X platformuna kızdı, Starlink hesaplarını dondurdu

Starlink hesapları donduruldu
Brezilya’nın Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı ve Yüksek Federal Mahkeme hakimi Alexandre de Moraes tarafından yapılan tehdit sonrasında X platformu ülkedeki operasyonları sonlandırmıştı. Moraes, şirketin yasal temsilcilerinden birini “sansür emirlerine uymadığı” takdirde tutuklamakla tehdit etmişti. Site ise aktif haldeydi.
Sansür konusunda taleplerin karşılanmasını ve bir temsilci atanmasını isteyen mahkeme ise gözünü Starlink şirketine dikti. Alınan bir karar sonrasında Starlink şirketinin banka hesaplarının dondurulduğu belirtildi.
X şirketi ise yaptığı açıklamada Brezilya kanunlarının aksine davranmaya zorlandıklarını, mahkeme başkanının aldığı kararların kanunsuz olduğunu ve bu kanunsuz taleplerin belgelerini yayınlamaya başlayacaklarını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.