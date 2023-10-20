Elon Musk duyurdu: X’e (Twitter) iki yeni Premium abonelik paketi geliyor

X’e yeni Premium paketler geliyor
Halihazırda X, sadece bir adet Premium abonelik paketi sunuyor ve bunun fiyatı aylık 8 dolar, Türkiye’de ise 150 TL. Ancak Musk, yaptığı duyuruda daha ucuz olan ancak reklamları azaltmayan yeni bir abonelik katmanının geleceğini söyledi. Gelecek olan bir diğer Premium abonelik katmanı ise daha pahalı olan ve tam reklamsız deneyim sunacak. Mevcut Premium plan, abonelere yarı yarıya azaltılmış reklam görmeyi vaat ediyor. Musk, bu yeni Premium katmanların fiyatlarından bahsetmedi.
Bu arada bu haftanın başlarında şirket, Yeni Zelanda ve Filipinler'de platforma erişim için test amaçlı olarak yeni kullanıcılardan 1 dolar ücret almaya başlamıştı. Şirket, web sitesinde yaptığı açıklamada, abone olmayı tercih etmeyen yeni kullanıcıların yalnızca gönderileri okumak, videoları izlemek ve hesapları takip etmek gibi temel eylemleri gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Dolayısıyla ücret ödemeyen yeni kullanıcılar paylaşım yapamayacak, gönderileri yanıtlayamayacak, gönderileri alıntılayamayacak ve yer imlerine ekleyemeyecek. "Not A Bot" abonelik yöntemi spam, platformun manipülasyonu ve bot faaliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.