Microsoft, 400 milyon kullanıcıya yeni bilgisayar almalarını önerdi

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Windows 7 işletim sistemi için destek süresi 14 Ocak 2020'de yani yarın sona erecek. Microsoft bu bağlamda Windows 7 kullanıcılarının yeni bir bilgisayara geçmelerini öneren bir makale yayınladı.

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Dahası şirket Surface serisi bilgisayarlara geçilmesini tavsiye etti. Yayınlanan makalenin Sık Sorulan Sorular bölümünde kullanıcıların mevcut cihazlarını yükseltmek yerine yeni bir PC satın almalarının daha iyi olacağı vurgulanıyor:

"Windows 7 kullanıcılarının çoğu için, Windows 10 Pro'lu yeni bir cihaza geçilmesini öneriyoruz. Surface cihazları daha hızlı, daha hafif, daha güçlü ve daha güvenlidir. Ortalama fiyatı sekiz yıl önceki ortalama bir bilgisayardan önemli ölçüde daha düşüktür."

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Donanım bileşenleri ve sürücüler çalışmayabilir

Yazılım devi ayrıca bazı donanım bileşenleri ve sürücülerin düzgün bir şekilde çalışmayabileceğinden Windows 7'den Windows 10'a basit bir yükseltmenin önerilmediğini de açıkladı. Gerçekten de bazı kullanıcılar eski bilgisayarları ile Windows 7'den Windows 10'a geçiş yaparken benzer zorluklarla karşılaşmıştı.

https://www.microsoft.com/en-us/surface/business/upgrade-to-surface

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