantılar, indirmeler ve iş arkadaşlarının yorumlarıyla ilgili öğeleri içeren Microsoft 365 entegrasyonunu gösteriyor. "Yeni", "kopyala" ve "yapıştır" gibi mevcut başlık düğmelerinin de konumunun değiştirileceği görülüyor.

    Windows 11 için kapsamlı Dosya Gezgini güncellemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Sol taraftaki hızlı gezinme menüsü de daha modern bir hale büründürülmüş. Ayrıntılar bölmesi de yine Microsoft 365 ile entegre edilmiş ve zenginleştirilmiş. Yapılan Microsoft 365 entegrasyonu sayesinde kullanıcıların e-posta dizilerini ve bulut aracılığıyla birden çok iş arkadaşı arasında paylaşılan veya e-postayla eklenen dosyalar hakkındaki son yorumları görmesi sağlanacak.

    Dokunmatik ekranlar için daha kolay bir kullanım sunulacak

    windows 11 dosya gezgini güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre yapılan bu değişikliklerin büyük bir çoğunluğu Dosya Gezgini’ni dokunmatik ekranlar için daha kolay bir hale getirecek. Ayrıca Microsoft, yeni bir "Galeri" alanı aracılığıyla Dosya Gezgini için daha zengin bir fotoğraf görüntüleme deneyimi üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar görselin üzerine imleci getirdiklerinde daha büyük bir önizleme elde edebilecekler.

    Ayrıca, Microsoft'un Dosya Gezgini'ne "etiketleme" özelliğinin geleceği belirtiliyor. Bu özellik, macOS'un Finder uygulamasında olduğu gibi, anahtar sözcükleri ve renkleri kullanarak belirli dosyaları düzenlemeye ve kategorilere ayırmaya olanak tanıyacak.

    Bir süre önce sekme tasarımını getiren Microsoft, bahsedilen bu değişiklikleri getirirse 10 yıl önce çıkmış olan Windows 8’den bu yana en kapsamlı Dosya Gezgini güncellemesini yapmış olacak. Microsoft'un bu yenilenmiş Dosya Gezgini’ni 2023'ün sonundan önce kullanıcılara sunmayı hedeflediği belirtiliyor. Dolayısıyla kapsamlı güncellemelerin büyük bir kısmının Windows 11 23H2 ile geleceğini varsayabiliriz.

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    vixx 2 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 22 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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