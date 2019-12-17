Windows arama çubuğu tarayıcıya dönüşüyor

Tam Boyutta Gör

Windows 10 ile birlikte Başlat menüsünün yanına konumlanan arama çubuğu muhtemelen pek çok kişinin ilgisini çekmemiştir. Bu ilgisizliğin farkında olan Microsoft bileşeni daha fazla ön plana çıkarmaya çalışıyor.

Yeni nesil arama

Arama çubuğu ilk dönemlere göre oldukça gelişmişti. Terimi yazmaya başlayınca çıkan pencerede farklı türlerdeki sonuçları görebiliyordunuz. Web sonuçları ise ayrı bir Edge penceresinde açılıyordu. Belirli ülkelerde ise Cortana desteği sunulmuştu.

Ayrıca Bkz. "New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi"

Şimdi bu bileşene mini bir tarayıcı dahil ediliyor. Bing destekli bu tarayıcı sayesinde arama çubuğunu normal bir arama motoru gibi kullanabileceksiniz. Böylece yeni bir sayfa açmaya gerek kalmadan arama yapabileceksiniz.

Standart aramanın yanında Bing görsel arama imkanından da faydalanılabiliyor. Kullanıcı hazırladığı bir görseli arama çubuğu üzerinden de arayabiliyor. Haliyle kullanıcının her etkileşimi Bing ve Edge tarayıcısına erişim rakamı olarak dönüyor.

Kısa süre içerisinde dağıtıma başlayacak olan yeni arama çubuğu bu haliyle ilgiyi arttırabilecek mi merak konusu. Microsoft’un yakın zamanda bu bileşende biraz daha pazarlama çalışmalarına girdiğini görebiliriz.

https://www.slashgear.com/windows-search-bar-becomes-a-bing-powered-mini-web-browser-16603576/