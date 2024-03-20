Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor: Ark: Survival Ascended ve dahası

Tam Boyutta Gör Microsoft, Mart ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak oyunların listesini paylaştı. Abonelik sistemine 9 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Mart sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 9 yeni oyun bulunuyor. Buna göre 20 Mart'ta The Quarry, 21 Mart'ta Evil West, 26 Mart'ta Terra Invicta 28 Mart tarihinde ise Activision&Blizzard'ın sevilen oyunlarından Diablo IV oyuncularla buluşacak. Mart ayında platforma eklenecek diğer oyunlar ise Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, Open Roads, Ark: Survival Ascended, F1 23 ve Superhot: Mind Control Delete olacak.

The Quarry (Bulut ve Konsol) - 20 Mart

Evil West (Bulut, Konsol, PC) - 21 Mart

Terra Invicta (PC) - 26 Mart

Diablo 4 (Konsol, PC) - 28 Mart

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged (Bulut, Konsol, PC) - 28 Mart

Open Roads (Bulut, Konsol, PC) - 28 Mart

Ark: Survival Ascended (Bulut, Series X-S, PC) - 1 Nisan

F1 23 (Bulut) EA Play - 2 Nisan

Superhot: Mind Control Delete (Bulut, Konsol, PC) - 2 Nisan

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Mart ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Mart'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde

Hot Wheels Unleashed (Bulut, Konsol, PC)

Infinite Guitars (Bulut, Konsol, PC)

MLB The Show 23 (Bulut, Konsol, PC)

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Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 3.000 TL değerinde