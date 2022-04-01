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    DirectX mavi ekran hatası gideriliyor

    Windows 22000.593 yaması ile birlikte bir süredir kullanıcıları rahatsız eden DirectX mavi ekran hatası gideriliyor. Haftaya yeni yama kullanıcılara sunulmuş olacak. 
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    Windows 22000.593 yaması

    Windows işletim sisteminin adeta vazgeçilmezi haline gelen mavi ekran hatası Microsoft’un yıllardır gösterdiği çabalar ile bir nebze azaldı. Firma her seferinde mavi ekran hatalarını sıfıra indirmek istediğini belirtse de bu biraz zor.

    DirectX mavi ekran hatası gideriliyor

    Son güncellemeler ile birlikte DirectX ilişkili bir mavi ekran hatası kullanıcıları rahatsız etmeye başlamıştı. Ekran sürücülerinden kaynaklı olduğu düşünülen hatanın ekran kartı sürücülerinin güncellenmesi veya bir önceki sürüme döndürülmesi ile giderildiği ifade edilmişti.

    Windows 22000.593 yaması ile birlikte Microsoft bu hatayı onarıyor. Bunun haricinde Outlook içerisindeki çevrim dışı emailleri indeklemeyi engelleyen hata, şifrelerin çalınmasına yol açabilecek bir hata ve widget ayar panelinin arama özelliğinin devre dışı kalması gibi hatalar da gideriliyor. Yeni yama 5 Nisan tarihinde yayınlanacak.

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    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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