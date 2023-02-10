Kullanıcılar Windows 11'de RGB aydınlatmaları kontrol edebilecek

Tam Boyutta Gör RGB aydınlatmalı bilgisayar aksesuarları giderek artış gösteriyor. Her bir ürün için ayrı kontrol uygulamalarının bulunuyor olması ise verimsizliğe neden oluyor. Microsoft, iCue, Razer Synapse veya diğer uygulamaları yüklemeye gerek kalmadan Windows'ta temel RGB aydınlatma kontrollerini sunmak istiyor.

Windows 11'e RGB desteği

Microsoft, Windows 11’e yerel RGB kontrol desteğini getirmek için çalışıyor. Microsoft halihazırda bu temel düzeydeki kontrolü test etmeye başlamış durumda. Getirilen ayarlarda parlaklık, efekt, hız ve renk kontrolü yapılabiliyor. Hatta aksesuarlarınızı Windows tema rengiyle eşleştirecek bir özellik bile var.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un kendi yerel aydınlatma kontrolleri, Windows 11 kullanıcılarının RGB efektlerini özelleştirmek için temel destek almak için Razer, Corsair, Logitech ve diğerlerinden uygulama yüklemek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Bu arada elbette daha detaylı ayarlamalar için bu uygulamaların kullanımı devam edecek.

Microsoft, henüz Windows 11 için planladığı RGB aydınlatma desteğini resmi olarak açıklamadı. Windows 11 ayrıca yakında üçüncü taraf widget'larını da işletim sistemini entegre edecek. Yerleşik Not Defteri uygulaması da sekmeler özelliğine yakında kavuşacak. Bunlarla birlikte kapsamlı Dosya Gezgini değişiklikleri de test aşamasında.

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Windows 11, yakında RGB aydınlatmaları kontrol edecek