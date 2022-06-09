Microsoft, Windows 11’i yanlışlıkla desteklenmeyen cihazlar için yayınladı

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Windows 11’in donanım gereksinimleri ile milyonlarca bilgisayarı geride bırakarak ciddi eleştiriler alan Microsoft, Windows 10 işletim sistemini de bir süre destekleyeceğini açıklamıştı. Yine de birçok kullanıcı, desteklenmeyen bilgisayarlarında Windows 11 yüklemek için alternatif yollar bulsa da bu yollar, yeteri kadar kullanım kolaylığı sağlamıyor. Genellikle 8. Nesil Intel Coffee Lake ve Zen 2 işlemcileri ve sonrasında çalışan Windows 11, yanlışlıkla desteklenmeyen bilgisayarlar için yayınlandı.

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Microsoft hatanın farkında ve gerekli araştırmaları yapıyor

Windows Insider programı ile yakında gelecek güncelleme ve özellikleri, programda olan kullanıcılar ile paylaşan Microsoft, Windows 11’in bir sonraki önemli güncellemesi 22H2’nin geliştirme sürümünü yanlışlıkla desteklenmeyen bilgisayarlar için de yayınladı. Twitter ve Reddit’te birçok Windows Insider programı üyesi, desteklenmeyen bilgisayarlarında Windows 11 güncellemesi geldiğini gördü. Aşağıdaki fotoğrafta Reddit’te AceRimmer 412 kullanıcısının Intel i5-7200U işlemcili bilgisayarına Windows 11 güncelleme bildirimi geldiği görülüyor.

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Microsoft, hatanın farkında olduklarını ve gerekli takımın bu hata üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Yanlışlıkla Windows 11’e güncellenen ve desteklenmeyen bilgisayarlar, Windows 11’in Ayarlar kısmından tekrar Windows 10’a dönebilecek.

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Windows 11, yanlışlıkla desteklenmeyen PC'lere için yayınlandı