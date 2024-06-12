Microsoft, Windows 11 24H2'yi durdurdu: Hatalarla Dolu

Windows 11 24H2 dağıtımı durdu
Bildiğiniz gibi Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesi olan 24H2'nin 2024 sonlarında resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Ancak bundan önce, Sürüm Önizleme Kanalı'nda bulunan Windows Insider'lara sunulmuştu ve şimdi beklenmedik bir şekilde durduruldu. Bu duraklatmanın nedeni ise henüz açıklanmış değil. Ancak Microsoft Geri Bildirim Merkezi'nde çok sayıda şikayet ortaya çıktı.
Windows 11 24H2 özelinde kullanıcılar uygulama donmaları, derecelendirme problemleri ve VPN ile ilgili çok sayıda hata bildirimi yapmış durumda. Hatta bu şikayetler sosyal medyaya bile ulaştı ve bazı kullanıcılar, Arm sürümünü "felaket, şimdiye kadarki en kötü "sürüm' önizlemesi" olarak yorumluyor.
Ayrıca başka bir sorun da görünüşe göre Copilot Plus PC’ler için sunulan Recall özelliğinden kaynaklanı. Zira özellik varsayılan olarak kapatılırken aynı bilgisayardaki kullanıcıların verilere ulaşımını zorlaştıracak ek kimlik doğrulama ve şifreleme ekleniyor. Microsoft, henüz bu şikayetlere yanıt vermiş değil. Ancak blog yazısında duraklatmanın "geçici" olduğu ve "önümüzdeki haftalarda" kullanıma tekrar sunulacağı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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