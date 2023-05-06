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    World of Goo 23 Mayıs’ta Netflix’e geliyor

    Oyun sektörüne adım atmaya başlamış olan Netflix, 23 Mayıs’ta kütüphanesine yeni bir yapım ekleyecek. 2008’in sevilen oyunu World of Goo, Netflix aracılığı ile geri dönüyor.
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    World of Goo Netflix'e ekleniyor Tam Boyutta Gör
    Film ve dizi sektörünün liderlerinden olan Netflix, geçtiğimiz yıl oyun sektörüne giriş yapmıştı. Kullanıcılara Netflix üyelikleri üzerinden mini oyunlar sunan firma kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

    World of Goo Remastered

    2008’de Windows ve Wii platformlarında çıkış yapan ve daha sonra Android, iOS, MacOS ve Linux’a gelen 2 boyutlu fizik-bulmaca oyunu The World of Goo, 23 Mayıs itibari ile Netflix’in oyun kütüphanesine eklenecek. Orijinal oyunun remastered versiyonu olacak yapım daha yüksek çözünürlüğe sahip olacak ve farklı ekran boyutları için optimize edilmiş olacak.

    Ücretsiz ve reklamsız olacak olan The World of Goo, tüm Netflix üyeleri için 23 Mayıs’ta yayınlanacak. Oyunun yalnızca mobil cihazlarda oynanabileceğini belirtmeyi unutmayalım.

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    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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