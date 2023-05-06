World of Goo 23 Mayıs’ta Netflix’e geliyor

Tam Boyutta Gör Film ve dizi sektörünün liderlerinden olan Netflix, geçtiğimiz yıl oyun sektörüne giriş yapmıştı. Kullanıcılara Netflix üyelikleri üzerinden mini oyunlar sunan firma kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

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World of Goo Remastered

2008’de Windows ve Wii platformlarında çıkış yapan ve daha sonra Android, iOS, MacOS ve Linux’a gelen 2 boyutlu fizik-bulmaca oyunu The World of Goo, 23 Mayıs itibari ile Netflix’in oyun kütüphanesine eklenecek. Orijinal oyunun remastered versiyonu olacak yapım daha yüksek çözünürlüğe sahip olacak ve farklı ekran boyutları için optimize edilmiş olacak.

Ücretsiz ve reklamsız olacak olan The World of Goo, tüm Netflix üyeleri için 23 Mayıs’ta yayınlanacak. Oyunun yalnızca mobil cihazlarda oynanabileceğini belirtmeyi unutmayalım.

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