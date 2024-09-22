Elon Musk pes etti, X platformu Brezilya’nın taleplerini karşılayacak

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Tam Boyutta Gör Yaz aylarından bu yana Elon Musk ve Brezilya hükümetini karşı karşıya getiren anlaşmazlıkta sona gelindi. X platformu ısrarla geri çevirdiği hükümet taleplerini kabul etme ve gereklilikleri yerine getirme kararı aldı.

X platformu geri adım attı

Brezilya hükümeti X platformunun ülkede yasal temsilcisinin olmadığı ve demokrasi karşıtı hesapları engellemediği gerekçesiyle yaz başından bu yana baskı yapıyor. Para cezası ve son olarak ülke genelinde erişim engeli getirme yaptırımı uygulamıştı.

Brezilya ve X kavgası büyüyor 3 hf. önce eklendi

Elon Musk ise ifade özgürlüğüne karşı yapılan bu saldırılara karşı direneceklerini belirtmişti. Brezilya daha da ileri giderek Starlink firmasına günlük 1 milyon dolar, VPN kullanarak X’e giren vatandaşlara ise 8900$ para cezası verileceğini duyurmuştu.

Bugün geldiğimiz noktada Elon Musk pes etti ve X platformu ülkeye yasal temsilci atamaya hazırlanıyor. Hükümetin istediği hesaplar da engellenecek. Ayrıca bugüne kadar kesilmiş olan cezaların da ödeneceği belirtildi. Brezilya işlemlerin tamamlanması için X platformuna 5 gün süre verdi. Anlaşmazlığın giderilmesi sonrasında X platformunun Brezilya'da erişime açılması bekleniyor.

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