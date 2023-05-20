Microsoft itiraf etti: Windows 10 ve Windows 11'de çözemediğimiz sorunlar var!

Söz konusu hatalar, başlat menüsündeki Windows arama çubuğunun çalışmaması ve bazı evrensel Windows uygulamalarının düzgün çalışmamasıyla ilgili. Buna göre birçok Windows kullanıcısını etkileyen hatalar sebebiyle arama çubuğu ile Office, Outlook ve Outlook Takvim uygulamalarına tıklanamıyor ya da tıklansa bile çalışmıyor.
Windows kabuğu ve Office API'lerinden kaynaklı
Microsoft, işletim sistemlerinde yaşanan problemlerin Windows kabuğu ve Office API'lerinden kaynaklandığını belirtiyor. Öyle ki Windows işletim sistemi; Microsoft Office, Microsoft Outlook veya Outlook Calendar ile entegre olmak için Microsoft Office API'lerini kullanan uygulamaları etkileyebilecek bozuk kayıt defteri anahtarları oluşturabiliyor. Bu da uygulamaların ve Windows bileşenlerinin yanıt vermemesine neden oluyor.
Çözüm: "Uygulamaları silin"Kaynakça https://www.neowin.net/news/microsoft-we-havent-yet-been-able-to-fix-start-uwp-office-issues-on-windows-11-and-10/ https://www.techradar.com/news/windows-11-is-so-broken-that-even-microsoft-cant-fix-it Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.