Microsoft itiraf etti: Windows 10 ve Windows 11'de çözemediğimiz sorunlar var!

Tam Boyutta Gör Gün geçmiyor ki Windows 11 ile ilgili yeni bir hata daha ortaya çıkmasın. Microsoft kanadından gelen son açıklamalara göre Windows 10 ve Windows 11'de yaşanan bazı sorunlar asla çözülemiyor. Yazılım devinin onayladığı hatalar ise Windows çekirdeği ve Office API'lerinden kaynaklanıyor.

Söz konusu hatalar, başlat menüsündeki Windows arama çubuğunun çalışmaması ve bazı evrensel Windows uygulamalarının düzgün çalışmamasıyla ilgili. Buna göre birçok Windows kullanıcısını etkileyen hatalar sebebiyle arama çubuğu ile Office, Outlook ve Outlook Takvim uygulamalarına tıklanamıyor ya da tıklansa bile çalışmıyor.

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Windows kabuğu ve Office API'lerinden kaynaklı

Microsoft, işletim sistemlerinde yaşanan problemlerin Windows kabuğu ve Office API'lerinden kaynaklandığını belirtiyor. Öyle ki Windows işletim sistemi; Microsoft Office, Microsoft Outlook veya Outlook Calendar ile entegre olmak için Microsoft Office API'lerini kullanan uygulamaları etkileyebilecek bozuk kayıt defteri anahtarları oluşturabiliyor. Bu da uygulamaların ve Windows bileşenlerinin yanıt vermemesine neden oluyor.

Çözüm: "Uygulamaları silin"

Tam Boyutta Gör Microsoft'un söz konusu hataların çözümü için geçici önerisi ise Windows, Office, Outlook ve Outlook Takvim ile entegre olan uygulamaları kaldırmak.

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