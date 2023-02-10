Kullanıcılar Windows 11'de RGB aydınlatmaları kontrol edebilecek

Windows 11'e RGB desteği
Microsoft, Windows 11’e yerel RGB kontrol desteğini getirmek için çalışıyor. Microsoft halihazırda bu temel düzeydeki kontrolü test etmeye başlamış durumda. Getirilen ayarlarda parlaklık, efekt, hız ve renk kontrolü yapılabiliyor. Hatta aksesuarlarınızı Windows tema rengiyle eşleştirecek bir özellik bile var.
Microsoft, henüz Windows 11 için planladığı RGB aydınlatma desteğini resmi olarak açıklamadı. Windows 11 ayrıca yakında üçüncü taraf widget'larını da işletim sistemini entegre edecek. Yerleşik Not Defteri uygulaması da sekmeler özelliğine yakında kavuşacak. Bunlarla birlikte kapsamlı Dosya Gezgini değişiklikleri de test aşamasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah