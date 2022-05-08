Microsoft'un Windows için tasarladığı yeni e-posta uygulaması sızdırıldı

Microsoft'un Windows için tasarladığı One Outlook adlı yeni e-posta uygulaması internete sızdırıldı. Bazı kullanıcılar yazılım devinin 2021'in başında geliştirmeye başladığı e-posta istemcisini bilgisayarlarına indirebildi.
One Outlook'un web tabanlı bir uygulama olduğunu belirtelim. Bununla birlikte Outlook posta hizmetinin tarayıcı sürümünde yer alan işlevleri e-posta istemcisi ve takvim öğeleri ile birlikte içerisinde barındırdığını da eklemek gerekir.
Resmi beta sürümü yakında çıkacak
One Outlook'un Windows 10/11'deki yerleşik Posta ve Takvim uygulamalarının yerini alması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Microsoft temsilcisine göre, uygulamanın resmi beta sürümü önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.
Bu arada yeni Outlook istemcisinin daha sonra macOS ve Linux işletim sistemleri için de kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Uygulamanın duyurusunun 24-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Build 2022 geliştirici konferansında yapılması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.