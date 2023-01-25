Microsoft’un Windows gelirleri çakıldı: Teknoloji şirketlerindeki zorlu süreç devam ediyor

Yüksek enflasyon, yüksek faiz, pandemide şişen talep, tedarik sorunlar ve değişen tüketici davranışları derken teknoloji şirketleri için zorlu dönemler devam ediyor. Bu bağlamda Microsoft’un “tüketicilere” yönelik sunduğu neredeyse tüm hizmetlerinde ciddi bir düşüş yaşanmış durumda. Fakat firma için iyi olan şeyler de var.
Microsoft'un kurtarıcısı bulut teknolojileri oldu
Microsoft'un Windows, Xbox ve PC donanımını içeren ürün bölümü ise yıllık bazda yüzde 19 gelir kaybı yaşadı ve 14,2 milyar dolara geriledi. PC üreticilerinin Windows'u makinelere yerleştirmek için Microsoft'a ödediği fiyat olan Windows OEM geliri, ikinci çeyrekte yüzde 39 gibi büyük bir düşüş yaşadı. Bu düşüş son yılların en büyük düşüşünü yaşayan PC satışları ile doğrudan ilişkili. Benzer şekilde Xbox gelirleri yüzde 12, cihaz gelirleri ise yüzde 39 düştü.
Kıdemli analisti Jesse Cohen’e göre Microsoft’un bulut Azure hizmeti ve sunucu teknolojileri şarşırtıcı derece de güçlü performans sergiliyor ve bu da yatırımcıların şirket hakkındaki endişelerini yatıştırıyor. Ancak gelir kayıplarının bu yıl boyunca devam etmesi bekleniyor. Öte yandan bu durumun Microsoft özelinde sınırlı kalmayacağını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?