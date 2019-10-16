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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DisplayMate, Pixel 4 XL'in OLED ekranına mümkün olan en yüksek puanı verdi

    DisplayMate uzmanları dün resmiyet kazanan Google Pixel 4 XL'in ekranını kapsamlı bir testten geçirdi. Amiral gemisi telefondaki OLED ekran en iyi akıllı telefon ekranı olarak değerlendirildi.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    DisplayMate, Pixel 4 XL'in OLED ekranına mümkün olan en yüksek puanı verdi
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    Google dün New York'ta düzenlediği etkinlikte Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonlarını resmi olarak tanıtmıştı. DisplayMate uzmanları Pixel 4 XL'in ekranını kapsamlı bir testten geçirdi ve cihazdaki ekrana A+ derecesi ile mümkün olan en yüksek puanı verdi.

    Ayrıca Bkz. "Google, Pixel 4'ü inceleme editörlerine pizza kutusunda gönderiyor"

    Amiral gemisi telefon aldığı bu derece ile, Eylül sonunda tanıtılan iPhone 11 Pro Max ile aynı seviyeye ulaştı. Google Pixel 4 XL, 19:9 en boy oranı ve 3040 x 1440 çözünürlüğe sahip 6.3 inç OLED ekran taşıyor. Aynı zamanda şirketin 90 Hz tazeleme oranı sunan ilk telefonu olduğunu belirtelim.

    DisplayMate, Pixel 4 XL'in OLED ekranına mümkün olan en yüksek puanı verdi
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    Renk üretimi ve enerji tasarrufu daha iyi

    DisplayMate’e göre akıllı telefonun ekran parlaklığı önceki nesil Google Pixel’e kıyasla yüzde 10 arttı. Renk üretiminin kalitesi ve enerji tasarrufu modu iyileştirildi. Ayrıca, Google bu yılki Pixel serisine otomatik renk yönetimi de ekledi. Google Pixel 4 Serisi, 24 Ekim tarihinde de piyasaya sürülecek.



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