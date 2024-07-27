Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın Grok yapay zekayı eğitmek için X’te gönderileri ve etkileşimleri de içeren kullanıcı verilerini kullandığı ortaya çıktı. Bu, Grok AI’ı kullanmıyor olsanız dahi verilerinizin sohbet botuyla paylaşılacağı anlamına geliyor. X’te bu ayar sessiz sedasız etkinleştirildiğinden çoğu kullanıcının da haberi olmadı. Neyse ki Grok AI ile verilerin paylaşılmasını durduran bir ayar var.

Elon Musk, dünyanın 'en güçlü' yapay zeka eğitim kümesini kurdu 4 gün önce eklendi

X’te varsayılan olarak açık olan Grok veri paylaşım ayarında şu bilgi yer alıyor: “Gönderilerinin yanı sıra Grok ile etkileşimlerinin, girişlerinin ve sonuçlarının eğitim ve ince ayar için kullanılmasına izin ver. Deneyimini sürekli iyileştirmek için eğitim ve ince ayar amacıyla kullanmak üzere X gönderilerin ve kullanıcı etkileşimlerinin yanı sıra Grok'taki giriş ve sonuçlarından yararlanabiliriz. Bu durum etkileşimlerinin, girişlerinin ve sonuçlarının da bu amaçlarla hizmet sağlayıcımız xAI ile paylaşılabileceği anlamına gelir.”

X'in veri paylaşımını kapatma

X’in veri paylaşım ayarını kapatmak şu an için mobil uygulamadan mümkün değil. Verilerinizin Grok AI ile paylaşılmasını istemiyorsanız izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

X’te Ayarlar sayfasını açın. Gizlilik ve güvenlik’e girin. Grok’a tıklayın. Veri paylaşımı ekranında kutucuğun işaretini kaldırın.

Musk, bu haftanın başlarında xAI yapay zeka şirketinin Grok büyük dil modelini (LLM) dünyanın en güçlü AI eğitim kümesini kullanarak eğitmeye başladığını duyurdu. AI modelinin bu yılın Aralık ayına kadar her ölçüte göre dünyanın en güçlü yapay zekası olacağını iddia etti. Grok AI, X Premium ve Premium+ abonelerinin kullanıma sunuluyor.

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X, Grok AI'ı eğitmek için kullanıcı verilerini kullanıyor!