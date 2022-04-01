Windows işletim sisteminin adeta vazgeçilmezi haline gelen mavi ekran hatası Microsoft’un yıllardır gösterdiği çabalar ile bir nebze azaldı. Firma her seferinde mavi ekran hatalarını sıfıra indirmek istediğini belirtse de bu biraz zor.

DirectX mavi ekran hatası gideriliyor

Son güncellemeler ile birlikte DirectX ilişkili bir mavi ekran hatası kullanıcıları rahatsız etmeye başlamıştı. Ekran sürücülerinden kaynaklı olduğu düşünülen hatanın ekran kartı sürücülerinin güncellenmesi veya bir önceki sürüme döndürülmesi ile giderildiği ifade edilmişti.

Ukrayna savaşında bir tarih silindi 3 gün önce eklendi

Windows 22000.593 yaması ile birlikte Microsoft bu hatayı onarıyor. Bunun haricinde Outlook içerisindeki çevrim dışı emailleri indeklemeyi engelleyen hata, şifrelerin çalınmasına yol açabilecek bir hata ve widget ayar panelinin arama özelliğinin devre dışı kalması gibi hatalar da gideriliyor. Yeni yama 5 Nisan tarihinde yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 22000.593 yaması geliyor