Xiaomi Mi Band 7 seri üretime girdi: Yeni akıllı bileklik neler sunacak?

Xiaomi yakında yeni bir akıllı bileklik piyasaya sürecek. Mi Band 7 adı altında pazara giriş yapacak giyilebilir cihaz, geçen yıl çıkış yapan Mi Band 6 modelinin yerini alacak. Gelen son bilgilere göre yedinci nesil akıllı bileklik seri üretime girmiş durumda.
Xiaomi Mi Band 7'nin 490 x 192 piksel çözünürlüğe sahip 1.56 inçlik bir AMOLED ekran taşıyacağı biliniyor. Cihazda GPS sensörü yer alacak. Ayrıca daha önceki sızıntılarda batarya kapasitesinin iki kat artırılarak 250 mAh'e yükseltileceği bildirilmişti.
Yakında piyasaya sürülecek
Yeni modelin Zepp OS işletim sistemiyle çalışacağı ve Sürekli Açık Ekran (Always on Display) desteği sunacağı söyleniyor. Markanın piyasaya sürdüğü diğer bileklikler gibi Xiaomi Mi Band 7'nin de NFC modülü içeren ve içermeyen versiyonları olacak.
Akıllı bilekliğin Mayıs ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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