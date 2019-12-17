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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows arama çubuğu tarayıcıya dönüşüyor

    Windows ara yüzünün eskimeyen bileşenlerinden birisi olan arama çubuğu belki de bugüne kadar ki en gelişmiş haline kavuşuyor. Arama çubuğu artık tarayıcı gibi çalışacak.
    2 sa.
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    Windows
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Windows arama çubuğu tarayıcıya dönüşüyor
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    Windows 10 ile birlikte Başlat menüsünün yanına konumlanan arama çubuğu muhtemelen pek çok kişinin ilgisini çekmemiştir. Bu ilgisizliğin farkında olan Microsoft bileşeni daha fazla ön plana çıkarmaya çalışıyor.

    Yeni nesil arama

    Arama çubuğu ilk dönemlere göre oldukça gelişmişti. Terimi yazmaya başlayınca çıkan pencerede farklı türlerdeki sonuçları görebiliyordunuz. Web sonuçları ise ayrı bir Edge penceresinde açılıyordu. Belirli ülkelerde ise Cortana desteği sunulmuştu.

    Ayrıca Bkz. "New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi"

    Şimdi bu bileşene mini bir tarayıcı dahil ediliyor. Bing destekli bu tarayıcı sayesinde arama çubuğunu normal bir arama motoru gibi kullanabileceksiniz. Böylece yeni bir sayfa açmaya gerek kalmadan arama yapabileceksiniz.

    Standart aramanın yanında Bing görsel arama imkanından da faydalanılabiliyor. Kullanıcı hazırladığı bir görseli arama çubuğu üzerinden de arayabiliyor. Haliyle kullanıcının her etkileşimi Bing ve Edge tarayıcısına erişim rakamı olarak dönüyor.

    Kısa süre içerisinde dağıtıma başlayacak olan yeni arama çubuğu bu haliyle ilgiyi arttırabilecek mi merak konusu. Microsoft’un yakın zamanda bu bileşende biraz daha pazarlama çalışmalarına girdiğini görebiliriz.



    https://www.slashgear.com/windows-search-bar-becomes-a-bing-powered-mini-web-browser-16603576/ Yorum Yaz
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    Feyzuli 2 sa. en beğenilen
    Güzel güzel eski sistemler için daha fazla iş yükü. Oyuncu pclerini 1001 gereksiz özellikler ile performans kaybına uğratmaya devam edin.
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    alito 30 dk.
    Önümüzde koskoca Chrome tarayıcısı açıkken kim buna ihtiyaç duyar emin değilim. Arama çubuğunun alışkanlık haline gelmesi bence çok zor. Kitlesel bir yönelim lazım ve bu hiç kolay değil.
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    azgın muhalif 41 dk.
    windows lite diye bir sürüm çıkarsın içinde mağaza olmasın, telemetry olmasın, gerek servisler falan olmasın çok mu zor bunu yapmak olmadı yüklenirken seçenek sunsun şunları istiyor musunuz diye.
    Yanıtla +1
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    Feyzuli 2 sa. en beğenilen
    Güzel güzel eski sistemler için daha fazla iş yükü. Oyuncu pclerini 1001 gereksiz özellikler ile performans kaybına uğratmaya devam edin.
    Yanıtla +5
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    TheShadow 2 sa.
    Şu "Kişiler" simgesi de Facebook Chat'e falan dönüşebilseydi çok kullanışlı olacaktı. Yaşatmamayı seçtiler...
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