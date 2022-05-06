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    Xiaomi Mi Band 7 seri üretime girdi: Yeni akıllı bileklik neler sunacak?

    Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı Mi Band 7'nin seri üretime girdiği bildiriliyor. Çıkış tarihi yaklaşan yeni akıllı bileklik önceki modele göre önemli iyileştirmelerle gelecek.
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    Xiaomi Mi Band 7 seri üretime girdi: Neler sunacak?
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    Xiaomi yakında yeni bir akıllı bileklik piyasaya sürecek. Mi Band 7 adı altında pazara giriş yapacak giyilebilir cihaz, geçen yıl çıkış yapan Mi Band 6 modelinin yerini alacak. Gelen son bilgilere göre yedinci nesil akıllı bileklik seri üretime girmiş durumda.

    Xiaomi Mi Band 7'nin 490 x 192 piksel çözünürlüğe sahip 1.56 inçlik bir AMOLED ekran taşıyacağı biliniyor. Cihazda GPS sensörü yer alacak. Ayrıca daha önceki sızıntılarda batarya kapasitesinin iki kat artırılarak 250 mAh'e yükseltileceği bildirilmişti.

    Xiaomi Mi Band 7 seri üretime girdi: Neler sunacak?
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    Yakında piyasaya sürülecek

    Yeni modelin Zepp OS işletim sistemiyle çalışacağı ve Sürekli Açık Ekran (Always on Display) desteği sunacağı söyleniyor. Markanın piyasaya sürdüğü diğer bileklikler gibi Xiaomi Mi Band 7'nin de NFC modülü içeren ve içermeyen versiyonları olacak.

    Akıllı bilekliğin Mayıs ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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    MaDMaxiBo 1 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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