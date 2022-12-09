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    Anlık Bildirim

    Wonder Woman 3 iptal edildi, DC evreni sil baştan

    Senaryosu tamamlanma aşamasında olmasına rağmen DC patronu  James Gunn yeni Wonder Woman filmine onay vermedi. Wonder Woman serisi böylece rafa kalkmış oldu.    
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    Wonder Woman 3 Tam Boyutta Gör
    James Gunn ile birlikte yeni bir sayfa açan DC evreninde işler beklenenden de farklı şekilde ilerliyor. Yeni bir 10 yıllık plan yapan DC evreni önceki karakterleri tamamen ortadan kaldırarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

    Wonder Woman 3 ve Aquaman 3 iptal

    Yakın kaynakların verdiği bilgilere göre James Gunn, Aquaman 2 sonrasından itibaren yeni evrenini kurmayı planlıyor. Bu nedenle önceki karakterlerin fişini birer birer çekmeye başladı. İlk kurban Wonder Woman 3 oldu.

    Gal Gadot’un başrolü oynadığı ve sinemalara uyarlanan ilk kadın kahraman unvanına sahip Wonder Woman serisinin üçüncüsü için senaryo çalışmaları son aşamadaydı. James Gunn’ın yazar ekibine gerekli bilgilendirmeyi yaptığı ifade ediliyor.

    Diğer taraftan Aquaman 2 ile birlikte bu seri de sona eriyor. Kaynaklar Jason Momoa’nın farklı bir role geçiş yapacağını belirtiyor. Bazı kaynaklar ise Aquaman 3 için yeniden bir oyuncu seçimi yapılacağını dile getiriyor. Son olarak Man of Steel 2 filmi için de iptal söylentileri mevcut. Harry Cavill’in farklı bir filmde Superman rolü oynayacağı gündemde.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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