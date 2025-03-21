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Tam Boyutta Gör Xbox'un başındaki isim Phil Spencer, Minecraft filmiyle sınırlı kalmayacaklarını ve daha fazla Xbox oyununa dayalı film ve dizinin yolda olduğunu açıkladı. Hollywood’un video oyunlarından ilham alan yapımlara ilgisi giderek artarken, Xbox da bu alandaki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Daha fazla uyarlama geliyor

4 Nisan’da vizyona girecek Minecraft filmi, video oyun uyarlamalarına bir yenisini ekleyecek. Jack Black’in uzun soluklu serinin kahramanı Steve’e hayat vereceği filmde, Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers ve Sebastian Eugene Hansen gibi isimler de yer alıyor.

Variety’ye konuşan Phil Spencer, Hollywood’un oyun dünyasına artan ilgisini değerlendirdi ve Xbox’ın bu süreçte hala öğrendiğini ve gelişmeye devam ettiğini söyledi. Spencer, “Halo'yu yaparken öğrendik. Fallout'u yaparken öğrendik. Bu yapımlar birbirine eklemlenerek ilerliyor. Ancak bu işi seven Xbox topluluğuna söyleyeceğim şey, daha fazlasını göreceğinizdir, çünkü güven kazanıyoruz ve bu sayede öğreniyoruz.” diyerek deneme-yanılma yöntemini benimsediklerine işaret etti.

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Xbox’ın önceki uyarlamalarına bakıldığında, 2022’de Paramount Plus’ta yayınlanan Halo dizisi iki sezon sürmüş, Mart 2024’te final yapmış ve birkaç ay sonra iptal edilmişti. Öte yandan, Amazon Prime’da yayınlanan Fallout dizisi büyük bir başarı elde etti. 2024’te yayınlanan ilk sezon, platformun en popüler yapımlarından biri olurken, 17 dalda Emmy adaylığı kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Sırada hangi uyarlamaların olacağı belirsiz ancak Gears of War, Fable veya The Elder Scrolls gibi ikonik serileri ekranda görme ihtimalimiz giderek güçleniyor.

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Xbox evreni genişliyor: Daha fazla film ve dizi yolda