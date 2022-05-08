Microsoft'un Windows için tasarladığı yeni e-posta uygulaması sızdırıldı

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Microsoft'un Windows için tasarladığı One Outlook adlı yeni e-posta uygulaması internete sızdırıldı. Bazı kullanıcılar yazılım devinin 2021'in başında geliştirmeye başladığı e-posta istemcisini bilgisayarlarına indirebildi.

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One Outlook'un web tabanlı bir uygulama olduğunu belirtelim. Bununla birlikte Outlook posta hizmetinin tarayıcı sürümünde yer alan işlevleri e-posta istemcisi ve takvim öğeleri ile birlikte içerisinde barındırdığını da eklemek gerekir.

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Resmi beta sürümü yakında çıkacak

One Outlook'un Windows 10/11'deki yerleşik Posta ve Takvim uygulamalarının yerini alması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Microsoft temsilcisine göre, uygulamanın resmi beta sürümü önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

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Bu arada yeni Outlook istemcisinin daha sonra macOS ve Linux işletim sistemleri için de kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Uygulamanın duyurusunun 24-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Build 2022 geliştirici konferansında yapılması muhtemel.

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Windows için tasarlanan yeni e-posta uygulaması sızdırıldı