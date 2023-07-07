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    Threads hesap silme kolaylaşıyor: Instagram hesabınız silinmeyecek!

    Meta, Instagram hesabını silmeden Threads hesabını silmenin bir yolunun olmadığını söylemişti. Yakında bu sorun çözülecek, Threads hesap silme kolaylaşacak.     
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    instagram threads hesap silme kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    Meta’nın Twitter rakibi yeni uygulaması Threads, kısa sürede rekor kullanıcı sayısına ulaştı. Yeni sosyal ağ uygulamasına giriş yapmak kolay ancak çok eleştirilen bir yanı var. Bunlardan en önemlisi, hesap silme ile ilişkili. Instagram ile bağlantılı bir uygulama olduğundan Threads hesabını silmek Instagram hesabını silmek anlamına geliyor. Ancak, bu durum değişecek.

    Threads hesap silme Instagram'la bağlantılı olmayacak

    Diğer Twitter alternatiflerinin aksine Instagram Threads’e giriş yapmak son derece kolay. Instagram hesabınız varsa ikisini bağlayarak birkaç saniye içinde Threads hesabı açabiliyorsunuz. Ancak, Threads’ten çıkmak istediğinizde hesabı silmek aynı basitlikte değil.

    Threads hesabını silmenin tek yolu Instagram hesabını da silmek ki genelde okunmayan gizlilik politikasında bu belirtiliyor: “Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz ancak Threads profiliniz yalnızca Instagram hesabınız silinerek silinebilir.

    Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri, Threads’in Instagram’a bağlı olduğuna vurgu yaparak Threads hesabını ayrı olarak silmenin bir yolunu bulmaya çalıştıklarını belirtti.

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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