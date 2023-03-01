Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’deki Phone Link uygulamasını güncelledi. iPhone kullanıcıları, artık doğrudan PC üzerinden bildirimlerini görüntüleyebiliyor, arama yapabiliyor/aramaları yanıtlayabiliyor ve mesaj gönderip alabiliyor. Kısıtlamalı da olsa iMessage, Windows’a geldi.

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Windows'ta iMessage nasıl kullanılır?

Tam Boyutta Gör iPhone kullanıcıları Bluetooth bağlantısı aracılığıyla telefonlarını eşleştirdikten ve gerekli izinleri verdikten sonra Phone Link uygulaması üzerinden mesaj gönderip alabiliyor. Ancak şu an için grup sohbetleri gerçekleştirmek, fotoğraf veya video göndermek mümkün değil. Ayrıca arama geçmişi de görülemiyor. Gönderilen ve alınan tüm mesajlar gri baloncuk olarak gösterildiğinden iMessage ile SMS birbirine karışabiliyor.

Microsoft, Phone Link uygulamasına eklenen iPhone desteğinin bu hafta içinde geliştirici, beta veya ön izleme kanallarına kayıtlı Windows Insider üyelerinin bir kısmına sunulacağını açıkladı.

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