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    Anlık Bildirim

    Elon Musk duyurdu: X’e (Twitter) iki yeni Premium abonelik paketi geliyor

    Popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Platformun sahibi Elon Musk, yaptığı açıklamada iki yeni Premium abonelik paketinin geldiğini duyurdu.
    X’e (Twitter) iki yeni Premium abonelik paketi geliyor Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformu X, (eski adıyla Twitter) sürekli olarak yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. Platformun sahibi konumundaki ünlü milyarder Elon Musk, bugün X hesabından paylaştığı bir gönderide iki yeni Premium abonelik paketinin yakında geleceğini söyledi. Bunların birisi giriş seviyesi ucuz paket olurken diğer üst seviye Premium katmanı olacak.

    X’e yeni Premium paketler geliyor

    Halihazırda X, sadece bir adet Premium abonelik paketi sunuyor ve bunun fiyatı aylık 8 dolar, Türkiye’de ise 150 TL. Ancak Musk, yaptığı duyuruda daha ucuz olan ancak reklamları azaltmayan yeni bir abonelik katmanının geleceğini söyledi. Gelecek olan bir diğer Premium abonelik katmanı ise daha pahalı olan ve tam reklamsız deneyim sunacak. Mevcut Premium plan, abonelere yarı yarıya azaltılmış reklam görmeyi vaat ediyor. Musk, bu yeni Premium katmanların fiyatlarından bahsetmedi.

    Bu arada bu haftanın başlarında şirket, Yeni Zelanda ve Filipinler'de platforma erişim için test amaçlı olarak yeni kullanıcılardan 1 dolar ücret almaya başlamıştı. Şirket, web sitesinde yaptığı açıklamada, abone olmayı tercih etmeyen yeni kullanıcıların yalnızca gönderileri okumak, videoları izlemek ve hesapları takip etmek gibi temel eylemleri gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Dolayısıyla ücret ödemeyen yeni kullanıcılar paylaşım yapamayacak, gönderileri yanıtlayamayacak, gönderileri alıntılayamayacak ve yer imlerine ekleyemeyecek. "Not A Bot" abonelik yöntemi spam, platformun manipülasyonu ve bot faaliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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