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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, 400 milyon kullanıcıya yeni bilgisayar almalarını önerdi

    Microsoft, destek süresi yarın sona erecek Windows 7 kullanıcılarına ilginç bir öneride bulunarak eski bilgisayarlarını Windows 10'a yükseltmek yerine yeni PC (hem de Surface) almalarını tavsiye etti.
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, 400 milyon kullanıcıya yeni bilgisayar almalarını önerdi
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    Windows 7 işletim sistemi için destek süresi 14 Ocak 2020'de yani yarın sona erecek. Microsoft bu bağlamda Windows 7 kullanıcılarının yeni bir bilgisayara geçmelerini öneren bir makale yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 7 destek süresi yarın sona eriyor: Windows 10'a ücretsiz geçiş hala mümkün

    Ayrıca Bkz. "Philips'in şikayetini dikkate alan ABD, Fitbit ve Garmin hakkında soruşturma başlatıyor"

    Dahası şirket Surface serisi bilgisayarlara geçilmesini tavsiye etti. Yayınlanan makalenin Sık Sorulan Sorular bölümünde kullanıcıların mevcut cihazlarını yükseltmek yerine yeni bir PC satın almalarının daha iyi olacağı vurgulanıyor:

    "Windows 7 kullanıcılarının çoğu için, Windows 10 Pro'lu yeni bir cihaza geçilmesini öneriyoruz. Surface cihazları daha hızlı, daha hafif, daha güçlü ve daha güvenlidir. Ortalama fiyatı sekiz yıl önceki ortalama bir bilgisayardan önemli ölçüde daha düşüktür."

    Microsoft, 400 milyon kullanıcıya yeni bilgisayar almalarını önerdi
    Tam Boyutta Gör

    Donanım bileşenleri ve sürücüler çalışmayabilir

    Yazılım devi ayrıca bazı donanım bileşenleri ve sürücülerin düzgün bir şekilde çalışmayabileceğinden Windows 7'den Windows 10'a basit bir yükseltmenin önerilmediğini de açıkladı. Gerçekten de bazı kullanıcılar eski bilgisayarları ile Windows 7'den Windows 10'a geçiş yaparken benzer zorluklarla karşılaşmıştı.



    https://www.microsoft.com/en-us/surface/business/upgrade-to-surface Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cand. 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Parasını da yolla knk
    Yanıtla +49
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    FatihAsl 1 hf.
    tamam
    Yanıtla +21
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    faniseyler 1 hf.
    Müşteri: Bilgisayarım kitlendi
    Microsoft: Bilgisayarınızı,cep telefonunuzu ve arabanızı değiştirin düzelir.
    Müşteri: khsdaşufbsnafvhaşvf
    Yanıtla +7
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    1 Avatar
    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    Eeltorm 6 gün
    Evsizlere ev satın alın demek gibi bir şey bu dediği.
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    burrnn 1 hf.
    Dikkatinizi çekerim daha sağlamdır dememiş. O lafı bekliyordum cevap vermek için.
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    kaptan69 1 hf.
    Xp den 3 ay önce geçmiştim 7 ye tam alışmıştım vay gavurlar,c64 den beri PC kullanırım...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yeni PC den bahsediyorum. Neyini anlamadın!
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    DH Misafiri 1 hf.
    xp en iyisi ona geç
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    InsomniaCdT 1 hf. yeni yorumcu
    Doğru Aslında, Windows 10 u 4 Yıldır Kullanıyorım Ki,7 Çok Vasattı Windows 10 Çok Başarılı, Bilgisayarı Çöp Biri Olarak Söylüyorum Windows 10 Gerekli Ayarlamalar Yapılınca Gereksiz Hizmet vs. Vs. YAPILINCA Cidden Hızlı Sade Düzgün Hafif Bir Sistem Oluyor Yükseltme Yapmayın Direk İndirin Flash Bellek Yardımıyla Kurun Ve Eski Pc Den Kalan Kalıntıları Silin 😁
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    MO. 1 hf.
    Windows 7 kullanıyorum.

    Sittin sene gecmem windows 10a.

    İsyerindeki pcde 10 yüklü. Disk %100 olup duruyor devamli yavasliyor bilgisayar. Güncelleme mi yapıyor anlamadim. Kendi bilgisayarimda 7 var yağ gibi akıyor. Saçma sapan kutucuklu arayüzler yapacağız diye içine ettiler. Bir denetim masasına girecegim bildiğiniz telefondan girmişim saçma sapan bir arayüz .

    Rezil microsoft. Windows phone'u batirdiniz insallah isletim sisteminde de piyasadan silinirsiniz. Kullandigim uygulamalar linuxta calissa 1 saniye durmam. Şimdi microsoft fanboyleyi gelip sen bilgisayar kullanmayi bilmiyorsun diyecek. He canım.

    Yanıtla +5
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    BulaBaba 1 hf.
    Vay vay vay! Ne güzel algı yapılmış. Adamlar neden yeni PC önerdiklerini de yazmış. Sonra 1gb RAM'li bilgisayarı Win 10 yapmaya çalışıp Microsoft'a ağlayacaksınız. Adamlar bundan korkuyor. Surface muhabbeti de önermişken Surface reklamı sokuşturaklım cinsinden.
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    DH Misafiri 1 hf.
    1 kg et alacak paramız var mı ki PC alalım
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sakiri 1 hf. DH Misafiri
    Sanirim pilav üstü kuru fasulyeden yaziyorsun
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    8370 kez okundu.
    22 yorum yazıldı.

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