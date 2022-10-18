“WhatsApp, iMessage’dan daha iyi”

İletişim uygulamaları içerisinde belki de en çok eleştirilen ve en güvenilmez bulunan WhatsApp yine de iddialı açıklamalarına devam ediyor. Meta patronu Mark Zuckerberg uygulamasından çok emin.

WhatsApp güvenli mi?

Zukerberg paylaştığı bir gönderide WhatsApp ve iMessage uygulamalarını karşılaştırdı. WhatsApp’ın çok daha iyi bir sohbet uygulaması olduğunu belirten ünlü isim gruplar dahil tüm sohbetlerde uçtan uca erişim, yeni sohbetlerin görünmez hale getirebilme, yedeklemelerin şifrelenmesi şeklinde özelliklerinin halen iMessage tarafında mevcut olmadığını belirtti. Görselde de güvenli sohbetlere vurgu yaptı.

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iMessage uygulamasını eleştiren sadece Meta değil. Uçtan uca şifreleme ve zengin içerik gönderimi sunan RCS standardının Apple tarafından benimsenmemesi Google’ın da eleştiri konusu olmuş durumda. Buna rağmen Apple kendi ürünlerinde ancak zamanı geldiğine inandığında değişiklikler yapıyor. Bu bakımdan eleştiri konusu özelliklerin entegrasyonu zaman alacaktır.

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