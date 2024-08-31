X platformuna kızdı, Starlink hesaplarını dondurdu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda ülkemizde temsilci bulundurmadığı için ceza almanın kıyısından dönen X platformu Brezilya’da daha sert bir tutumla karşı karşıya. Ülkedeki operasyonlarını sonlandırmasına rağmen Brezilya makamları Elon Musk’ın yakasını bırakmıyor.

Starlink hesapları donduruldu

Brezilya’nın Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı ve Yüksek Federal Mahkeme hakimi Alexandre de Moraes tarafından yapılan tehdit sonrasında X platformu ülkedeki operasyonları sonlandırmıştı. Moraes, şirketin yasal temsilcilerinden birini “sansür emirlerine uymadığı” takdirde tutuklamakla tehdit etmişti. Site ise aktif haldeydi.

Tehdit sonrası X, Brezilya'daki faaliyetlerini sonlandırdı 1 hf. önce eklendi

Sansür konusunda taleplerin karşılanmasını ve bir temsilci atanmasını isteyen mahkeme ise gözünü Starlink şirketine dikti. Alınan bir karar sonrasında Starlink şirketinin banka hesaplarının dondurulduğu belirtildi.

X şirketi ise yaptığı açıklamada Brezilya kanunlarının aksine davranmaya zorlandıklarını, mahkeme başkanının aldığı kararların kanunsuz olduğunu ve bu kanunsuz taleplerin belgelerini yayınlamaya başlayacaklarını duyurdu.

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Brezilya ve X kavgası büyüyor