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Windows 11'in sistem uygulamlarında değişikliğe giden ve yakın zamanda dosya gezginine sekmeler özelliği kazandıran Microsoft, şimdi de kullanıcıların ilgi alanlarına göre gösterilen dinamik içerikleri görev çubuğuna taşımayı planlıyor.

Görev çubuğuna daha fazla değişiklik geliyor

Bilindiği üzere Windows 11, Windows 10'un Haberler ve İlgi Alanları bölümünü, yenilenen bir tasarımla pencere öğeleri kısmına taşıdı. Bu bölümün sahip olduğu ve kullanıcılara sıcaklık, hava durumu, spor skorları ve hisse senedi fiyatları gibi bilgilerin gösterilmesini sağlayan 'Dinamik İçerik' özelliği görünüşe göre artık sistemin görev çubuğuna da entegre olacak.

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Şu anda yalnızca dinamik olarak hava durumu bilgisi gösteren görev çubuğunun artık kullanıcılara daha fazla bilgi sunacağını söyleyen Microsoft, yeni özelliğin "herkesin son dakika haberlerinden haberdar olmasını" sağlayacağına inanıyor. Bu bilgiden yola çıkarak son dakika haberlerinin de görev çubuğu aracılığıyla gönderileceğini söyleyebiliriz.

Windows 11'in yenilenen Dosya Gezgini yakında geliyor 3 gün önce eklendi

Şu anda şirket tarafından Dev Channel'da test edilen ve kullanıcıların herhangi bir simgeye tıklamalarına gerek kalmadan doğrudan yeni haberlere ve bilgilerine ulaşmarını sağlayacak yeni özellik, Windows 11'in 22H2 güncellemesine dahil edilebilir.

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Windows 11'in görev çubuğuna dinamik içerikler ekleniyor