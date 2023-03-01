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    Anlık Bildirim

    iMessage, Windows'a geldi

    iPhone kullanıcıları, iMessage'ın Windows'a gelmesini uzun süredir bekliyordu. Microsoft, Windows 11'de bu desteği sundu ancak kısıtlamalar söz konusu.          
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    iMessage Windows'a geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’deki Phone Link uygulamasını güncelledi. iPhone kullanıcıları, artık doğrudan PC üzerinden bildirimlerini görüntüleyebiliyor, arama yapabiliyor/aramaları yanıtlayabiliyor ve mesaj gönderip alabiliyor. Kısıtlamalı da olsa iMessage, Windows’a geldi.

    Windows'ta iMessage nasıl kullanılır?

    iMessage Windows'ta nasıl kullanılır Tam Boyutta Gör
    iPhone kullanıcıları Bluetooth bağlantısı aracılığıyla telefonlarını eşleştirdikten ve gerekli izinleri verdikten sonra Phone Link uygulaması üzerinden mesaj gönderip alabiliyor. Ancak şu an için grup sohbetleri gerçekleştirmek, fotoğraf veya video göndermek mümkün değil. Ayrıca arama geçmişi de görülemiyor. Gönderilen ve alınan tüm mesajlar gri baloncuk olarak gösterildiğinden iMessage ile SMS birbirine karışabiliyor.

    Microsoft, Phone Link uygulamasına eklenen iPhone desteğinin bu hafta içinde geliştirici, beta veya ön izleme kanallarına kayıtlı Windows Insider üyelerinin bir kısmına sunulacağını açıkladı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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