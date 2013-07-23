xRec isimli uygulama, iPhone üzerinde yapılanları video olarak kayıt altına alabiliyor

Herhangi bir amaç için iPhone ekranını video formatında kayıt altına almak isteyen kullanıcılar için Akın Öğünç tarafından hazırlanan xRec isimli uygulama, iOS 5.0 ve üzeri cihazlar ile çalışabiliyor.

Oldukça sade ara yüzü ile kolayca kontrol edilebilen xRec, video kayıt işlemine başladığı zaman iPhone üzerinde yapılan her işlemi yakalayabiliyor ve belirtildiği üzere aktif internet bağlantısı gerektiriyor. Yapılan kayıtları liste halinde gösterebilen ve ses kaydı da alabilen uygulama, 3,59 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan satın alınabiliyor.

https://itunes.apple.com/us/app/id670777247?mt=8