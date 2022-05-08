Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft'un Windows için tasarladığı yeni e-posta uygulaması sızdırıldı

    Yazılım devi Microsoft, Windows için yeni bir Outlook e-posta istemcisi yayınlamaya hazırlanıyor. One Outlook adlı uygulama Windows'taki Posta ve Takvim uygulamalarının yerini alacak.
    Oy Ver

    Windows için tasarlanan yeni e-posta uygulaması sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un Windows için tasarladığı One Outlook adlı yeni e-posta uygulaması internete sızdırıldı. Bazı kullanıcılar yazılım devinin 2021'in başında geliştirmeye başladığı e-posta istemcisini bilgisayarlarına indirebildi.

    One Outlook'un web tabanlı bir uygulama olduğunu belirtelim. Bununla birlikte Outlook posta hizmetinin tarayıcı sürümünde yer alan işlevleri e-posta istemcisi ve takvim öğeleri ile birlikte içerisinde barındırdığını da eklemek gerekir.

    Windows için tasarlanan yeni e-posta uygulaması sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Resmi beta sürümü yakında çıkacak

    One Outlook'un Windows 10/11'deki yerleşik Posta ve Takvim uygulamalarının yerini alması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Microsoft temsilcisine göre, uygulamanın resmi beta sürümü önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

    Windows için tasarlanan yeni e-posta uygulaması sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bu arada yeni Outlook istemcisinin daha sonra macOS ve Linux işletim sistemleri için de kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Uygulamanın duyurusunun 24-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Build 2022 geliştirici konferansında yapılması muhtemel.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    daysleeperxp 12 saat önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız