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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11 24H2'yi durdurdu: Hatalarla Dolu

    Microsoft, Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesi olan 24H2’yi ön izleme kanalında durdurdu. Kullanıcılardan gelen şikayetler artıyor. İşte detaylar...   
    Microsoft, Windows 11 24H2'yi durdurdu: Hatalarla Dolu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yakın tarihte Sürüm Önizleme Kanalı'nda yayınlanan Windows 11 24H2 güncellemesi beklenmedik bir şekilde durdurdu. HDR arka plan desteği, enerji tasarrufu modu, Windows için Sudo, Windows çekirdeğinde Rust ve daha fazlasını içeren güncelleme, kullanıcılara göre "hatalarla dolu".

    Windows 11 24H2 dağıtımı durdu

    Bildiğiniz gibi Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesi olan 24H2'nin 2024 sonlarında resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Ancak bundan önce, Sürüm Önizleme Kanalı'nda bulunan Windows Insider'lara sunulmuştu ve şimdi beklenmedik bir şekilde durduruldu. Bu duraklatmanın nedeni ise henüz açıklanmış değil. Ancak Microsoft Geri Bildirim Merkezi'nde çok sayıda şikayet ortaya çıktı.

    Windows 11 24H2 özelinde kullanıcılar uygulama donmaları, derecelendirme problemleri ve VPN ile ilgili çok sayıda hata bildirimi yapmış durumda. Hatta bu şikayetler sosyal medyaya bile ulaştı ve bazı kullanıcılar, Arm sürümünü "felaket, şimdiye kadarki en kötü "sürüm' önizlemesi" olarak yorumluyor.

    Ayrıca başka bir sorun da görünüşe göre Copilot Plus PC’ler için sunulan Recall özelliğinden kaynaklanı. Zira özellik varsayılan olarak kapatılırken aynı bilgisayardaki kullanıcıların verilere ulaşımını zorlaştıracak ek kimlik doğrulama ve şifreleme ekleniyor. Microsoft, henüz bu şikayetlere yanıt vermiş değil. Ancak blog yazısında duraklatmanın "geçici" olduğu ve "önümüzdeki haftalarda" kullanıma tekrar sunulacağı belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1419 kez okundu.
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    windows 11 24H2, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
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