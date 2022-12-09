Wonder Woman 3 iptal edildi, DC evreni sil baştan

Wonder Woman 3 ve Aquaman 3 iptal
Yakın kaynakların verdiği bilgilere göre James Gunn, Aquaman 2 sonrasından itibaren yeni evrenini kurmayı planlıyor. Bu nedenle önceki karakterlerin fişini birer birer çekmeye başladı. İlk kurban Wonder Woman 3 oldu.
Gal Gadot’un başrolü oynadığı ve sinemalara uyarlanan ilk kadın kahraman unvanına sahip Wonder Woman serisinin üçüncüsü için senaryo çalışmaları son aşamadaydı. James Gunn’ın yazar ekibine gerekli bilgilendirmeyi yaptığı ifade ediliyor.
Diğer taraftan Aquaman 2 ile birlikte bu seri de sona eriyor. Kaynaklar Jason Momoa’nın farklı bir role geçiş yapacağını belirtiyor. Bazı kaynaklar ise Aquaman 3 için yeniden bir oyuncu seçimi yapılacağını dile getiriyor. Son olarak Man of Steel 2 filmi için de iptal söylentileri mevcut. Harry Cavill’in farklı bir filmde Superman rolü oynayacağı gündemde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım