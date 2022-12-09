Wonder Woman 3 iptal edildi, DC evreni sil baştan

Tam Boyutta Gör James Gunn ile birlikte yeni bir sayfa açan DC evreninde işler beklenenden de farklı şekilde ilerliyor. Yeni bir 10 yıllık plan yapan DC evreni önceki karakterleri tamamen ortadan kaldırarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

Wonder Woman 3 ve Aquaman 3 iptal

Yakın kaynakların verdiği bilgilere göre James Gunn, Aquaman 2 sonrasından itibaren yeni evrenini kurmayı planlıyor. Bu nedenle önceki karakterlerin fişini birer birer çekmeye başladı. İlk kurban Wonder Woman 3 oldu.

Wonder Woman'ın 3. filmi onaylandı 1 yıl önce eklendi

Gal Gadot’un başrolü oynadığı ve sinemalara uyarlanan ilk kadın kahraman unvanına sahip Wonder Woman serisinin üçüncüsü için senaryo çalışmaları son aşamadaydı. James Gunn’ın yazar ekibine gerekli bilgilendirmeyi yaptığı ifade ediliyor.

Diğer taraftan Aquaman 2 ile birlikte bu seri de sona eriyor. Kaynaklar Jason Momoa’nın farklı bir role geçiş yapacağını belirtiyor. Bazı kaynaklar ise Aquaman 3 için yeniden bir oyuncu seçimi yapılacağını dile getiriyor. Son olarak Man of Steel 2 filmi için de iptal söylentileri mevcut. Harry Cavill’in farklı bir filmde Superman rolü oynayacağı gündemde.

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