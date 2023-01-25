Microsoft’un Windows gelirleri çakıldı: Teknoloji şirketlerindeki zorlu süreç devam ediyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2023 mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını bir süre önce yayınladı. Yazılım devi Microsoft, ikinci çeyrekte 52,7 milyar dolar gelir ve 16,4 milyar dolar net gelir elde etti. İlgili dönemde gelirler yüzde 2 artış gösterirken net gelir ise yüzde 12 gibi ciddi bir oranda düşüş yaşadı.

Yüksek enflasyon, yüksek faiz, pandemide şişen talep, tedarik sorunlar ve değişen tüketici davranışları derken teknoloji şirketleri için zorlu dönemler devam ediyor. Bu bağlamda Microsoft’un “tüketicilere” yönelik sunduğu neredeyse tüm hizmetlerinde ciddi bir düşüş yaşanmış durumda. Fakat firma için iyi olan şeyler de var.

Microsoft'un kurtarıcısı bulut teknolojileri oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft için her zaman olduğu gibi, ikinci çeyrekte geliri artıran Office, bulut ve sunucu ürünleri oldu. Microsoft'un bulut geliri, bu çeyreğin kazançları üzerinde büyük bir etkiye sahip ve genel akıllı bulut geliri yıldan yıla yüzde 18 artarak 21,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Microsoft zorlu dönemi minimum zararla atlatmak için 10.000 kişiyi işten çıkartacağını açıklamıştı. Microsoft'un kemer sıkma politikası, şirketin ChatGPT yaratıcısı OpenAI'a potansiyel olarak 10 milyar dolar daha yatırım yapmasını engellemedi. Microsoft ve OpenAI uzun yıllı bir birlikteliğe girdiklerini geçtiğimiz gün duyurmuştu. Öte yandan Office gelirleri de ilgili dönemde yüzde 12 artarak toplamda 63,2 milyona ulaştı.

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Microsoft'un Windows, Xbox ve PC donanımını içeren ürün bölümü ise yıllık bazda yüzde 19 gelir kaybı yaşadı ve 14,2 milyar dolara geriledi. PC üreticilerinin Windows'u makinelere yerleştirmek için Microsoft'a ödediği fiyat olan Windows OEM geliri, ikinci çeyrekte yüzde 39 gibi büyük bir düşüş yaşadı. Bu düşüş son yılların en büyük düşüşünü yaşayan PC satışları ile doğrudan ilişkili. Benzer şekilde Xbox gelirleri yüzde 12, cihaz gelirleri ise yüzde 39 düştü.

Kıdemli analisti Jesse Cohen’e göre Microsoft’un bulut Azure hizmeti ve sunucu teknolojileri şarşırtıcı derece de güçlü performans sergiliyor ve bu da yatırımcıların şirket hakkındaki endişelerini yatıştırıyor. Ancak gelir kayıplarının bu yıl boyunca devam etmesi bekleniyor. Öte yandan bu durumun Microsoft özelinde sınırlı kalmayacağını da belirtelim.

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Microsoft’un Windows gelirleri çakıldı: Zorlu süreç devam ediyor