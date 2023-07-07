Threads hesap silme kolaylaşıyor: Instagram hesabınız silinmeyecek!

Threads hesap silme Instagram'la bağlantılı olmayacak
Diğer Twitter alternatiflerinin aksine Instagram Threads’e giriş yapmak son derece kolay. Instagram hesabınız varsa ikisini bağlayarak birkaç saniye içinde Threads hesabı açabiliyorsunuz. Ancak, Threads’ten çıkmak istediğinizde hesabı silmek aynı basitlikte değil.
Threads hesabını silmenin tek yolu Instagram hesabını da silmek ki genelde okunmayan gizlilik politikasında bu belirtiliyor: “Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz ancak Threads profiliniz yalnızca Instagram hesabınız silinerek silinebilir.”
Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri, Threads’in Instagram’a bağlı olduğuna vurgu yaparak Threads hesabını ayrı olarak silmenin bir yolunu bulmaya çalıştıklarını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)