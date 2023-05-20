Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft itiraf etti: Windows 10 ve Windows 11'de çözemediğimiz sorunlar var!

    Yazılım devi Microsoft, üzerinden yıllar geçmesine rağmen Windows 10 ve Windows 11'de çözemedikleri hatalar olduğunu itiraf etti. Microsoft'un bu sorunlar için geçici çözüm önerisi ise oldukça ilginç.
    1
    Windows 11 o kadar hatalı ki Microsoft bile düzeltemiyor! Tam Boyutta Gör
    Gün geçmiyor ki Windows 11 ile ilgili yeni bir hata daha ortaya çıkmasın. Microsoft kanadından gelen son açıklamalara göre Windows 10 ve Windows 11'de yaşanan bazı sorunlar asla çözülemiyor. Yazılım devinin onayladığı hatalar ise Windows çekirdeği ve Office API'lerinden kaynaklanıyor.

    Söz konusu hatalar, başlat menüsündeki Windows arama çubuğunun çalışmaması ve bazı evrensel Windows uygulamalarının düzgün çalışmamasıyla ilgili. Buna göre birçok Windows kullanıcısını etkileyen hatalar sebebiyle arama çubuğu ile Office, Outlook ve Outlook Takvim uygulamalarına tıklanamıyor ya da tıklansa bile çalışmıyor.

    Windows kabuğu ve Office API'lerinden kaynaklı

    Microsoft, işletim sistemlerinde yaşanan problemlerin Windows kabuğu ve Office API'lerinden kaynaklandığını belirtiyor. Öyle ki Windows işletim sistemi; Microsoft Office, Microsoft Outlook veya Outlook Calendar ile entegre olmak için Microsoft Office API'lerini kullanan uygulamaları etkileyebilecek bozuk kayıt defteri anahtarları oluşturabiliyor. Bu da uygulamaların ve Windows bileşenlerinin yanıt vermemesine neden oluyor.

    Çözüm: "Uygulamaları silin"

    Windows 11 o kadar hatalı ki Microsoft bile düzeltemiyor! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un söz konusu hataların çözümü için geçici önerisi ise Windows, Office, Outlook ve Outlook Takvim ile entegre olan uygulamaları kaldırmak.
    Kaynakça https://www.neowin.net/news/microsoft-we-havent-yet-been-able-to-fix-start-uwp-office-issues-on-windows-11-and-10/ https://www.techradar.com/news/windows-11-is-so-broken-that-even-microsoft-cant-fix-it
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kan grubum değişti konum zaman grafiğinin alanı neyi verir iphone şarj döngüsü öğrenme ios 16 diş dolgusu acıtır mı yivli yivsiz farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız