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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 7 destek süresi yarın sona eriyor: Windows 10'a ücretsiz geçiş hala mümkün

    Windows 7 işletim sistemi için belirlenen resmi destek süresi yarın sona erecek. Eğer bilgisayarınızda Windows 7 yüklüyse sisteminizi hala Windows 10'a ücretsiz olarak yükseltebilirsiniz
    1 hf.
    8,7b
    1
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 7 destek süresi yarın sona eriyor: Windows 10'a ücretsiz geçiş hala mümkün
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    Windows 7 için resmi destek süresi yarın sona eriyor. Bilgisayarınızda Windows 7 yüklüyse 14 Ocak 2020'den sonra artık güvenlik güncellemelerini almayacaksınız. Dolayısı ile sisteminizin potansiyel saldırılara karşı savunmasız kalacak.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, 400 milyon kullanıcıya yeni bilgisayar almalarını önerdi"

    Windows 10'a ücretsiz geçiş yapmak hala mümkün olduğu için işletim sisteminizi yükseltmeyi düşünebilirsiniz. Windows 7, on yılı aşkın bir süredir güncellemelerle desteklendi. Ancak artık yolun sonuna gelindiği için bu fırsatı değerlendirmek yararınıza olabilir.

    Windows 7 destek süresi yarın sona eriyor: Windows 10'a ücretsiz geçiş hala mümkün
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    Windows 10'a ücretsiz geçiş yapılabiliyor

    Windows 7'yi kullanan çok sayıda kullanıcı var. Microsoft, otomatik yükseltme seçeneğini kaldırdı ancak Windows 10 güncellemesi manuel olarak yapmak hala mümkün. İşlemi başlatmak için buraya tıklayarak Windows 10 Güncelleme Yardımcısı'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.



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    Godolphin 1 hf. en beğenilen
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    3 Yanıt Yanıtla +59
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    babgozd 1 hf.
    Windows 7 için temel destek süresi 13 Ocak 2015'te bitti. Genişletilmiş destek süresi ise 14 Ocak 2020'de yani yarın sona eriyor. Hala Windows 7 kullanan endüstriyel cihazlar için ise 3 yıl sürecek "Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi" programı başlatıldı. Tabi bu işlerin uzmanı olan abbodi1406 bu güncellemeleri bütün Windows 7 bilgisayarlarda yüklemenin yolunu hemen buldu.

    Ha zaten yıl olmuş 2020, hala Windows 7 kullanıp en ufak güvenlik güncellemesini almalıyım diye düşünen var mıdır bilmiyorum.
    Windows 7 için temel destek süresi 13 Ocak 2015'te bitti. Genişletilmiş destek süresi ise 14 Ocak 2020'de yani yarın sona eriyor. Hala Windows 7 kullanan endüst...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    DH Misafiri 1 hf.
    Windows 7 kuran zaten güncellemeleri kapatıyor ki :D hahaha
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    formgonder2055 6 gün
    En iyisi chromebook, sadece chrome kullaniyorum niye 100lerce gb guncellemeyle ugrasayim ki?
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    dostum kertenkele 6 gün
    Son gün 10 a güncelledim yeniden daha önce denemiştim sürekli hata verdiği için iptal etmiştim pc çok eski 7 de açılınca kendine gelip açılma sesinin gelmesi 10 dakikayı geçiyor 10 du.
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    MonitörKertenkelesi 1 hf.
    Nolacak şimdi Win7 bilgisayarlar güvenlik açığından dolayı bir anda patlayacak mı? Win7 bilgisayarımın başına ne gelecek yarın uzak bir mesafeden seyredip bakacağım umarım bi şey olmaz...
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    White Devil 1 hf.
    güvenlik vs beni ilgilendirmiyor 10 senedir korsan win 7 kullanıyorum ve antivirüs kullanmıyorum gerektiğinde malware veya combofix işimi görüyor

    artık destek olmayacağına göre oyunlar ve ekran kartı sürücülerinde durum ne olacak? arkdaştan kullanmadığı hdd'yi aldığımda win10 vardı ve beğenmemiştim kasıyordu.
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    Thingol 1 hf.
    Windows 10 kullanacağıma bilgisayarı camdan aşağı atarım daha iyi.
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    basicodemine 1 hf. Godolphin
    Abi su giflere bayiliyorum ya
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    DH Misafiri 1 hf.
    Windows 7 kuran zaten güncellemeleri kapatıyor ki :D hahaha
    Yanıtla +10
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    babgozd 1 hf.
    Windows 7 için temel destek süresi 13 Ocak 2015'te bitti. Genişletilmiş destek süresi ise 14 Ocak 2020'de yani yarın sona eriyor. Hala Windows 7 kullanan endüstriyel cihazlar için ise 3 yıl sürecek "Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi" programı başlatıldı. Tabi bu işlerin uzmanı olan abbodi1406 bu güncellemeleri bütün Windows 7 bilgisayarlarda yüklemenin yolunu hemen buldu.

    Ha zaten yıl olmuş 2020, hala Windows 7 kullanıp en ufak güvenlik güncellemesini almalıyım diye düşünen var mıdır bilmiyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Survivalist 1 hf. babgozd
    Biraz daha bilgi verebilir misiniz nereden yükleyebiliriz bu güncelleştirmeleri
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    Godolphin 1 hf. en beğenilen
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    12 Angry Men 1 hf. Godolphin
    Bu güzelmiş.
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    mutercim 1 hf. Godolphin
    Şaka mı yapıyorsun ciddi misin bilmiyorum ama görüp de inanan arkadaşlar olursa diye: Windows Defender bağımsız şirketler tarafından aylardır en iyi antivirüs programlarından biri olarak gösteriliyor.

    Ha ben illa Windows 7 kullanacağım diyen varsa zaten, 10 senelik işletim sistemine destek beklemesi saçmalık.
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    smart1978 1 hf. Godolphin
    Cekemeyeni de cokmus :) . Meyve veren agac taslanir :) ...
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    8657 kez okundu.
    11 yorum yazıldı.

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    windows 10, windows 7 ve
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