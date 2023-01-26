Microsoft, Windows 11 Dosya Gezgini tasarımında köklü değişikliklere gidiyor

Dokunmatik ekranlar için daha kolay bir kullanım sunulacak
Ayrıca, Microsoft'un Dosya Gezgini'ne "etiketleme" özelliğinin geleceği belirtiliyor. Bu özellik, macOS'un Finder uygulamasında olduğu gibi, anahtar sözcükleri ve renkleri kullanarak belirli dosyaları düzenlemeye ve kategorilere ayırmaya olanak tanıyacak.
Bir süre önce sekme tasarımını getiren Microsoft, bahsedilen bu değişiklikleri getirirse 10 yıl önce çıkmış olan Windows 8’den bu yana en kapsamlı Dosya Gezgini güncellemesini yapmış olacak. Microsoft'un bu yenilenmiş Dosya Gezgini’ni 2023'ün sonundan önce kullanıcılara sunmayı hedeflediği belirtiliyor. Dolayısıyla kapsamlı güncellemelerin büyük bir kısmının Windows 11 23H2 ile geleceğini varsayabiliriz.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?