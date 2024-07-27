X, Grok AI'ı eğitmek için kullanıcı verilerini kullanıyor!

X’te varsayılan olarak açık olan Grok veri paylaşım ayarında şu bilgi yer alıyor: “Gönderilerinin yanı sıra Grok ile etkileşimlerinin, girişlerinin ve sonuçlarının eğitim ve ince ayar için kullanılmasına izin ver. Deneyimini sürekli iyileştirmek için eğitim ve ince ayar amacıyla kullanmak üzere X gönderilerin ve kullanıcı etkileşimlerinin yanı sıra Grok'taki giriş ve sonuçlarından yararlanabiliriz. Bu durum etkileşimlerinin, girişlerinin ve sonuçlarının da bu amaçlarla hizmet sağlayıcımız xAI ile paylaşılabileceği anlamına gelir.”
X'in veri paylaşımını kapatma
X’in veri paylaşım ayarını kapatmak şu an için mobil uygulamadan mümkün değil. Verilerinizin Grok AI ile paylaşılmasını istemiyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:
- X’te Ayarlar sayfasını açın.
- Gizlilik ve güvenlik’e girin.
- Grok’a tıklayın.
- Veri paylaşımı ekranında kutucuğun işaretini kaldırın.
Musk, bu haftanın başlarında xAI yapay zeka şirketinin Grok büyük dil modelini (LLM) dünyanın en güçlü AI eğitim kümesini kullanarak eğitmeye başladığını duyurdu. AI modelinin bu yılın Aralık ayına kadar her ölçüte göre dünyanın en güçlü yapay zekası olacağını iddia etti. Grok AI, X Premium ve Premium+ abonelerinin kullanıma sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.