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Tam Boyutta Gör Microsoft, yakın tarihte Sürüm Önizleme Kanalı'nda yayınlanan Windows 11 24H2 güncellemesi beklenmedik bir şekilde durdurdu. HDR arka plan desteği, enerji tasarrufu modu, Windows için Sudo, Windows çekirdeğinde Rust ve daha fazlasını içeren güncelleme, kullanıcılara göre "hatalarla dolu".

Windows 11 24H2 dağıtımı durdu

Bildiğiniz gibi Windows 11’in bir sonraki büyük güncellemesi olan 24H2'nin 2024 sonlarında resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Ancak bundan önce, Sürüm Önizleme Kanalı'nda bulunan Windows Insider'lara sunulmuştu ve şimdi beklenmedik bir şekilde durduruldu. Bu duraklatmanın nedeni ise henüz açıklanmış değil. Ancak Microsoft Geri Bildirim Merkezi'nde çok sayıda şikayet ortaya çıktı.

Windows 11 24H2 özelinde kullanıcılar uygulama donmaları, derecelendirme problemleri ve VPN ile ilgili çok sayıda hata bildirimi yapmış durumda. Hatta bu şikayetler sosyal medyaya bile ulaştı ve bazı kullanıcılar, Arm sürümünü "felaket, şimdiye kadarki en kötü "sürüm' önizlemesi" olarak yorumluyor.

Microsoft Recall tanıtıldı! Windows'un geleceği şekilleniyor 3 hf. önce eklendi

Ayrıca başka bir sorun da görünüşe göre Copilot Plus PC’ler için sunulan Recall özelliğinden kaynaklanı. Zira özellik varsayılan olarak kapatılırken aynı bilgisayardaki kullanıcıların verilere ulaşımını zorlaştıracak ek kimlik doğrulama ve şifreleme ekleniyor. Microsoft, henüz bu şikayetlere yanıt vermiş değil. Ancak blog yazısında duraklatmanın "geçici" olduğu ve "önümüzdeki haftalarda" kullanıma tekrar sunulacağı belirtildi.

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Microsoft, Windows 11 24H2'yi durdurdu: Hatalarla Dolu