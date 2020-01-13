Windows 7 destek süresi yarın sona eriyor: Windows 10'a ücretsiz geçiş hala mümkün

Tam Boyutta Gör

Windows 7 için resmi destek süresi yarın sona eriyor. Bilgisayarınızda Windows 7 yüklüyse 14 Ocak 2020'den sonra artık güvenlik güncellemelerini almayacaksınız. Dolayısı ile sisteminizin potansiyel saldırılara karşı savunmasız kalacak.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, 400 milyon kullanıcıya yeni bilgisayar almalarını önerdi"

Windows 10'a ücretsiz geçiş yapmak hala mümkün olduğu için işletim sisteminizi yükseltmeyi düşünebilirsiniz. Windows 7, on yılı aşkın bir süredir güncellemelerle desteklendi. Ancak artık yolun sonuna gelindiği için bu fırsatı değerlendirmek yararınıza olabilir.

Tam Boyutta Gör

Windows 10'a ücretsiz geçiş yapılabiliyor

Windows 7'yi kullanan çok sayıda kullanıcı var. Microsoft, otomatik yükseltme seçeneğini kaldırdı ancak Windows 10 güncellemesi manuel olarak yapmak hala mümkün. İşlemi başlatmak için buraya tıklayarak Windows 10 Güncelleme Yardımcısı'nı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.