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xRec isimli uygulama, iPhone üzerinde yapılanları video olarak kayıt altına alabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
16
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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xRec isimli uygulama, iPhone üzerinde yapılanları video olarak kayıt altına alabiliyor
Herhangi bir amaç için iPhone ekranını video formatında kayıt altına almak isteyen kullanıcılar için Akın Öğünç tarafından hazırlanan xRec isimli uygulama, iOS 5.0 ve üzeri cihazlar ile çalışabiliyor.
Oldukça sade ara yüzü ile kolayca kontrol edilebilen xRec, video kayıt işlemine başladığı zaman iPhone üzerinde yapılan her işlemi yakalayabiliyor ve belirtildiği üzere aktif internet bağlantısı gerektiriyor. Yapılan kayıtları liste halinde gösterebilen ve ses kaydı da alabilen uygulama, 3,59 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan satın alınabiliyor.
(AG) / (CN) 

https://itunes.apple.com/us/app/id670777247?mt=8 Yorum Yaz
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Smile75 6 yıl en beğenilen
Program iPad'de stabil çalışmıyor. Ve en çok uyuz olduğum şey mevcut, yani Türk arkadaşın yaptığı uygulama da Türkçe dil desteği yok. O yüzden şu anlık çöp.
1 Yanıt Yanıtla +7
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wardstone 6 yıl
Türkçe olmadığı için malum yerden çektim,kaldırılmış şimdi galiba ama indirdik güzel.
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Elder Wand 6 yıl
İnceleme fırsatımız olmadan kaldırmışlar :(
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DoktorJames 6 yıl
Kaldırıldı
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gokceonur 6 yıl
İyi ki kaldırılmadan indirmişim
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Zordion 6 yıl
Uygulama muhtemelen kaldirildi, sistemle bu kadar etkilesime gecen bir uygulamaya Apple izin vermez. Daha once bu is JB ile yapiliyordu.
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Barthemana 6 yıl
Uygulama kaldirildi sanirsam.Us store'dan aciyorum us store'da yok diyor,tr storedan aciyorum us store'da mevcut diyor.
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Smile75 6 yıl en beğenilen
Program iPad'de stabil çalışmıyor. Ve en çok uyuz olduğum şey mevcut, yani Türk arkadaşın yaptığı uygulama da Türkçe dil desteği yok. O yüzden şu anlık çöp.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Kaçak Yolcu 6 yıl Smile75
Smile75

Program iPad'de stabil çalışmıyor. Ve en çok uyuz olduğum şey mevcut, yani Türk arkadaşın yaptığı uygulama da Türkçe dil desteği yok. O yüzden şu anlık çöp.

aynen türkler türkçe uygulama yapmazsa elin adamı neden yapsın sırf bu yüzden bende almıyorum
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DH Misafiri 6 yıl
Demedi demeyin, bu program çok tutar, programı yazan Türk arkadaş da zengin olur
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soulmate 6 yıl
Gayet güzel çalışıyor. Umarım Apple bir sebep bulup kaldırmaz AppStore'dan.
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gokceonur 6 yıl
Güzel uygulama indirdim arkadaşlara da tavsiye ederim
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
Gerekli bir uygulama
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