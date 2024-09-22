Elon Musk pes etti, X platformu Brezilya’nın taleplerini karşılayacak

X platformu geri adım attı
Brezilya hükümeti X platformunun ülkede yasal temsilcisinin olmadığı ve demokrasi karşıtı hesapları engellemediği gerekçesiyle yaz başından bu yana baskı yapıyor. Para cezası ve son olarak ülke genelinde erişim engeli getirme yaptırımı uygulamıştı.
Elon Musk ise ifade özgürlüğüne karşı yapılan bu saldırılara karşı direneceklerini belirtmişti. Brezilya daha da ileri giderek Starlink firmasına günlük 1 milyon dolar, VPN kullanarak X’e giren vatandaşlara ise 8900$ para cezası verileceğini duyurmuştu.
Bugün geldiğimiz noktada Elon Musk pes etti ve X platformu ülkeye yasal temsilci atamaya hazırlanıyor. Hükümetin istediği hesaplar da engellenecek. Ayrıca bugüne kadar kesilmiş olan cezaların da ödeneceği belirtildi. Brezilya işlemlerin tamamlanması için X platformuna 5 gün süre verdi. Anlaşmazlığın giderilmesi sonrasında X platformunun Brezilya'da erişime açılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)